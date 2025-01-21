Белоусов прибыл в Узбекистан
Белоусов прибыл в Узбекистан с официальным визитом
19:23 21.01.2025 (обновлено: 19:25 21.01.2025)
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов во вторник прибыл в Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в планах у главы российского военного ведомства провести переговоры с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, а также военно-политическим руководством страны.
"Андрей Белоусов обсудит вопросы обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе, а также военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана", - сказано в сообщении.
В 2024 году Белоусов посетил КНДР и Китай. В Корейской Народно-Демократической Республике он провел встречу с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем, на которой отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии.
В Китае министр обороны России побывал 14 октября - в день начала масштабных учений, в рамках которых был отработан штурм, блокирование и взятие под контроль ключевых портов и районов Тайваня. Белоусов провел переговоры с военным и военно-политическим руководством республики. На встрече с китайским коллегой Дун Цзюнем в Пекине он заявил, что военное сотрудничество Москвы и Пекина является важным элементом поддержания глобальной стабильности, Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Китаем в этой сфере. Также глава оборонного ведомства России анонсировал новые общие военные решения с Китаем.
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