https://crimea.ria.ru/20250121/belousov-pribyl-v-uzbekistan-1143543572.html

Белоусов прибыл в Узбекистан

Белоусов прибыл в Узбекистан - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Белоусов прибыл в Узбекистан

Министр обороны России Андрей Белоусов во вторник прибыл в Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T19:23

2025-01-21T19:23

2025-01-21T19:25

андрей белоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов во вторник прибыл в Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в планах у главы российского военного ведомства провести переговоры с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, а также военно-политическим руководством страны.В 2024 году Белоусов посетил КНДР и Китай. В Корейской Народно-Демократической Республике он провел встречу с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем, на которой отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии.В Китае министр обороны России побывал 14 октября - в день начала масштабных учений, в рамках которых был отработан штурм, блокирование и взятие под контроль ключевых портов и районов Тайваня. Белоусов провел переговоры с военным и военно-политическим руководством республики. На встрече с китайским коллегой Дун Цзюнем в Пекине он заявил, что военное сотрудничество Москвы и Пекина является важным элементом поддержания глобальной стабильности, Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Китаем в этой сфере. Также глава оборонного ведомства России анонсировал новые общие военные решения с Китаем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле ТайваняБелоусов обсудил с Ким Чен Ыном договор о партнерстве России и КНДРКим Чен Ын пожелал России победить неонацистов в 2025 году

https://crimea.ria.ru/20241216/ukraina-poteryala-okolo-milliona-voennosluzhaschikh-za-vremya-svo---belousov-1142645360.html

узбекистан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, узбекистан, в мире, безопасность, новости