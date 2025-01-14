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Ждут заявлений Трампа: сможет ли Европа помогать Украине вместо США - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Ждут заявлений Трампа: сможет ли Европа помогать Украине вместо США
Ждут заявлений Трампа: сможет ли Европа помогать Украине вместо США - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Ждут заявлений Трампа: сможет ли Европа помогать Украине вместо США
Экономике Европы не по силам оказывать Украине военную поддержку в тех объемах, в каких это делают США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T07:18
2025-01-14T07:18
мнения
радио "спутник в крыму"
вадим петров
украина
сша
европа
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Экономике Европы не по силам оказывать Украине военную поддержку в тех объемах, в каких это делают США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.По мнению эксперта, европейский истеблишмент со страхом ждет первых заявлений и конкретных шагов избранного президента США Дональда Трампа после его официального вступления в должность."В этом контексте Европа ощущает некую неопределенность, и она их пугает – и Францию, и Германию, и Великобританию", – считает политолог.В то же время ожидать от Трампа выполнения данных им обещаний тоже не стоит, поскольку американские политики стали очень непредсказуемыми, добавил Петров.Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз готов взять на себя инициативу по поддержке Украины, если США не захотят больше ей помогать. При этом она выразила мнение, что не в интересах Америки, чтобы Россия была сильнейшей державой в мире.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым, анализируя заключительное заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", высказал мнение, что США и европейские союзники будут существенно урезать военную и финансовую помощь киевскому режиму в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на УкраинеВвод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянсЧто даст Украине вторая партия самолетов F-16 – эксперт
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мнения, вадим петров, украина, сша, европа, политика
Ждут заявлений Трампа: сможет ли Европа помогать Украине вместо США

Европе не хватит сил заменить США в деле военной поддержки Украины – политолог

07:18 14.01.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза на Украине
Флаг Евросоюза на Украине - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Экономике Европы не по силам оказывать Украине военную поддержку в тех объемах, в каких это делают США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.

"Европа боится того, что новая администрация США перестанет поддерживать Украину. У ЕС нет средств, чтобы содержать Украину в тех объемах, которые это делали США. Европейская экономика находится в "аховом" состоянии, прежде всего, в Германии и Франции. Увеличения расходов на оборону с 2% до 5%, на чем настаивает Дональд Трамп, они не вынесут. Для нас Европа сегодня – это отрезанный на какое-то время ломоть", – сказал Петров.

По мнению эксперта, европейский истеблишмент со страхом ждет первых заявлений и конкретных шагов избранного президента США Дональда Трампа после его официального вступления в должность.
"В этом контексте Европа ощущает некую неопределенность, и она их пугает – и Францию, и Германию, и Великобританию", – считает политолог.
В то же время ожидать от Трампа выполнения данных им обещаний тоже не стоит, поскольку американские политики стали очень непредсказуемыми, добавил Петров.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз готов взять на себя инициативу по поддержке Украины, если США не захотят больше ей помогать. При этом она выразила мнение, что не в интересах Америки, чтобы Россия была сильнейшей державой в мире.
Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым, анализируя заключительное заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", высказал мнение, что США и европейские союзники будут существенно урезать военную и финансовую помощь киевскому режиму в 2025 году.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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