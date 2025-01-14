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Пожар в военном госпитале в Туле локализован
Пожар в военном госпитале в Туле локализован - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Пожар в военном госпитале в Туле локализован
Тушение пожара в здании военного госпиталя в Туле почти завершено. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T07:43
2025-01-14T07:43
2025-01-14T07:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Тушение пожара в здании военного госпиталя в Туле почти завершено. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Здание военного госпиталя в Туле загорелось в понедельник днем, причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка, сообщал губернатор Дмитрий Миляев. В госпитале на лечении находились военнослужащие срочной службы. Погибших или пострадавших при пожаре нет. РИА Новости сообщали о частичном обрушении кровли здания.Глава региона добавил, что по улице Советской движение транспорта в утренние часы будет возобновлено. Проезд по улице Союзной останется закрытым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидированоВ Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировалиРесторан взорвался в Чехии – погибли люди
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РИА Новости Крым
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тула, тульская область, пожар, новости, дмитрий миляев, происшествия, госпиталь
Пожар в военном госпитале в Туле локализован
В Туле почти потушили военный госпиталь и сняли ряд ограничений на проезд
07:43 14.01.2025 (обновлено: 07:46 14.01.2025)