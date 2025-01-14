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Пожар в военном госпитале в Туле локализован - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Пожар в военном госпитале в Туле локализован
Пожар в военном госпитале в Туле локализован - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Пожар в военном госпитале в Туле локализован
Тушение пожара в здании военного госпиталя в Туле почти завершено. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T07:43
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тула
тульская область
пожар
новости
дмитрий миляев
происшествия
госпиталь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Тушение пожара в здании военного госпиталя в Туле почти завершено. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Здание военного госпиталя в Туле загорелось в понедельник днем, причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка, сообщал губернатор Дмитрий Миляев. В госпитале на лечении находились военнослужащие срочной службы. Погибших или пострадавших при пожаре нет. РИА Новости сообщали о частичном обрушении кровли здания.Глава региона добавил, что по улице Советской движение транспорта в утренние часы будет возобновлено. Проезд по улице Союзной останется закрытым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидированоВ Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировалиРесторан взорвался в Чехии – погибли люди
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РИА Новости Крым
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тула, тульская область, пожар, новости, дмитрий миляев, происшествия, госпиталь
Пожар в военном госпитале в Туле локализован

В Туле почти потушили военный госпиталь и сняли ряд ограничений на проезд

07:43 14.01.2025 (обновлено: 07:46 14.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Пиратов / Перейти в фотобанкПожар в здании военного госпиталя в Туле
Пожар в здании военного госпиталя в Туле - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Алексей Пиратов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Тушение пожара в здании военного госпиталя в Туле почти завершено. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Здание военного госпиталя в Туле загорелось в понедельник днем, причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка, сообщал губернатор Дмитрий Миляев. В госпитале на лечении находились военнослужащие срочной службы. Погибших или пострадавших при пожаре нет. РИА Новости сообщали о частичном обрушении кровли здания.
"Тушение пожара в здании военного госпиталя практически завершено. В настоящее время проводится дополнительный пролив для исключения повторных возгораний", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что по улице Советской движение транспорта в утренние часы будет возобновлено. Проезд по улице Союзной останется закрытым.
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