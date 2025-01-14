https://crimea.ria.ru/20250114/pozhar-v-voennom-gospitale-v-tule-lokalizovan-1143315035.html

Пожар в военном госпитале в Туле локализован

Пожар в военном госпитале в Туле локализован - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Пожар в военном госпитале в Туле локализован

Тушение пожара в здании военного госпиталя в Туле почти завершено. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T07:43

2025-01-14T07:43

2025-01-14T07:46

тула

тульская область

пожар

новости

дмитрий миляев

происшествия

госпиталь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Тушение пожара в здании военного госпиталя в Туле почти завершено. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Здание военного госпиталя в Туле загорелось в понедельник днем, причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка, сообщал губернатор Дмитрий Миляев. В госпитале на лечении находились военнослужащие срочной службы. Погибших или пострадавших при пожаре нет. РИА Новости сообщали о частичном обрушении кровли здания.Глава региона добавил, что по улице Советской движение транспорта в утренние часы будет возобновлено. Проезд по улице Союзной останется закрытым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидированоВ Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировалиРесторан взорвался в Чехии – погибли люди

тула

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, тульская область, пожар, новости, дмитрий миляев, происшествия, госпиталь