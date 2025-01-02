https://crimea.ria.ru/20250102/god-semi-skolko-brachnykh-soyuzov-i-detey-poyavilos-v-2024-godu-v-krymu-1142882467.html

Год семьи: сколько брачных союзов и детей появилось в 2024 году в Крыму

Год семьи: сколько брачных союзов и детей появилось в 2024 году в Крыму - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Год семьи: сколько брачных союзов и детей появилось в 2024 году в Крыму

Ушедший високосный год был богатым на бракосочетания, также в 2024-м было зарегистрировано большое количество родившихся двоен. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T07:10

2025-01-02T07:10

2025-01-02T07:10

год семьи в россии

радио "спутник в крыму"

семья

дети

статистика

загс

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/10/1119809976_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_fbb8cc9169b2a1333685e91e9ab02aaa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Ушедший високосный год был богатым на бракосочетания, также в 2024-м было зарегистрировано большое количество родившихся двоен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала завотделом ЗАГС Симферополя Елена Сливянчук.Сколько человек вступили в бракПомимо большого числа бракосочетаний была проведена большая общественная работа по проведению торжественных мероприятий, не только свадеб, но и юбилейных церемоний, имянаречений, также загсы проводили дни открытых дверей.Есть пары, которые хотят, чтобы их церемония бракосочетания отличалась от других, была запоминающейся. В последнее время популярны стилизованные свадьбы, люди их проводят в национальных костюмах. В этом году было несколько регистраций на крымско-татарском языке, а также регистрации в русской традиции – с рушниками, караваем и благословением родителей. Также были стилизованные свадьбы – в гангстерском и рыцарском стилях, рассказала Славинчук.На государственной регистрации брака обязательно присутствие жениха и невесты. Но заявление на вступление в брак теперь можно подавать не лично на приеме в ЗАГСе, а через портал Госуслуг, а позже донести необходимые документы, напомнила она.По ее словам, уровень количества заключенных браков и рожденных малышей в Крыму остаются на прежнем уровне. Очень много лет сохраняется тенденция, что мальчиков рождается больше, чем девочек, как и в целом по Крыму, так и по Симферополю и Симферопольскому району, в частности.В уходящем году в Симферопольском районе было зарегулировано более полутора тысяч браков и этот показатель с каждым годом растет, также рассказала в радиоэфире заведующая Симферопольским районным отделом ЗАГС Зурие КуртмуллаеваКогда и сколько рожают в КрымуПри этом средний возраст новобрачных для женщин 28 лет, для мужчин – 32 года. Самой молодой парой года стали 17-летний юноша и 16-летняя девушка.По статистике, в Симферополе зарегистрировано самое большое количество рождений – 3884, по Симферопольскому району – 1650 рождений, а браков было зарегистрировано 1568.И добавила, что наибольшее количество рождений зарегистрировано в ЗАГСах Симферополя, Евпатории, Керчи, Бахчисарая и Симферопольского района.Также, по информации Куртмуллаевой, в этом году было зарегистрировано немало двоен, за 11 месяцев 2014 года родились 219 двоен и три тройни."В Армянске родилось три девочки – Вера, Надежда, Любовь, также тройню зарегистрировали в Симферополе, тоже девочки – Амалия, Агата и Мия. И третью тройню зарегистрировал Симферопольский районный ЗАГС – здесь Давид, Демид и Ева", – уточнила заведующая районным отделом ЗАГС.Самые популярные имена: Александр, Михаил, Артем, Амир, Тимур, Марк, Эмин, Мия, София, Мария, Дарья, Кристина, Камила, Ева. Также есть редкие имена: Амар, Мир, Разваид, Абубакр, Аабоз. Витание, Ниса, Мера, Каталея, Кайз, Эстель, Эсбет.В 2023 году новорожденных крымчан чаще всего называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен – Север и Версавия.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это колоссальный труд": Аксенов наградил многодетные семьи из КрымаВ Крыму родилась "королевская" двойняВ Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

год семьи в россии, семья, дети, статистика, загс, новости крыма, крым