https://crimea.ria.ru/20250102/god-semi-skolko-brachnykh-soyuzov-i-detey-poyavilos-v-2024-godu-v-krymu-1142882467.html
Год семьи: сколько брачных союзов и детей появилось в 2024 году в Крыму
Год семьи: сколько брачных союзов и детей появилось в 2024 году в Крыму - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Год семьи: сколько брачных союзов и детей появилось в 2024 году в Крыму
Ушедший високосный год был богатым на бракосочетания, также в 2024-м было зарегистрировано большое количество родившихся двоен. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T07:10
2025-01-02T07:10
2025-01-02T07:10
год семьи в россии
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Ушедший високосный год был богатым на бракосочетания, также в 2024-м было зарегистрировано большое количество родившихся двоен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала завотделом ЗАГС Симферополя Елена Сливянчук.Сколько человек вступили в бракПомимо большого числа бракосочетаний была проведена большая общественная работа по проведению торжественных мероприятий, не только свадеб, но и юбилейных церемоний, имянаречений, также загсы проводили дни открытых дверей.Есть пары, которые хотят, чтобы их церемония бракосочетания отличалась от других, была запоминающейся. В последнее время популярны стилизованные свадьбы, люди их проводят в национальных костюмах. В этом году было несколько регистраций на крымско-татарском языке, а также регистрации в русской традиции – с рушниками, караваем и благословением родителей. Также были стилизованные свадьбы – в гангстерском и рыцарском стилях, рассказала Славинчук.На государственной регистрации брака обязательно присутствие жениха и невесты. Но заявление на вступление в брак теперь можно подавать не лично на приеме в ЗАГСе, а через портал Госуслуг, а позже донести необходимые документы, напомнила она.По ее словам, уровень количества заключенных браков и рожденных малышей в Крыму остаются на прежнем уровне. Очень много лет сохраняется тенденция, что мальчиков рождается больше, чем девочек, как и в целом по Крыму, так и по Симферополю и Симферопольскому району, в частности.В уходящем году в Симферопольском районе было зарегулировано более полутора тысяч браков и этот показатель с каждым годом растет, также рассказала в радиоэфире заведующая Симферопольским районным отделом ЗАГС Зурие КуртмуллаеваКогда и сколько рожают в КрымуПри этом средний возраст новобрачных для женщин 28 лет, для мужчин – 32 года. Самой молодой парой года стали 17-летний юноша и 16-летняя девушка.По статистике, в Симферополе зарегистрировано самое большое количество рождений – 3884, по Симферопольскому району – 1650 рождений, а браков было зарегистрировано 1568.И добавила, что наибольшее количество рождений зарегистрировано в ЗАГСах Симферополя, Евпатории, Керчи, Бахчисарая и Симферопольского района.Также, по информации Куртмуллаевой, в этом году было зарегистрировано немало двоен, за 11 месяцев 2014 года родились 219 двоен и три тройни."В Армянске родилось три девочки – Вера, Надежда, Любовь, также тройню зарегистрировали в Симферополе, тоже девочки – Амалия, Агата и Мия. И третью тройню зарегистрировал Симферопольский районный ЗАГС – здесь Давид, Демид и Ева", – уточнила заведующая районным отделом ЗАГС.Самые популярные имена: Александр, Михаил, Артем, Амир, Тимур, Марк, Эмин, Мия, София, Мария, Дарья, Кристина, Камила, Ева. Также есть редкие имена: Амар, Мир, Разваид, Абубакр, Аабоз. Витание, Ниса, Мера, Каталея, Кайз, Эстель, Эсбет.В 2023 году новорожденных крымчан чаще всего называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен – Север и Версавия.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это колоссальный труд": Аксенов наградил многодетные семьи из КрымаВ Крыму родилась "королевская" двойняВ Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублей
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год семьи в россии, семья, дети, статистика, загс, новости крыма, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым.
Ушедший високосный год был богатым на бракосочетания, также в 2024-м было зарегистрировано большое количество родившихся двоен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала завотделом ЗАГС Симферополя Елена Сливянчук.
Сколько человек вступили в брак
"В Крыму за 11 месяцев 2024 года было зарегистрировано более 11 тысяч новых семейных союзов. Если говорить о цифрах по Симферополю, то здесь за 11 месяцев было зарегистрировано 2653 семьи", – сказала Славинчук, назвав цифру большой.
Помимо большого числа бракосочетаний была проведена большая общественная работа по проведению торжественных мероприятий, не только свадеб, но и юбилейных церемоний, имянаречений, также загсы проводили дни открытых дверей.
Есть пары, которые хотят, чтобы их церемония бракосочетания отличалась от других, была запоминающейся. В последнее время популярны стилизованные свадьбы, люди их проводят в национальных костюмах. В этом году было несколько регистраций на крымско-татарском языке, а также регистрации в русской традиции – с рушниками, караваем и благословением родителей. Также были стилизованные свадьбы – в гангстерском и рыцарском стилях, рассказала Славинчук.
На государственной регистрации брака обязательно присутствие жениха и невесты. Но заявление на вступление в брак теперь можно подавать не лично на приеме в ЗАГСе, а через портал Госуслуг, а позже донести необходимые документы, напомнила она.
По ее словам, уровень количества заключенных браков и рожденных малышей в Крыму остаются на прежнем уровне. Очень много лет сохраняется тенденция, что мальчиков рождается больше, чем девочек, как и в целом по Крыму, так и по Симферополю и Симферопольскому району, в частности.
В уходящем году в Симферопольском районе было зарегулировано более полутора тысяч браков и этот показатель с каждым годом растет, также рассказала в радиоэфире заведующая Симферопольским районным отделом ЗАГС Зурие Куртмуллаева
"В лидерах Симферополь и Симферопольский район, а также Ялта, Керчь и Евпатория. В этом году традиционно наибольшее количество браков было зарегистрировано в августе – 1703 брака и в сентябре – 1425 браков, насыщенной также была первая половина октября. Эти месяцы традиционно являются свадебным сезоном", – отметила заведующая районным отделом ЗАГС.
Когда и сколько рожают в Крыму
При этом средний возраст новобрачных для женщин 28 лет, для мужчин – 32 года. Самой молодой парой года стали 17-летний юноша и 16-летняя девушка.
По статистике, в Симферополе зарегистрировано самое большое количество рождений – 3884, по Симферопольскому району – 1650 рождений, а браков было зарегистрировано 1568.
"За 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 14 тысяч 764 ребенка, из них мальчиков – 7 765 и 6 999 девочек. Такая тенденция, когда мальчиков рождается больше, сохраняется уже последние несколько лет. Самые "плодотворные" по регистрации рождения детей месяцы – это июль, август и октябрь", – рассказала Куртмуллаева.
И добавила, что наибольшее количество рождений зарегистрировано в ЗАГСах Симферополя, Евпатории, Керчи, Бахчисарая и Симферопольского района.
Также, по информации Куртмуллаевой, в этом году было зарегистрировано немало двоен, за 11 месяцев 2014 года родились 219 двоен и три тройни.
"В Армянске родилось три девочки – Вера, Надежда, Любовь, также тройню зарегистрировали в Симферополе, тоже девочки – Амалия, Агата и Мия. И третью тройню зарегистрировал Симферопольский районный ЗАГС – здесь Давид, Демид и Ева", – уточнила заведующая районным отделом ЗАГС.
Самые популярные имена: Александр, Михаил, Артем, Амир, Тимур, Марк, Эмин, Мия, София, Мария, Дарья, Кристина, Камила, Ева. Также есть редкие имена: Амар, Мир, Разваид, Абубакр, Аабоз. Витание, Ниса, Мера, Каталея, Кайз, Эстель, Эсбет.
В 2023 году новорожденных крымчан чаще всего называли
Иванами и Алинами, а среди самых редких имен – Север и Версавия.
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