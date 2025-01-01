https://crimea.ria.ru/20250101/porucheniya-putina-i-ostanovka-tranzita-gaza-cherez-ukrainu-glavnoe-za-den-1143059680.html

Поручения Путина и остановка транзита газа через Украину: главное за день

Поручения Путина и остановка транзита газа через Украину: главное за день - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Поручения Путина и остановка транзита газа через Украину: главное за день

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по поддержке русского языка и языков народов России. "Газпром" прекратил транзит российского газа через... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T23:02

2025-01-01T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по поддержке русского языка и языков народов России. "Газпром" прекратил транзит российского газа через Украину. В Приднестровье отключили отопление и горячую воду из-за прекращения поставок газа. Завершено обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть" – утечек мазута не обнаружено. В Новом Орлеане произошел теракт – погибли 10 человек и 30 ранены.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поручения Путина по поддержке русского языкаПрезидент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.В частности, глава государства поручил обеспечить создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на базе общедоступных библиотек культурно-просветительских центров в целях популяризации и продвижения русского языка.Также Путин поручил в приоритетном порядке оснастить школы новых регионов всем необходимым для изучения русского языка и литературы.Кроме того, к 1 июня 2025 годы в РФ разработают проект основ государственной языковой политики РФ, а до 1 мая в Госдуму внесут проект закона "О языках народов Российской Федерации", предусмотрев создание государственного реестра таких языков.Президент также поручил к лету 2026 года создать единую государственную линейку школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению, а к маю 2025-го – единую сбалансированную методологию преподавания русского языка и литературы в школах и вузах.Прекращение транзита газа через УкраинуУтром 1 января "Газпром" прекратил подачу газа через территорию Украины.В компании отметили, что "Газпром" технически и юридически не имеет возможности подавать газ для транзита, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов. Киев в свою очередь отказался их продлевать.Отключение тепла в ПриднестровьеВ непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) с утра 1 января отключены отопление и горячая вода из-за прекращения поставок российского газа.Исключение составляют государственные лечебные учреждения и учреждения по социальной защите и труду.Это связано с тем, что "Газпром" с 1 января 2025 года прекратил поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.Завершение обследования затонувших танкеровСпециалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших в Черном море фрагментов танкеров "Волгонефть".По данным оперштаба Кубани, водолазы не обнаружили утечек мазута из затонувших судов.При этом Морспасслужба продолжает ежедневный мониторинг акватории. В районе затопления частей танкеров нерегулярно появляются небольшие радужные пятна, их оперативно обрабатывают сорбентом.Теракт в Новом ОрлеанеВ Новом Орлеане на Бурбон-стрит грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего водитель автомобиля открыл стрельбу по людям. По меньшей мере 10 человек погибли, еще порядка 30 пострадали.По данным СМИ, водитель наехавшего на толпу грузовика был застрелен полицией. При этом двое правоохранителей получили ранения в перестрелке.Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала произошедшее террористической атакой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250101/putin-poruchil-rasshirit-ispolzovanie-ii-shkolnikami-1143056735.html

https://crimea.ria.ru/20250101/kak-rossiya-mozhet-postavlyat-gaz-v-evropu-bez-ukrainy-1143051993.html

https://crimea.ria.ru/20250101/otmytsya-nevozmozhno-kakikh-rassledovaniy-komandy-trampa-boyatsya-v-kieve-1143054059.html

https://crimea.ria.ru/20250101/shtormovoy-veter-tri-dnya-budet-bushevat-v-krymu-1143046796.html

https://crimea.ria.ru/20250101/v-chernogorii-muzhchina-rasstrelyal-lyudey-v-kafe--sredi-pogibshikh-deti-1143063095.html

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