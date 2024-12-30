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В Крыму сгорели баня и жилой дом
В Крыму сгорели баня и жилой дом - РИА Новости Крым, 30.12.2024
В Крыму сгорели баня и жилой дом
В Симферопольском районе Крыма утром 30 декабря загорелась баня в частном доме. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T09:28
2024-12-30T09:28
2024-12-30T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма утром 30 декабря загорелась баня в частном доме. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что пожар вспыхнул в селе Перевальное.Кроме того, накануне с огнем боролись в Бахчисарайском районе. Там загорелась кровля одноэтажного жилого дома в поселке городского типа Куйбышево."Площадь пожара 150 квадратных метров. В тушении участвовали 10 человек и три единицы техники. Пострадавших нет", - отметили в профильном ведомстве.Ранее в Главке МЧС России по Крыму сообщали, что за 2024 год на полуострове сократилось количество пожаров, но увеличилось число жертв. В результате возгораний погибли 60 человек, рост составил 15%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧСВ Крыму уменьшилось число поджогов – МЧСВыгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, симферопольский район, бахчисарайский район, происшествия, пожар, мчс крыма, новости крыма
В Крыму сгорели баня и жилой дом
В Симферопольском районе Крыма сгорела баня