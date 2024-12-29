https://crimea.ria.ru/20241229/vygorelo-4-tysyachi-kvadratov---na-kubani-lokalizovali-pozhar-na-ovoschebaze-1143007108.html
Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе
Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе
Пожарные локализовали возгорание на овощебазе в Краснодарском крае на площади в четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T11:53
2024-12-29T11:53
2024-12-29T11:53
пожар
краснодарский край
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1d/1143006996_0:0:1246:701_1920x0_80_0_0_973ec127b140a2f66a6cb3e24eefded8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Пожарные локализовали возгорание на овощебазе в Краснодарском крае на площади в четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Всего к ликвидации пожара привлекается 107 человек и 39 единиц техники.Пожар в поселке Агроном Динского района произошел около 8 утра в воскресенье. Сообщалось, что огонь охватил 1400 квадратных метров, к месту происшествия направили пожарный поезд.В Главном управлении МЧС России по Республике Крым отмечали, что в этом году на полуострове уменьшилось количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1d/1143006996_119:0:1054:701_1920x0_80_0_0_03dfed256aeacc21b35515b6a0e00938.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, краснодарский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе
Пожар на овощебазе в Краснодарском крае локализовали на 4 тысячах "квадратов" - МЧС