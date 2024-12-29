https://crimea.ria.ru/20241229/vygorelo-4-tysyachi-kvadratov---na-kubani-lokalizovali-pozhar-na-ovoschebaze-1143007108.html

Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе

Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе

Пожарные локализовали возгорание на овощебазе в Краснодарском крае на площади в четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T11:53

2024-12-29T11:53

2024-12-29T11:53

пожар

краснодарский край

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Пожарные локализовали возгорание на овощебазе в Краснодарском крае на площади в четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Всего к ликвидации пожара привлекается 107 человек и 39 единиц техники.Пожар в поселке Агроном Динского района произошел около 8 утра в воскресенье. Сообщалось, что огонь охватил 1400 квадратных метров, к месту происшествия направили пожарный поезд.В Главном управлении МЧС России по Республике Крым отмечали, что в этом году на полуострове уменьшилось количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, краснодарский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости