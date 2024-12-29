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Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе
Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе
Пожарные локализовали возгорание на овощебазе в Краснодарском крае на площади в четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T11:53
2024-12-29T11:53
пожар
краснодарский край
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Пожарные локализовали возгорание на овощебазе в Краснодарском крае на площади в четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Всего к ликвидации пожара привлекается 107 человек и 39 единиц техники.Пожар в поселке Агроном Динского района произошел около 8 утра в воскресенье. Сообщалось, что огонь охватил 1400 квадратных метров, к месту происшествия направили пожарный поезд.В Главном управлении МЧС России по Республике Крым отмечали, что в этом году на полуострове уменьшилось количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пожар, краснодарский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Выгорело 4 тысячи "квадратов" - на Кубани локализовали пожар на овощебазе

Пожар на овощебазе в Краснодарском крае локализовали на 4 тысячах "квадратов" - МЧС

11:53 29.12.2024
 
© МЧС РоссииПожар овощебазе в Краснодарском крае
Пожар овощебазе в Краснодарском крае
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Пожарные локализовали возгорание на овощебазе в Краснодарском крае на площади в четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Пожар локализован на 4000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Всего к ликвидации пожара привлекается 107 человек и 39 единиц техники.
Пожар в поселке Агроном Динского района произошел около 8 утра в воскресенье. Сообщалось, что огонь охватил 1400 квадратных метров, к месту происшествия направили пожарный поезд.
В Главном управлении МЧС России по Республике Крым отмечали, что в этом году на полуострове уменьшилось количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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ПожарКраснодарский крайПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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