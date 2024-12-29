https://crimea.ria.ru/20241229/na-kubani-gorit-ovoschebaza---k-mestu-napravili-pozharnyy-poezd--1143005024.html

На Кубани горит овощебаза - к месту направили пожарный поезд

На Кубани горит овощебаза - к месту направили пожарный поезд - РИА Новости Крым, 29.12.2024

На Кубани горит овощебаза - к месту направили пожарный поезд

Пожарные ликвидируют возгорание на овощебазе в Краснодарском крае, огонь охватил 1400 квадратных метров, к месту следует пожарный поезд. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T09:47

2024-12-29T09:47

2024-12-29T09:48

пожар

краснодарский край

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Пожарные ликвидируют возгорание на овощебазе в Краснодарском крае, огонь охватил 1400 квадратных метров, к месту следует пожарный поезд. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар в поселке Агроном Динского района произошел около 8 утра в воскресенье. "По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание складского помещения, предназначенного для хранения овощей и фруктов", - проинформировали в МЧС.Сначала сообщалось, что горит складское помещение на площади в тысячу квадратных метров. На месте работают 54 специалиста и 16 единиц техники. К этому часу известно, что площадь пожара выросла до 1400 "квадратов".К месту следует пожарный поезд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год стало меньше пожаров, но увеличилось число погибшихВ 2024 году МЧС России спасены и эвакуированы более 400 тысяч человекШесть человек погибли в страшном пожаре в Татарстане

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, краснодарский край, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)