https://crimea.ria.ru/20241224/shest-chelovek-pogibli-v-strashnom-pozhare--v-tatarstane-1142871564.html

Шесть человек погибли в страшном пожаре в Татарстане

Шесть человек погибли в страшном пожаре в Татарстане - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Шесть человек погибли в страшном пожаре в Татарстане

В Татарстане шесть человек погибли при пожаре в бараке для рабочих на территории животноводческого комплекса. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T09:04

2024-12-24T09:04

2024-12-24T09:04

россия

новости

происшествия

татарстан

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Татарстане шесть человек погибли при пожаре в бараке для рабочих на территории животноводческого комплекса. Об этом сообщает МЧС России.ЧП произошло в поселке Малореченский. В помещении находились 39 человек. По информации чрезвычайного ведомства, ликвидировать открытое горение удалось на 300 "квадратах". В тушении участвовали 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.Ранее пожар возник на складе в Ростове-на-Дону. По информации МЧС России, он был полностью потушен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар на складе электрооборудования в Ростове тушат 55 человекПри пожаре в многоэтажке в Крыму эвакуировали более 20 человекНа пожаре в многоэтажке Симферополя спасли женщину

россия

татарстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, происшествия, татарстан, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар