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Шесть человек погибли в страшном пожаре в Татарстане - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Шесть человек погибли в страшном пожаре в Татарстане
Шесть человек погибли в страшном пожаре в Татарстане - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Шесть человек погибли в страшном пожаре в Татарстане
В Татарстане шесть человек погибли при пожаре в бараке для рабочих на территории животноводческого комплекса. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T09:04
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россия
новости
происшествия
татарстан
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Татарстане шесть человек погибли при пожаре в бараке для рабочих на территории животноводческого комплекса. Об этом сообщает МЧС России.ЧП произошло в поселке Малореченский. В помещении находились 39 человек. По информации чрезвычайного ведомства, ликвидировать открытое горение удалось на 300 "квадратах". В тушении участвовали 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.Ранее пожар возник на складе в Ростове-на-Дону. По информации МЧС России, он был полностью потушен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар на складе электрооборудования в Ростове тушат 55 человекПри пожаре в многоэтажке в Крыму эвакуировали более 20 человекНа пожаре в многоэтажке Симферополя спасли женщину
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РИА Новости Крым
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россия, новости, происшествия, татарстан, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Шесть человек погибли в страшном пожаре в Татарстане

В Татарстане в пылающем бараке погибли шесть человек

09:04 24.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Татарстане шесть человек погибли при пожаре в бараке для рабочих на территории животноводческого комплекса. Об этом сообщает МЧС России.
ЧП произошло в поселке Малореченский. В помещении находились 39 человек.
"Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении огнеборцы ведомства обнаружили тела 6 мужчин", - говорится в сообщении.
По информации чрезвычайного ведомства, ликвидировать открытое горение удалось на 300 "квадратах". В тушении участвовали 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.
"Предварительно, все произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.
Ранее пожар возник на складе в Ростове-на-Дону. По информации МЧС России, он был полностью потушен.
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