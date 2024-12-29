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Малое и среднее предпринимательство: как в Крыму реализован нацпроект - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Малое и среднее предпринимательство: как в Крыму реализован нацпроект
Малое и среднее предпринимательство: как в Крыму реализован нацпроект - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Малое и среднее предпринимательство: как в Крыму реализован нацпроект
За пять лет в Крыму успешно реализованы все цели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Республики... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T18:31
2024-12-29T18:31
ирина кивико
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нацпроекты в россии
новости крыма
предпринимательство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. За пять лет в Крыму успешно реализованы все цели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико.По словам Кивико, благодаря реализации нацпроекта, в Крыму выросло число индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц.Действующий в рамках нацпроекта региональный Центр "Мой бизнес" за время работы оказал более 125 тысяч консультаций, а также реализовал более 300 образовательных проектов для крымчан-предпринимателей.Кроме того, при поддержке Центра инноваций социальной сферы Центра "Мой бизнес" реализованы 297 социальных проектов, в том числе разработана обучающая программа "СВОе дело" для участников спецоперации.Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым выдал более 2871 льготных микрозаймов на сумму почти 4,2 млрд рублей, а крымский гарантийный фонд выдал 981 поручительство на сумму 6,8 млрд рублей, что позволило крымским бизнесменам привлечь свыше 19,37 млрд рублей в виде кредитных средств.Кроме того, региональная лизинговая компания заключила 427 договоров на сумму 3,3 млрд рублей, а объем поддержанного экспорта Южным региональным Центром поддержки экспорта превысил отметку в 50 млн долларов, уточнила Кивико.Ранее вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе выступления на секции VI Ялтинского международного экономического форума сообщала, что объем валового регионального продукта* в Крыму за 10 лет вырос в три раза и составил более 707 миллиардов рублей.*ВРП (валовой региональный продукт) — это суммарная добавленная стоимость всех продуктов и услуг, созданных предприятиями того или иного региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскую продукцию будут поставлять в БашкортостанБолее 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе КрымаИнвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в Крыму
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ирина кивико, крым, нацпроекты в россии, новости крыма, предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство: как в Крыму реализован нацпроект

В Крыму реализованы все цели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" - Кивико

18:31 29.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. За пять лет в Крыму успешно реализованы все цели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
"Подводя итоги нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который реализуется в стране, начиная с 2019 года, стоит отметить что Республика Крым не только успешно выполнила все плановые показатели программы, но и перевыполнила их. Эффект от тех инструментов, что были предложены нам в рамках нацпроекта оказался значительно сильнее, нежели мы ожидали", - сказала она.
По словам Кивико, благодаря реализации нацпроекта, в Крыму выросло число индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц.
Действующий в рамках нацпроекта региональный Центр "Мой бизнес" за время работы оказал более 125 тысяч консультаций, а также реализовал более 300 образовательных проектов для крымчан-предпринимателей.
Кроме того, при поддержке Центра инноваций социальной сферы Центра "Мой бизнес" реализованы 297 социальных проектов, в том числе разработана обучающая программа "СВОе дело" для участников спецоперации.
Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым выдал более 2871 льготных микрозаймов на сумму почти 4,2 млрд рублей, а крымский гарантийный фонд выдал 981 поручительство на сумму 6,8 млрд рублей, что позволило крымским бизнесменам привлечь свыше 19,37 млрд рублей в виде кредитных средств.
Кроме того, региональная лизинговая компания заключила 427 договоров на сумму 3,3 млрд рублей, а объем поддержанного экспорта Южным региональным Центром поддержки экспорта превысил отметку в 50 млн долларов, уточнила Кивико.
Ранее вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе выступления на секции VI Ялтинского международного экономического форума сообщала, что объем валового регионального продукта* в Крыму за 10 лет вырос в три раза и составил более 707 миллиардов рублей.
*ВРП (валовой региональный продукт) — это суммарная добавленная стоимость всех продуктов и услуг, созданных предприятиями того или иного региона.
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