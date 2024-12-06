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Не должно быть "разорванной земли": в Крыму предложили изменения в закон
Не должно быть "разорванной земли": в Крыму предложили изменения в закон - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Не должно быть "разорванной земли": в Крыму предложили изменения в закон
Сельхозпроизводители, чьи земли граничат с заброшенными земельными паями, должны иметь преимущественное право на их выкуп или аренду. Такую инициативу внесет на РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T17:02
2024-12-06T17:02
2024-12-06T17:02
закон и право
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
сельское хозяйство
земля
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители, чьи земли граничат с заброшенными земельными паями, должны иметь преимущественное право на их выкуп или аренду. Такую инициативу внесет на рассмотрение в Госдуму РФ Совет законодателей по вопросам интеграции новых регионов, заявил журналистам спикер парламента Крыма Владимир Константинов.Особенно это важно для зерновых культур, поскольку на узкой полоске земли не развернется трактор, и обработка ее становится затруднительной и часто нерентабельной. Поэтому разумнее отдать все поле для обработки одному хозяину."Эта проблема существует и у нас в Крыму, и в новых субъектах. Поэтому над такой инициативой нужно работать", - подчеркнул Константинов.Согласно законодательству Российской Федерации, земля сельхозназначения, которая не обрабатывается более трех лет, должна быть изъята у владельца и передана более эффективному пользователю.Ранее сообщалось, что упрощенный порядок оформления земельных участков в Крыму и Севастополе могут продлить еще на два года. При необходимости Крым будет просить продления этого срока до 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю"Дачную амнистию" могут продлить до 2031 годаЯблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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закон и право, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, сельское хозяйство, земля, крым
Не должно быть "разорванной земли": в Крыму предложили изменения в закон
Депутаты из Крыма хотят дать местным фермерам преимущества при выкупе заброшенных паев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители, чьи земли граничат с заброшенными земельными паями, должны иметь преимущественное право на их выкуп или аренду. Такую инициативу внесет на рассмотрение в Госдуму РФ Совет законодателей по вопросам интеграции новых регионов, заявил журналистам спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
"Вы можете увидеть, проезжая по Крыму, кое-где словно разорванная земля – все поле обрабатывается, а посередине два-три пая заброшено. Это не по-хозяйски. Поэтому в случае возникновения права на аренду или покупку этой земли преимущество должно быть у того, кто уже здесь работает", - говорит он.
Особенно это важно для зерновых культур, поскольку на узкой полоске земли не развернется трактор, и обработка ее становится затруднительной и часто нерентабельной. Поэтому разумнее отдать все поле для обработки одному хозяину.
"Эта проблема существует и у нас в Крыму, и в новых субъектах. Поэтому над такой инициативой нужно работать", - подчеркнул Константинов.
Согласно законодательству Российской Федерации, земля сельхозназначения, которая не обрабатывается более трех лет, должна быть изъята у владельца и передана более эффективному пользователю.
Ранее сообщалось, что упрощенный порядок оформления земельных участков
в Крыму и Севастополе могут продлить еще на два года. При необходимости Крым будет просить продления этого срока до 2030 года.
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