https://crimea.ria.ru/20241206/ne-dolzhno-byt-razorvannoy-zemli-v-krymu-predlozhili-izmeneniya-v-zakon-1142445461.html

Не должно быть "разорванной земли": в Крыму предложили изменения в закон

Не должно быть "разорванной земли": в Крыму предложили изменения в закон - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Не должно быть "разорванной земли": в Крыму предложили изменения в закон

Сельхозпроизводители, чьи земли граничат с заброшенными земельными паями, должны иметь преимущественное право на их выкуп или аренду. Такую инициативу внесет на РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T17:02

2024-12-06T17:02

2024-12-06T17:02

закон и право

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

сельское хозяйство

земля

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители, чьи земли граничат с заброшенными земельными паями, должны иметь преимущественное право на их выкуп или аренду. Такую инициативу внесет на рассмотрение в Госдуму РФ Совет законодателей по вопросам интеграции новых регионов, заявил журналистам спикер парламента Крыма Владимир Константинов.Особенно это важно для зерновых культур, поскольку на узкой полоске земли не развернется трактор, и обработка ее становится затруднительной и часто нерентабельной. Поэтому разумнее отдать все поле для обработки одному хозяину."Эта проблема существует и у нас в Крыму, и в новых субъектах. Поэтому над такой инициативой нужно работать", - подчеркнул Константинов.Согласно законодательству Российской Федерации, земля сельхозназначения, которая не обрабатывается более трех лет, должна быть изъята у владельца и передана более эффективному пользователю.Ранее сообщалось, что упрощенный порядок оформления земельных участков в Крыму и Севастополе могут продлить еще на два года. При необходимости Крым будет просить продления этого срока до 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю"Дачную амнистию" могут продлить до 2031 годаЯблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, сельское хозяйство, земля, крым