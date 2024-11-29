https://crimea.ria.ru/20241129/eto-preduprezhdenie-v-kremle-otvetili-vozmuschennomu-baydenu-1142250349.html

Это предупреждение: в Кремле ответили возмущенному Байдену

Это предупреждение: в Кремле ответили возмущенному Байдену - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Это предупреждение: в Кремле ответили возмущенному Байдену

Россия даст соответствующий ответ в случае дальнейшего использования натовских ракет для ударов по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T14:45

2024-11-29T14:45

2024-11-29T14:45

дмитрий песков

кремль

украина

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

нато

политика

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Россия даст соответствующий ответ в случае дальнейшего использования натовских ракет для ударов по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Белого дома об ударах по объектам ВПК Украины.Действующий президент США Джо Байден ранее назвал "возмутительными" ответные удары Вооруженных сил России по объектам украинских боевиков, которые с разрешения Вашингтона применяют дальнобойные американские ракеты против российских регионов.По данным Минобороны России, Вооруженные силы РФ с 25 ноября использовали около 100 ракет и 466 беспилотников для ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование, а также по местам размещения систем западного дальнобойного оружия.Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Он подчеркнул, что это стало ответом на непрекращающиеся удары оружием НАТО по российской территории.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Испугались "Орешника": депутаты Верховной рады Украины спешно переехалиЦентры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – ПутинЧто сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – ПутинЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, украина, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), нато, политика, безопасность