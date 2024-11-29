Это предупреждение: в Кремле ответили возмущенному Байдену
В Кремле оценили реакцию Байдена на удары России по Украине
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Россия даст соответствующий ответ в случае дальнейшего использования натовских ракет для ударов по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Белого дома об ударах по объектам ВПК Украины.
Действующий президент США Джо Байден ранее назвал "возмутительными" ответные удары Вооруженных сил России по объектам украинских боевиков, которые с разрешения Вашингтона применяют дальнобойные американские ракеты против российских регионов.
"В своем недавнем заявлении президент Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом. И в случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ", - сказал Песков журналистам.
По данным Минобороны России, Вооруженные силы РФ с 25 ноября использовали около 100 ракет и 466 беспилотников для ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование, а также по местам размещения систем западного дальнобойного оружия.
Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Он подчеркнул, что это стало ответом на непрекращающиеся удары оружием НАТО по российской территории.
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