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Испугались "Орешника": депутаты Верховной рады Украины спешно переехали - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Испугались "Орешника": депутаты Верховной рады Украины спешно переехали
Испугались "Орешника": депутаты Верховной рады Украины спешно переехали - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Испугались "Орешника": депутаты Верховной рады Украины спешно переехали
Заседания Верховной рады перенесены из здания парламента на улице Грушевского в Киеве в правительственный квартал столицы из-за угрозы удара российской... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T08:54
2024-11-29T08:54
украина
верховная рада украины
владимир путин (политик)
ракетная система средней дальности "орешник"
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Заседания Верховной рады перенесены из здания парламента на улице Грушевского в Киеве в правительственный квартал столицы из-за угрозы удара российской баллистической ракетой "Орешник". Об этом пишет британская газета The Financial Times.По данным журналистов, депутаты Рады перебрались в некое "тайное место", в "тщательно охраняемом правительственном квартале" Киева. Там же располагаются офис Владимира Зеленского, Кабинет министров и Нацбанк Украины.Издание отмечает, что украинские парламентарии опасаются прилетов баллистических ракет средней дальности "Орешник" по зданию ВРУ.Президент РФ Владимир Путин накануне сообщил, что Россия в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, что стало ответом на непрекращающиеся удары западным оружием по российской территории.Также 28 ноября в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сегодня в течение дня все возможно": Путин об ударах по центрам решенийУдары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городахСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России
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РИА Новости Крым
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украина, верховная рада украины, владимир путин (политик), ракетная система средней дальности "орешник", министерство обороны рф
Испугались "Орешника": депутаты Верховной рады Украины спешно переехали

Верховная рада Украины сменила место заседаний из-за угрозы удара "Орешником" – СМИ

08:54 29.11.2024
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Заседания Верховной рады перенесены из здания парламента на улице Грушевского в Киеве в правительственный квартал столицы из-за угрозы удара российской баллистической ракетой "Орешник". Об этом пишет британская газета The Financial Times.
"Угроза (новых ударов по центрам принятия решений в Киеве – ред.) появилась всего через несколько дней после того, как Украина закрыла свой парламент в пятницу (22 ноября – ред.) из-за сообщения о ракетной опасности", - приводит издание "Коммерсант" выдержку из статьи.
По данным журналистов, депутаты Рады перебрались в некое "тайное место", в "тщательно охраняемом правительственном квартале" Киева. Там же располагаются офис Владимира Зеленского, Кабинет министров и Нацбанк Украины.
Издание отмечает, что украинские парламентарии опасаются прилетов баллистических ракет средней дальности "Орешник" по зданию ВРУ.
Президент РФ Владимир Путин накануне сообщил, что Россия в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, что стало ответом на непрекращающиеся удары западным оружием по российской территории.
Также 28 ноября в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".
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УкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир Путин (политик)Ракетная система средней дальности "Орешник"Министерство обороны РФ
 
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