https://crimea.ria.ru/20241129/ispugalis-oreshnika-deputaty-verkhovnoy-rady-ukrainy-speshno-pereekhali-1142235818.html

Испугались "Орешника": депутаты Верховной рады Украины спешно переехали

Испугались "Орешника": депутаты Верховной рады Украины спешно переехали - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Испугались "Орешника": депутаты Верховной рады Украины спешно переехали

Заседания Верховной рады перенесены из здания парламента на улице Грушевского в Киеве в правительственный квартал столицы из-за угрозы удара российской... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T08:54

2024-11-29T08:54

2024-11-29T08:54

украина

верховная рада украины

владимир путин (политик)

ракетная система средней дальности "орешник"

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Заседания Верховной рады перенесены из здания парламента на улице Грушевского в Киеве в правительственный квартал столицы из-за угрозы удара российской баллистической ракетой "Орешник". Об этом пишет британская газета The Financial Times.По данным журналистов, депутаты Рады перебрались в некое "тайное место", в "тщательно охраняемом правительственном квартале" Киева. Там же располагаются офис Владимира Зеленского, Кабинет министров и Нацбанк Украины.Издание отмечает, что украинские парламентарии опасаются прилетов баллистических ракет средней дальности "Орешник" по зданию ВРУ.Президент РФ Владимир Путин накануне сообщил, что Россия в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, что стало ответом на непрекращающиеся удары западным оружием по российской территории.Также 28 ноября в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сегодня в течение дня все возможно": Путин об ударах по центрам решенийУдары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городахСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, верховная рада украины, владимир путин (политик), ракетная система средней дальности "орешник", министерство обороны рф