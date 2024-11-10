https://crimea.ria.ru/20241110/otchego-rastet-appetit-neozhidanno-no-fakt-1121310656.html

Отчего растет аппетит: диетолог назвал невероятную причину

Отчего растет аппетит: диетолог назвал невероятную причину - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Отчего растет аппетит: диетолог назвал невероятную причину

Одним из самых сильных стимуляторов аппетита является малоподвижный образ жизни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил доктор медицинских наук,... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T07:41

2024-11-10T07:41

2024-11-10T07:41

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михаил гинзбург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Одним из самых сильных стимуляторов аппетита является малоподвижный образ жизни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.Лучший способ перебить излишний аппетит – подвигаться. Чем диетолог и советует заниматься регулярно, особенно в выходные малоподвижные дни.Ранее диетолог Ирина Писарева напомнила, что в здоровом рационе обязательно должны содержаться жирные продукты. Речь идет в первую очередь о полезных полиненасыщенных жирах. Они содержатся в авокадо, растительных маслах. Также полезно есть в небольших количествах жирную рыбу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму лечат пациентов с гепатитом С: статистика и перспективыОжирение – одна из главных причин смерти от цирроза печениСоветы диетолога: как правильно худеть и не набирать вес снова

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, диетология, здоровье, здоровое питание, красота и здоровье, михаил гинзбург