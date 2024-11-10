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Отчего растет аппетит: диетолог назвал невероятную причину - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Отчего растет аппетит: диетолог назвал невероятную причину
Отчего растет аппетит: диетолог назвал невероятную причину - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Отчего растет аппетит: диетолог назвал невероятную причину
Одним из самых сильных стимуляторов аппетита является малоподвижный образ жизни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил доктор медицинских наук,... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T07:41
2024-11-10T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Одним из самых сильных стимуляторов аппетита является малоподвижный образ жизни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.Лучший способ перебить излишний аппетит – подвигаться. Чем диетолог и советует заниматься регулярно, особенно в выходные малоподвижные дни.Ранее диетолог Ирина Писарева напомнила, что в здоровом рационе обязательно должны содержаться жирные продукты. Речь идет в первую очередь о полезных полиненасыщенных жирах. Они содержатся в авокадо, растительных маслах. Также полезно есть в небольших количествах жирную рыбу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму лечат пациентов с гепатитом С: статистика и перспективыОжирение – одна из главных причин смерти от цирроза печениСоветы диетолога: как правильно худеть и не набирать вес снова
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общество, совет эксперта, диетология, здоровье, здоровое питание, красота и здоровье, михаил гинзбург
Отчего растет аппетит: диетолог назвал невероятную причину

Аппетит растет от малоподвижного образа жизни - диетолог

07:41 10.11.2024
 
© Фото: pixabay.comДиета
Диета
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Одним из самых сильных стимуляторов аппетита является малоподвижный образ жизни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.
"Казалось бы, это абсолютно нелогично, но факт: сидишь, ничего не делаешь, энергию не тратишь – а есть хочешь снова и снова. Это просто обычное для животного мира переключение. Животное, живущее впроголодь, останавливается только тогда, когда нашло пищу. Вот и человек: перестал двигаться – ему сразу хочется есть", - пояснил специалист работу механизма.
Лучший способ перебить излишний аппетит – подвигаться. Чем диетолог и советует заниматься регулярно, особенно в выходные малоподвижные дни.
"Телу нужно движение, хоть дома, хоть в любом другом месте. Те, кто давно в теме, приобрели велотренажеры, те кто занимается недавно, могут заниматься хоть бегом на месте, хоть прыжками. Но энергию надо тратить, - подчеркнул Гинзбург. – Если можно гулять или ходить, то это очень полезное и приятное времяпрепровождение: работа осталась далеко, ты весь этот нервно-эмоционально-психический фактор из головы выкинул, отдыхаешь, расслабляешься, гуляешь. Можно заняться оздоровительной ходьбой, пробежками – тогда еще и здоровье можно укрепить".
Ранее диетолог Ирина Писарева напомнила, что в здоровом рационе обязательно должны содержаться жирные продукты. Речь идет в первую очередь о полезных полиненасыщенных жирах. Они содержатся в авокадо, растительных маслах. Также полезно есть в небольших количествах жирную рыбу.
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ОбществоСовет экспертаДиетологияЗдоровьеЗдоровое питаниеКрасота и здоровьеМихаил Гинзбург
 
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