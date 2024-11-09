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Главное за день: 9 ноября

Главное за день: 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Главное за день: 9 ноября

В администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа заявили, что Крым для Украины потерян. В Пакистане при теракте на железнодорожной станции... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T22:06

2024-11-09T22:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа заявили, что Крым для Украины потерян. В Пакистане при теракте на железнодорожной станции погибли 24 человека. В Москве и Пятигорске в жилых многоэтажках взорвался газ, есть жертвы. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вирусом Коксаки. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с КНДР о стратегическом партнерстве. В Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым для Украины потерянСтарший советник победившего на президентских выборах Дональда Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что все попытки Украины "вернуть" Крым при администрации нового президента США поддержки не найдут, потому что полуостров для Украины потерян.По его словам, приоритетом США теперь станут "мир и прекращение кровопролития"."Это реалистичное видение мира. Это не видение победы, но видение мира. И давайте начнем честный диалог", - отметил он, говоря о планах Трампа по завершению конфликта.Взрыв газа в Москве и ПятигорскеВ субботу днем пожар произошел на четвертом этаже жилой многоэтажки в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. По данным МЧС региона, в результате взрыва пострадали четыре человека, один из них умер по пути в больницу, повреждены 22 квартиры в двух подъездах. Часть жильцов эвакуировали.В Москве на Карельском бульваре вечером в пятиэтажке также взорвался газ. В результате хлопка и сильного пожара произошло обрушение межкомнатных перегородок. Пострадали четверо детей и трое взрослых.Теракт в ПакистанеВ Пакистане при теракте на железнодорожной станции погибли 24 и ранены 46 человек. В числе погибших мирные жители и сотрудники правоохранительных органов. Взрыв произошел на станции в районе 08.25 местного времени, незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. По данным властей, ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана". В связи с терактом соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу выразил президент России Владимир Путин.Вирус Коксаки в РоссииВ России не наблюдается распространения заболеваемости вирусом Коксаки. Об этом заявила субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в стране работает горячая линия, куда россияне могут обращаться с вопросами о своем здоровье после посещения Турции. И за полтора месяца таких обращений было три. При этом она отметила, что Роспотребнадзор готовился к сезонному росту заболеваемости Коксаки. Но в этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе.Договор России и КНДРПрезидент России Владимир Путин в субботу подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.Яхтенная марина в БалаклавеВ Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины, которое началось в 2022 году. Как сообщил в субботу глава региона Михаил Развожаев, речь о здании на Таврической набережной. Корпус общей площадью 1085 "квадратов" в три этажа построили на месте старого признанного аварийным административного здания. Учитывая, что Балаклава находится в сейсмоопасной зоне, здание сделали особо прочным и надежным. Основные работы были завершены в июле. Сейчас строители тестируют подсветку фасада. 237 светильников подсвечивают здание теплым желтым светом и подчеркивают уютную атмосферу Балаклавской бухты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20241109/vsu-iz-gaubits-rasstrelyali-punkt-razmescheniya-v-novoy-kakhovke--est-zhertvy-1141735848.html

https://crimea.ria.ru/20241109/v-krymu-rastut-tseny-na-produkty--pochemu-i-kak-eto-izmenit-1141720356.html

https://crimea.ria.ru/20241109/semya-otravilas-neizvestnym-veschestvom----umer-dvukhletniy-rebenok-1141727871.html

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