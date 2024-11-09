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Главное за день: 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Главное за день: 9 ноября
Главное за день: 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Главное за день: 9 ноября
В администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа заявили, что Крым для Украины потерян. В Пакистане при теракте на железнодорожной станции... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T22:06
2024-11-09T22:07
новости
новости крыма
главное за день
происшествия
теракт
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
пакистан
взрыв
газ
балаклава
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа заявили, что Крым для Украины потерян. В Пакистане при теракте на железнодорожной станции погибли 24 человека. В Москве и Пятигорске в жилых многоэтажках взорвался газ, есть жертвы. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вирусом Коксаки. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с КНДР о стратегическом партнерстве. В Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым для Украины потерянСтарший советник победившего на президентских выборах Дональда Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что все попытки Украины "вернуть" Крым при администрации нового президента США поддержки не найдут, потому что полуостров для Украины потерян.По его словам, приоритетом США теперь станут "мир и прекращение кровопролития"."Это реалистичное видение мира. Это не видение победы, но видение мира. И давайте начнем честный диалог", - отметил он, говоря о планах Трампа по завершению конфликта.Взрыв газа в Москве и ПятигорскеВ субботу днем пожар произошел на четвертом этаже жилой многоэтажки в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. По данным МЧС региона, в результате взрыва пострадали четыре человека, один из них умер по пути в больницу, повреждены 22 квартиры в двух подъездах. Часть жильцов эвакуировали.В Москве на Карельском бульваре вечером в пятиэтажке также взорвался газ. В результате хлопка и сильного пожара произошло обрушение межкомнатных перегородок. Пострадали четверо детей и трое взрослых.Теракт в ПакистанеВ Пакистане при теракте на железнодорожной станции погибли 24 и ранены 46 человек. В числе погибших мирные жители и сотрудники правоохранительных органов. Взрыв произошел на станции в районе 08.25 местного времени, незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. По данным властей, ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана". В связи с терактом соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу выразил президент России Владимир Путин.Вирус Коксаки в РоссииВ России не наблюдается распространения заболеваемости вирусом Коксаки. Об этом заявила субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в стране работает горячая линия, куда россияне могут обращаться с вопросами о своем здоровье после посещения Турции. И за полтора месяца таких обращений было три. При этом она отметила, что Роспотребнадзор готовился к сезонному росту заболеваемости Коксаки. Но в этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе.Договор России и КНДРПрезидент России Владимир Путин в субботу подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.Яхтенная марина в БалаклавеВ Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины, которое началось в 2022 году. Как сообщил в субботу глава региона Михаил Развожаев, речь о здании на Таврической набережной. Корпус общей площадью 1085 "квадратов" в три этажа построили на месте старого признанного аварийным административного здания. Учитывая, что Балаклава находится в сейсмоопасной зоне, здание сделали особо прочным и надежным. Основные работы были завершены в июле. Сейчас строители тестируют подсветку фасада. 237 светильников подсвечивают здание теплым желтым светом и подчеркивают уютную атмосферу Балаклавской бухты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241109/komu-iz-inostrantsev-otkazhut-v-grazhdanstve-rossii-1141733177.html
https://crimea.ria.ru/20241109/vsu-iz-gaubits-rasstrelyali-punkt-razmescheniya-v-novoy-kakhovke--est-zhertvy-1141735848.html
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новости, новости крыма, главное за день, происшествия, теракт, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, пакистан, взрыв, газ, балаклава, сша, крым
Главное за день: 9 ноября

Главные события и заявления субботы, 9 ноября

22:06 09.11.2024 (обновлено: 22:07 09.11.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ обстреляли село Широкое Васильевского муниципального округа Запорожской области
ВСУ обстреляли село Широкое Васильевского муниципального округа Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа заявили, что Крым для Украины потерян. В Пакистане при теракте на железнодорожной станции погибли 24 человека. В Москве и Пятигорске в жилых многоэтажках взорвался газ, есть жертвы. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вирусом Коксаки. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с КНДР о стратегическом партнерстве. В Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Крым для Украины потерян
Старший советник победившего на президентских выборах Дональда Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что все попытки Украины "вернуть" Крым при администрации нового президента США поддержки не найдут, потому что полуостров для Украины потерян.
По его словам, приоритетом США теперь станут "мир и прекращение кровопролития".
"Это реалистичное видение мира. Это не видение победы, но видение мира. И давайте начнем честный диалог", - отметил он, говоря о планах Трампа по завершению конфликта.
Вручение паспорта - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
19:14
Кому из иностранцев откажут в гражданстве России
Взрыв газа в Москве и Пятигорске
В субботу днем пожар произошел на четвертом этаже жилой многоэтажки в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. По данным МЧС региона, в результате взрыва пострадали четыре человека, один из них умер по пути в больницу, повреждены 22 квартиры в двух подъездах. Часть жильцов эвакуировали.
В Москве на Карельском бульваре вечером в пятиэтажке также взорвался газ. В результате хлопка и сильного пожара произошло обрушение межкомнатных перегородок. Пострадали четверо детей и трое взрослых.
Последствия обстрела пункта временного размещения и распределения населения в Новой Каховке
20:45
ВСУ из гаубиц расстреляли пункт размещения в Новой Каховке – есть жертвы
Теракт в Пакистане
В Пакистане при теракте на железнодорожной станции погибли 24 и ранены 46 человек. В числе погибших мирные жители и сотрудники правоохранительных органов. Взрыв произошел на станции в районе 08.25 местного времени, незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар.
По данным властей, ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана". В связи с терактом соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу выразил президент России Владимир Путин.
Вирус Коксаки в России
В России не наблюдается распространения заболеваемости вирусом Коксаки. Об этом заявила субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в стране работает горячая линия, куда россияне могут обращаться с вопросами о своем здоровье после посещения Турции. И за полтора месяца таких обращений было три.
При этом она отметила, что Роспотребнадзор готовился к сезонному росту заболеваемости Коксаки. Но в этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе.
Для сдерживания цен на продукты Крым должен развивать собственное сельхозпроизводство – экономист Вершицкий - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
17:59Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить
Договор России и КНДР
Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
Яхтенная марина в Балаклаве
В Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины, которое началось в 2022 году. Как сообщил в субботу глава региона Михаил Развожаев, речь о здании на Таврической набережной.
Корпус общей площадью 1085 "квадратов" в три этажа построили на месте старого признанного аварийным административного здания. Учитывая, что Балаклава находится в сейсмоопасной зоне, здание сделали особо прочным и надежным. Основные работы были завершены в июле. Сейчас строители тестируют подсветку фасада. 237 светильников подсвечивают здание теплым желтым светом и подчеркивают уютную атмосферу Балаклавской бухты.
Больница - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
15:23
Семья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенок
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22:06Главное за день: 9 ноября
21:58ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области
21:23Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР
21:01Четверо детей и трое взрослых ранены при взрыве в многоэтажке в Москве
20:45ВСУ из гаубиц расстреляли пункт размещения в Новой Каховке – есть жертвы
20:41Боррель в Киеве призвал разрешить Украине бить вглубь России
20:25В Севастополе открыли первый на северной стороне спорткомплекс
19:58Крым для Украины потерян: громкое заявление администрации Трампа
19:33ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе
19:14Кому из иностранцев откажут в гражданстве России
18:49Изображение флага на номерах авто в России станет обязательным
18:26Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской области
18:13"Вы и есть мелодия нашей страны": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем
17:59В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить
17:32Российский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищам
17:09ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборах
16:39Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму
16:09Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации
15:42Медицина в селах Крыма: как решается кадровый вопрос
15:23Семья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенок
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