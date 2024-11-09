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Четверо детей и трое взрослых ранены при взрыве в многоэтажке в Москве - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Четверо детей и трое взрослых ранены при взрыве в многоэтажке в Москве
Четверо детей и трое взрослых ранены при взрыве в многоэтажке в Москве - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Четверо детей и трое взрослых ранены при взрыве в многоэтажке в Москве
Четыре ребенка и трое взрослых пострадали в сильном пожаре после хлопка в многоэтажном доме в Москве. Об этом со ссылкой на столичный Главк МЧС России пишет РИА РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T21:01
2024-11-09T21:32
москва
происшествия
пожар
прокуратура москвы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Четыре ребенка и трое взрослых пострадали в сильном пожаре после хлопка в многоэтажном доме в Москве. Об этом со ссылкой на столичный Главк МЧС России пишет РИА Новости.По данным ведомства, в результате взрыва произошло обрушение межкомнатных перегородок. На данным момент пожар ликвидирован.Как уточнили в прокуратуре Москвы, пожар в квартире жилого дома произошел на Карельском бульваре. На месте для контроля работы правоохранительных органов и специальных служб выехал первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров."Ход и результаты процессуальной проверки проверки, проводимой по данному факту на контроле в прокуратуре", - уточнили в надзорном ведомстве.В субботу в жилой многоэтажке в Пятигорске после взрыва газовоздушной смеси вспыхнул пожар. Один человек погиб, еще трое пострадали. Огонь был потушен на площади 50 квадратных метров. В результате на четвертом этаже девятиэтажного многоквартирного дома повреждено 22 квартиры в двух подъездах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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москва, происшествия, пожар, прокуратура москвы, новости
Четверо детей и трое взрослых ранены при взрыве в многоэтажке в Москве

Семь человек ранены при взрыве и пожаре в многоэтажке в Москве

21:01 09.11.2024 (обновлено: 21:32 09.11.2024)
 
© Фото : Москвач/TelegramМесто пожара в квартире жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы
Место пожара в квартире жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы
© Фото : Москвач/Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Четыре ребенка и трое взрослых пострадали в сильном пожаре после хлопка в многоэтажном доме в Москве. Об этом со ссылкой на столичный Главк МЧС России пишет РИА Новости.
По данным ведомства, в результате взрыва произошло обрушение межкомнатных перегородок. На данным момент пожар ликвидирован.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит открытое горение в квартире на пятом этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. На данный момент пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре Москвы, пожар в квартире жилого дома произошел на Карельском бульваре. На месте для контроля работы правоохранительных органов и специальных служб выехал первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров.
"Ход и результаты процессуальной проверки проверки, проводимой по данному факту на контроле в прокуратуре", - уточнили в надзорном ведомстве.
В субботу в жилой многоэтажке в Пятигорске после взрыва газовоздушной смеси вспыхнул пожар. Один человек погиб, еще трое пострадали. Огонь был потушен на площади 50 квадратных метров. В результате на четвертом этаже девятиэтажного многоквартирного дома повреждено 22 квартиры в двух подъездах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МоскваПроисшествияПожарПрокуратура МосквыНовости
 
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