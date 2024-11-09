https://crimea.ria.ru/20241109/chetvero-detey-i-troe-vzroslykh-postradali-pri-vzryve-gaza-v-moskve-1141736050.html

Четверо детей и трое взрослых ранены при взрыве в многоэтажке в Москве

Четверо детей и трое взрослых ранены при взрыве в многоэтажке в Москве - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Четверо детей и трое взрослых ранены при взрыве в многоэтажке в Москве

Четыре ребенка и трое взрослых пострадали в сильном пожаре после хлопка в многоэтажном доме в Москве. Об этом со ссылкой на столичный Главк МЧС России пишет РИА РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T21:01

2024-11-09T21:01

2024-11-09T21:32

москва

происшествия

пожар

прокуратура москвы

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Четыре ребенка и трое взрослых пострадали в сильном пожаре после хлопка в многоэтажном доме в Москве. Об этом со ссылкой на столичный Главк МЧС России пишет РИА Новости.По данным ведомства, в результате взрыва произошло обрушение межкомнатных перегородок. На данным момент пожар ликвидирован.Как уточнили в прокуратуре Москвы, пожар в квартире жилого дома произошел на Карельском бульваре. На месте для контроля работы правоохранительных органов и специальных служб выехал первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров."Ход и результаты процессуальной проверки проверки, проводимой по данному факту на контроле в прокуратуре", - уточнили в надзорном ведомстве.В субботу в жилой многоэтажке в Пятигорске после взрыва газовоздушной смеси вспыхнул пожар. Один человек погиб, еще трое пострадали. Огонь был потушен на площади 50 квадратных метров. В результате на четвертом этаже девятиэтажного многоквартирного дома повреждено 22 квартиры в двух подъездах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, пожар, прокуратура москвы, новости