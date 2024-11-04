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Белогорск и два села в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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Белогорск и два села в Крыму остались без света
Белогорск и два села в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Белогорск и два села в Крыму остались без света
Белогорск и два села в Крыму обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T13:55
2024-11-04T13:55
крым
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
белогорск
кировский район крыма
симферопольский район
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Белогорск и два села в Крыму обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"."Апроизошло отключение энергоснабжения в г. Белогорск. Обесточено 24 ТП, 2512 точек поставок (5767 чел.). Также без света жители села Живописное Симферопольского района и села Кировское в Кировском районе. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы", – сказано в сообщении предприятия.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Это работу проводят для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
https://crimea.ria.ru/20241104/shtormovoy-veter-s-dozhdyami-i-sneg-v-gorakh-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1141394997.html
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крым, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, белогорск, кировский район крыма, симферопольский район, новости крыма
Белогорск и два села в Крыму остались без света

Из-за аварии без света остались два села в Крыму и город Белогорск

13:55 04.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Симферополе
Линии электропередач в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Белогорск и два села в Крыму обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Апроизошло отключение энергоснабжения в г. Белогорск. Обесточено 24 ТП, 2512 точек поставок (5767 чел.). Также без света жители села Живописное Симферопольского района и села Кировское в Кировском районе. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы", – сказано в сообщении предприятия.
В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Это работу проводят для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.
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