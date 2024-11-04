https://crimea.ria.ru/20241104/belogorsk-i-dva-sela-v-krymu-ostalis-bez-sveta-1141603058.html

Белогорск и два села в Крыму остались без света

Белогорск и два села в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Белогорск и два села в Крыму остались без света

Белогорск и два села в Крыму обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T13:55

2024-11-04T13:55

2024-11-04T13:55

крым

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

белогорск

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Белогорск и два села в Крыму обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"."Апроизошло отключение энергоснабжения в г. Белогорск. Обесточено 24 ТП, 2512 точек поставок (5767 чел.). Также без света жители села Живописное Симферопольского района и села Кировское в Кировском районе. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы", – сказано в сообщении предприятия.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Это работу проводят для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты

https://crimea.ria.ru/20241104/shtormovoy-veter-s-dozhdyami-i-sneg-v-gorakh-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1141394997.html

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симферопольский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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