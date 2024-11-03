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Главное за день: 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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Главное за день: 3 ноября
Главное за день: 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Главное за день: 3 ноября
В Крыму посчитают, какой ущерб Украина нанесла 10 лет назад, похитив пенсии и социальные выплаты. На втором туре выборов президента Молдавии люди стоят в... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T22:30
2024-11-03T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму посчитают, какой ущерб Украина нанесла 10 лет назад, похитив пенсии и социальные выплаты. На втором туре выборов президента Молдавии люди стоят в очередях на голосование. На Google-картах появились снимки расположения военных систем Украины. Тем временем депутаты Верховной рады приняли закон, по которому сбор дров без документов может обернуться штрафами или лишением свободы. В Крыму и Севастополе в ближайшие дни прогнозируют ухудшение погоды со снегом, дождем и штормовым ветром.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ущерб от похищенных Украиной пенсий и соцвыплат в КрымуГлава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в республике посчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и соцвыплат. По его совам, банковская система Крыма пострадала десять лет назад: были ограблены местные банки и их вкладчики.Очереди на выборах президента МолдавииВ Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Два избирательных участка с утра открылись в посольстве страны в Москве, и возле них сразу образовались очереди. Также, чтобы проголосовать, граждане Молдавии летят из России в Баку и Кишинев, а из Курской и Белгородской областей РФ едут на автобусах в Минск.Тем временем полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья. Перед пунктами пропуска массовые скопления людей.Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила 54% – это выше итоговой в первом. Снимки расположения военных систем Украины на картах GoogleГлава "Центра противодействия дезинформации" Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что на картах Google появились снимки с расположением военных систем страны. Совбез обратился в компанию, но у них оказались выходные. Однако после публичной огласки Google все же пообещал исправить ситуацию.Лишение свободы за сбор дров без документов на УкраинеДо 10 лет лишения свободы или крупные штрафы можно будет получить на Украине за сбор дров без документов. Соответствующие поправки в Административный и Уголовный кодексы приняли депутаты Верховной Рады страны. За существенный ущерб из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников прописано наказание от штрафа в размере от 34 000 гривен до лишения свободы на пять лет. За деяние, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения, можно лишиться свободы на срок от 7 до 10 лет. Закон вступит в силу после подписания его Владимиром Зеленским.Непогода в Крыму и СевастополеГлавное управление МЧС России по республике Крым предупредило, что в ближайшие дни на полуострове ожидаются сильные осадки, в горах выпадет снег и усилится юго-западный ветер, который сменится на северо-западный со скоростью до 20-25 м/с, в южных районах и в горах – до 30 м/с. В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.Глав МЧС России по городу Севастополю также сообщил об усилении ветра в понедельник, 4 ноября, до 17-22 м/с.
https://crimea.ria.ru/20241103/v-gosdume-predlozhili-razygryvat-kvartiry-dlya-novorozhdennykh-1141583279.html
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Главное за день: 3 ноября

Главные события и заявления воскресенья, 3 ноября

22:30 03.11.2024 (обновлено: 22:45 03.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму посчитают, какой ущерб Украина нанесла 10 лет назад, похитив пенсии и социальные выплаты. На втором туре выборов президента Молдавии люди стоят в очередях на голосование. На Google-картах появились снимки расположения военных систем Украины. Тем временем депутаты Верховной рады приняли закон, по которому сбор дров без документов может обернуться штрафами или лишением свободы. В Крыму и Севастополе в ближайшие дни прогнозируют ухудшение погоды со снегом, дождем и штормовым ветром.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ущерб от похищенных Украиной пенсий и соцвыплат в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в республике посчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и соцвыплат. По его совам, банковская система Крыма пострадала десять лет назад: были ограблены местные банки и их вкладчики.
Регистрация детей-тройняшек - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
20:15
В Госдуме предложили разыгрывать квартиры для новорожденных

Очереди на выборах президента Молдавии

В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Два избирательных участка с утра открылись в посольстве страны в Москве, и возле них сразу образовались очереди. Также, чтобы проголосовать, граждане Молдавии летят из России в Баку и Кишинев, а из Курской и Белгородской областей РФ едут на автобусах в Минск.
Тем временем полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья. Перед пунктами пропуска массовые скопления людей.
Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила 54% – это выше итоговой в первом.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
09:35
Что изменится для России после выборов президента США – Медведев

Снимки расположения военных систем Украины на картах Google

Глава "Центра противодействия дезинформации" Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что на картах Google появились снимки с расположением военных систем страны. Совбез обратился в компанию, но у них оказались выходные. Однако после публичной огласки Google все же пообещал исправить ситуацию.
Флаг Украины. Архивное фото
19:29
Пайки вместо зарплат и талоны на бензин: Украину ждет трудовая повинность

Лишение свободы за сбор дров без документов на Украине

До 10 лет лишения свободы или крупные штрафы можно будет получить на Украине за сбор дров без документов. Соответствующие поправки в Административный и Уголовный кодексы приняли депутаты Верховной Рады страны. За существенный ущерб из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников прописано наказание от штрафа в размере от 34 000 гривен до лишения свободы на пять лет. За деяние, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения, можно лишиться свободы на срок от 7 до 10 лет. Закон вступит в силу после подписания его Владимиром Зеленским.
Спасо-Преображенский собор - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
18:52
В самом древнем соборе Украины сняли все иконы и устроили кинотеатр

Непогода в Крыму и Севастополе

Главное управление МЧС России по республике Крым предупредило, что в ближайшие дни на полуострове ожидаются сильные осадки, в горах выпадет снег и усилится юго-западный ветер, который сменится на северо-западный со скоростью до 20-25 м/с, в южных районах и в горах – до 30 м/с. В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Глав МЧС России по городу Севастополю также сообщил об усилении ветра в понедельник, 4 ноября, до 17-22 м/с.
ВСУ
18:31
Диверсанты в Брянской области и удар по Генштабу ВСУ: топ новостей недели
 
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23:37На Крымском мосту возобновили движение транспорта
23:14Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии: обработаны 90% голосов
22:43Крымский мост перекрыт
22:30Главное за день: 3 ноября
22:13Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%
21:54Для Украины хороших вестей нет: после 5 ноября США ждет долгая "разборка"
21:31Операторы FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской области
21:01Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
20:56Из-за засухи в Нью-Йорке призвали экономить воду
20:33Легенды Крыма: происхождение скифов
20:15В Госдуме предложили разыгрывать квартиры для новорожденных
19:48Как "подоить" машину: в крымском селе фермер поставил молокомат
19:29Пайки вместо зарплат и талоны на бензин: Украину ждет трудовая повинность
19:10Самогонный аппарат разрушил две квартиры в многоэтажке в Вологде
18:52В самом древнем соборе Украины сняли все иконы и устроили кинотеатр
18:31Диверсанты в Брянской области и удар по Генштабу ВСУ: топ новостей недели
18:07За сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободы
17:37Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО
17:10Расположения военных систем Украины на своих картах выложил Google
16:52Штормовой ветер накроет Севастополь
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