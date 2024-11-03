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Главное за день: 3 ноября

Главное за день: 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Главное за день: 3 ноября

В Крыму посчитают, какой ущерб Украина нанесла 10 лет назад, похитив пенсии и социальные выплаты. На втором туре выборов президента Молдавии люди стоят в... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T22:30

2024-11-03T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму посчитают, какой ущерб Украина нанесла 10 лет назад, похитив пенсии и социальные выплаты. На втором туре выборов президента Молдавии люди стоят в очередях на голосование. На Google-картах появились снимки расположения военных систем Украины. Тем временем депутаты Верховной рады приняли закон, по которому сбор дров без документов может обернуться штрафами или лишением свободы. В Крыму и Севастополе в ближайшие дни прогнозируют ухудшение погоды со снегом, дождем и штормовым ветром.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ущерб от похищенных Украиной пенсий и соцвыплат в КрымуГлава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в республике посчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и соцвыплат. По его совам, банковская система Крыма пострадала десять лет назад: были ограблены местные банки и их вкладчики.Очереди на выборах президента МолдавииВ Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Два избирательных участка с утра открылись в посольстве страны в Москве, и возле них сразу образовались очереди. Также, чтобы проголосовать, граждане Молдавии летят из России в Баку и Кишинев, а из Курской и Белгородской областей РФ едут на автобусах в Минск.Тем временем полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья. Перед пунктами пропуска массовые скопления людей.Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила 54% – это выше итоговой в первом. Снимки расположения военных систем Украины на картах GoogleГлава "Центра противодействия дезинформации" Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что на картах Google появились снимки с расположением военных систем страны. Совбез обратился в компанию, но у них оказались выходные. Однако после публичной огласки Google все же пообещал исправить ситуацию.Лишение свободы за сбор дров без документов на УкраинеДо 10 лет лишения свободы или крупные штрафы можно будет получить на Украине за сбор дров без документов. Соответствующие поправки в Административный и Уголовный кодексы приняли депутаты Верховной Рады страны. За существенный ущерб из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников прописано наказание от штрафа в размере от 34 000 гривен до лишения свободы на пять лет. За деяние, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения, можно лишиться свободы на срок от 7 до 10 лет. Закон вступит в силу после подписания его Владимиром Зеленским.Непогода в Крыму и СевастополеГлавное управление МЧС России по республике Крым предупредило, что в ближайшие дни на полуострове ожидаются сильные осадки, в горах выпадет снег и усилится юго-западный ветер, который сменится на северо-западный со скоростью до 20-25 м/с, в южных районах и в горах – до 30 м/с. В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.Глав МЧС России по городу Севастополю также сообщил об усилении ветра в понедельник, 4 ноября, до 17-22 м/с.

https://crimea.ria.ru/20241103/v-gosdume-predlozhili-razygryvat-kvartiry-dlya-novorozhdennykh-1141583279.html

https://crimea.ria.ru/20241103/chto-izmenitsya-dlya-rossii-posle-vyborov-prezidenta-ssha--medvedev-1141580093.html

https://crimea.ria.ru/20241103/payki-vmesto-zarplat-i-talony-na-benzin-ukrainu-zhdet-trudovaya-povinnost-1141591032.html

https://crimea.ria.ru/20241103/v-samom-drevnem-sobore-ukrainy-snyali-vse-ikony-i-ustroili-kinoteatr-1141585342.html

https://crimea.ria.ru/20241103/diversanty-v-bryanskoy-oblasti-i-udar-po-genshtabu-vsu-top-novostey-nedeli-1141572821.html

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