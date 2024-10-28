https://crimea.ria.ru/20241028/krymskie-teatry-soydutsya-v-finalnom-improvizatsionnom-batle-1141403901.html

Крымские театры сойдутся в финальном "Импровизационном батле"

Крымские театры сойдутся в финальном "Импровизационном батле" - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Крымские театры сойдутся в финальном "Импровизационном батле"

В Крыму состоится финал "Импровизационного батла" – игры для профессиональных актеров. В театральной битве сойдутся команды Крымского академического русского... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T19:10

2024-10-28T19:10

2024-10-28T19:13

театр

крымский академический русский драматический театр им. м. горького

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В Крыму состоится финал "Импровизационного батла" – игры для профессиональных актеров. В театральной битве сойдутся команды Крымского академического русского драматического театра имени Горького и Крымского государственного театра юного зрителя. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заслуженная артистка республики Нина Станиславская.Жизнь за 15 секунд"Импровизационный батл" помогает оттачивать профессиональные навыки актеров, поскольку в нем не бывает заранее заготовленных, отрепетированных историй. Все происходит прямо на сцене, заданы лишь рамки и условия раундов."Команды состоят из пяти человек. Составы команд не меняются - это важное условие нашей игры. То есть, какая команда зашла в чемпионат, так она и участвует в нем до самого финала. Первый раунд у нас будет немой. Это когда команды по очереди, используя только жесты и мимику, объясняют друг другу слово, загаданное зрителем", - продолжает Станиславская.Судьи при этом оценивают не результат – отгаданное слово, а процесс, то есть театральные этюды, которые были для этого показаны."Зрители не всегда понимают такую важную вещь - я всегда судей прошу оценивать не то, угадали слово или нет. Важен сам этюд, важно, как человек за 15 секунд может показать маленькую жизнь", - поясняет актриса.Разрушают четвертую стенуВ таких театральных батлах участие принимают не только актеры, но и зрители, которые приходят в театр с толстыми пачками маленьких сценариев. Потому что в одном из раундов они загадывают для актеров жизненные ситуации, которые те должны воплотить на сцене. Таким образом разрушается незримая "четвертая стена" между актерами и аудиторией. Кроме того, есть так называемый "предметный" раунд, когда команды должны сыграть этюд с вещью, принесенной зрителями.Один из любимых зрителями раундов – экспертный, когда голову "эксперта" играет один член команды, а руки – другой. Зрители загадывают "рукам" слово, после чего они должны показать это слово "голове".Импровизационный батл состоится в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького 4 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искусство вин-чун помогает быть в форме известному российскому актеруВладимир Стеклов и Игорь Ливанов сыграют в Крыму "Фальшивую ноту"Русский мир – мой: как режиссер из Молдовы нашла Родину в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, крымский академический русский драматический театр им. м. горького, крымский тюз, искусство , культура, крым, новости крыма