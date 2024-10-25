https://crimea.ria.ru/20241025/kanatnaya-doroga-k-zubtsam-ay-petri-ukhodit-na-kanikuly-1141352799.html

Канатная дорога к зубцам Ай-Петри уходит на "каникулы"

Канатная дорога к зубцам Ай-Петри уходит на "каникулы" - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Канатная дорога к зубцам Ай-Петри уходит на "каникулы"

В Крыму на техническое обслуживание закрывают канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе туристического центра Ай-Петри. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T16:34

2024-10-25T16:34

2024-10-25T16:34

крым

канатная дорога

канатная дорога на ай-петри

туризм в крыму

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631027_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_c800447e27580ae03a5dc3b3a3a89fbe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Крыму на техническое обслуживание закрывают канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе туристического центра Ай-Петри.Обновленную канатную дорогу торжественно презентовали в День России. Она начала свою работу от станции "Сосновый бор". Длина маршрута составляет 1 620 метров.Капитальный ремонт канатной дороги Мисхор – Ай-Петри начался в 2023 году. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога фактически возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока. Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты КрымаМамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулах

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, канатная дорога, канатная дорога на ай-петри, туризм в крыму, общество, новости крыма