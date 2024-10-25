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Канатная дорога к зубцам Ай-Петри уходит на "каникулы" - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Канатная дорога к зубцам Ай-Петри уходит на "каникулы"
Канатная дорога к зубцам Ай-Петри уходит на "каникулы" - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Канатная дорога к зубцам Ай-Петри уходит на "каникулы"
В Крыму на техническое обслуживание закрывают канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе туристического центра Ай-Петри. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T16:34
2024-10-25T16:34
крым
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канатная дорога на ай-петри
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Крыму на техническое обслуживание закрывают канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе туристического центра Ай-Петри.Обновленную канатную дорогу торжественно презентовали в День России. Она начала свою работу от станции "Сосновый бор". Длина маршрута составляет 1 620 метров.Капитальный ремонт канатной дороги Мисхор – Ай-Петри начался в 2023 году. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога фактически возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока. Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты КрымаМамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулах
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, канатная дорога, канатная дорога на ай-петри, туризм в крыму, общество, новости крыма
Канатная дорога к зубцам Ай-Петри уходит на "каникулы"

Канатная дорога на Ай-Петри закрывают на техобслуживание

16:34 25.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКанатная дорога на Ай-Петри
Канатная дорога на Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Крыму на техническое обслуживание закрывают канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе туристического центра Ай-Петри.

"Канатная дорога на Ай-Петри уходит на каникулы, чтобы усовершенствовать для всех гостей и жителей полуострова путь до самой красивой вершины Крыма. Дату открытия канатной дороги после технических работ мы опубликуем позже", - сказано в сообщении.

Обновленную канатную дорогу торжественно презентовали в День России. Она начала свою работу от станции "Сосновый бор". Длина маршрута составляет 1 620 метров.
Капитальный ремонт канатной дороги Мисхор – Ай-Петри начался в 2023 году. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога фактически возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.
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