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Футбольные клубы Крыма и новых регионов поборются за Кубок Содружества - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Футбольные клубы Крыма и новых регионов поборются за Кубок Содружества
Футбольные клубы Крыма и новых регионов поборются за Кубок Содружества - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Футбольные клубы Крыма и новых регионов поборются за Кубок Содружества
В октябре завершился первый объединенный чемпионат по футболу "Содружество" с участием 10 команд из Республики Крым, Севастополя, ДНР, ЛНР и Херсонской области. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T15:36
2024-10-25T15:28
крым
спорт
футбол
крымский футбол
объединенный чемпионат по футболу "содружество"
севастополь
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В октябре завершился первый объединенный чемпионат по футболу "Содружество" с участием 10 команд из Республики Крым, Севастополя, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Уже в декабре команды поборются за Кубок "Содружества", а в марте следующего года начнется второй объединенный чемпионат. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель правления автономной некоммерческой организации "Содружество" Сергей Гапон.Первый объединенный чемпионат проходил с марта по октябрь этого года. В нем приняли участие 10 клубов. В их числе Академия футбола Крыма (Республика Крым), команда Черноморского флота "Черноморец" и "Севастополь - 2" (Севастополь), "Фрегат" (Херсонская область). Донецкую и Луганскую республики представляли по три клуба: "Шахтер" (Донецк), "Гвардеец", "Олимпия-Новатор" – от ДНР, "Заря", "Динамо" (Луганск) и "Шахтер" (Свердловск") - от ЛНР.Победителем турнира стал "Черноморец". "Серебро" завоевало луганское "Динамо", бронза – у "Зари".Сергей Гапон также отметил, что на играх чемпионата применялась система видеопомощи арбитрам (VAR), благодаря которой арбитрам принимать правильные решения или менять неправильные вердикты по отдельным спорным моментам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей из новых регионовБудут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболуКрым внедрит свою систему VAR на матчах футбольной Премьер-лиги
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Футбольные клубы Крыма и новых регионов поборются за Кубок Содружества

Команды из Крыма и новых регионов сразятся за Кубок Содружества по футболу в декабре

15:36 25.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичПереходящий Кубок чемпионата "Содружества" сезона 2024 и призы
Переходящий Кубок чемпионата Содружества сезона 2024 и призы - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В октябре завершился первый объединенный чемпионат по футболу "Содружество" с участием 10 команд из Республики Крым, Севастополя, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Уже в декабре команды поборются за Кубок "Содружества", а в марте следующего года начнется второй объединенный чемпионат. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель правления автономной некоммерческой организации "Содружество" Сергей Гапон.

"Можно смело сказать, что чемпионат удался. Клубы из новых регионов активно интегрируются в российское законодательное поле и футбольное сообщество страны. В декабре мы так же между 10-ю командами разыграем Кубок "Содружества", а в марте уже начнется второй чемпионат", - сказал Гапон.

Первый объединенный чемпионат проходил с марта по октябрь этого года. В нем приняли участие 10 клубов. В их числе Академия футбола Крыма (Республика Крым), команда Черноморского флота "Черноморец" и "Севастополь - 2" (Севастополь), "Фрегат" (Херсонская область). Донецкую и Луганскую республики представляли по три клуба: "Шахтер" (Донецк), "Гвардеец", "Олимпия-Новатор" – от ДНР, "Заря", "Динамо" (Луганск) и "Шахтер" (Свердловск") - от ЛНР.
Победителем турнира стал "Черноморец". "Серебро" завоевало луганское "Динамо", бронза – у "Зари".
Сергей Гапон также отметил, что на играх чемпионата применялась система видеопомощи арбитрам (VAR), благодаря которой арбитрам принимать правильные решения или менять неправильные вердикты по отдельным спорным моментам.
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