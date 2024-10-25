https://crimea.ria.ru/20241025/futbolnye-kluby-kryma-i-novykh-regionov-poboryutsya-za-kubok-sodruzhestva-1141348543.html

Футбольные клубы Крыма и новых регионов поборются за Кубок Содружества

Футбольные клубы Крыма и новых регионов поборются за Кубок Содружества - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Футбольные клубы Крыма и новых регионов поборются за Кубок Содружества

В октябре завершился первый объединенный чемпионат по футболу "Содружество" с участием 10 команд из Республики Крым, Севастополя, ДНР, ЛНР и Херсонской области. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T15:36

2024-10-25T15:36

2024-10-25T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В октябре завершился первый объединенный чемпионат по футболу "Содружество" с участием 10 команд из Республики Крым, Севастополя, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Уже в декабре команды поборются за Кубок "Содружества", а в марте следующего года начнется второй объединенный чемпионат. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель правления автономной некоммерческой организации "Содружество" Сергей Гапон.Первый объединенный чемпионат проходил с марта по октябрь этого года. В нем приняли участие 10 клубов. В их числе Академия футбола Крыма (Республика Крым), команда Черноморского флота "Черноморец" и "Севастополь - 2" (Севастополь), "Фрегат" (Херсонская область). Донецкую и Луганскую республики представляли по три клуба: "Шахтер" (Донецк), "Гвардеец", "Олимпия-Новатор" – от ДНР, "Заря", "Динамо" (Луганск) и "Шахтер" (Свердловск") - от ЛНР.Победителем турнира стал "Черноморец". "Серебро" завоевало луганское "Динамо", бронза – у "Зари".Сергей Гапон также отметил, что на играх чемпионата применялась система видеопомощи арбитрам (VAR), благодаря которой арбитрам принимать правильные решения или менять неправильные вердикты по отдельным спорным моментам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей из новых регионовБудут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболуКрым внедрит свою систему VAR на матчах футбольной Премьер-лиги

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