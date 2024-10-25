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Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии

Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии

Часть Севастополя в пятницу вечером осталась без электроснабжения из-за неотложных работ по реконструкции воздушной линии 6 тысяч Ватт. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T17:49

2024-10-25T17:49

2024-10-25T17:49

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Часть Севастополя в пятницу вечером осталась без электроснабжения из-за неотложных работ по реконструкции воздушной линии 6 тысяч Ватт. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Кроме того, 26 октября для устранения дефекта оборудования и предотвращения аварийной ситуации с 9 до 18 часов будет ограничена подача электроэнергии по улицам: Фиолентовское шоссе, Комбрига Потапова, Готская, Камышовое шоссе, Молодых Строителей, Александра Маринеско, Монастырское шоссе, добавили на предприятии.Ранее на предприятии сообщили об ограничении электроснабжения в Севастополе по ряду адресов до 17 вечера. Всего в Севастополе отключение света прошло более чем на 30 улицах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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