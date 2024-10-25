https://crimea.ria.ru/20241025/sevastopol-ostalsya-bez-sveta-iz-za-rabot-na-vozdushnoy-linii-1141354806.html
Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии
Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии
Часть Севастополя в пятницу вечером осталась без электроснабжения из-за неотложных работ по реконструкции воздушной линии 6 тысяч Ватт. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T17:49
2024-10-25T17:49
2024-10-25T17:49
севастополь
севастопольэнерго
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354037_0:63:1620:974_1920x0_80_0_0_8d33a1df41f44b3fddc3ca1b7add3021.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Часть Севастополя в пятницу вечером осталась без электроснабжения из-за неотложных работ по реконструкции воздушной линии 6 тысяч Ватт. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Кроме того, 26 октября для устранения дефекта оборудования и предотвращения аварийной ситуации с 9 до 18 часов будет ограничена подача электроэнергии по улицам: Фиолентовское шоссе, Комбрига Потапова, Готская, Камышовое шоссе, Молодых Строителей, Александра Маринеско, Монастырское шоссе, добавили на предприятии.Ранее на предприятии сообщили об ограничении электроснабжения в Севастополе по ряду адресов до 17 вечера. Всего в Севастополе отключение света прошло более чем на 30 улицах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354037_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6e0570e17ef75cc2ef9d81b9c9bbcaee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество
Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии
Часть Севастополя обесточена из-за реконструкции воздушной линии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Часть Севастополя в пятницу вечером осталась без электроснабжения из-за неотложных работ по реконструкции воздушной линии 6 тысяч Ватт. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, отключение электроэнергии запланировано в районе Юхарина балка в садовых товариществах "Сатурн-2", "Ямал", "Чайка-89", "Ветерок", "Слип", "Орбита", "Жемчужина", "Гранат", "Троллейбусник-1", "Дружба", "Бриг", "Строитель-3", "Автомобилист", "Малахит", "Огонек", "Кипарис", "Интеграл", "Скиф", "Таврия", "Икар-2", "Оптимист", "Клеры-3", "Торпеда".
Кроме того, 26 октября для устранения дефекта оборудования и предотвращения аварийной ситуации с 9 до 18 часов будет ограничена подача электроэнергии по улицам: Фиолентовское шоссе, Комбрига Потапова, Готская, Камышовое шоссе, Молодых Строителей, Александра Маринеско, Монастырское шоссе, добавили на предприятии.
Ранее на предприятии сообщили об ограничении электроснабжения в Севастополе по ряду адресов до 17 вечера. Всего в Севастополе отключение света прошло более чем на 30 улицах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: