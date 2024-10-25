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Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии
Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии
Часть Севастополя в пятницу вечером осталась без электроснабжения из-за неотложных работ по реконструкции воздушной линии 6 тысяч Ватт. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T17:49
2024-10-25T17:49
севастополь
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жкх
жкх крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Часть Севастополя в пятницу вечером осталась без электроснабжения из-за неотложных работ по реконструкции воздушной линии 6 тысяч Ватт. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Кроме того, 26 октября для устранения дефекта оборудования и предотвращения аварийной ситуации с 9 до 18 часов будет ограничена подача электроэнергии по улицам: Фиолентовское шоссе, Комбрига Потапова, Готская, Камышовое шоссе, Молодых Строителей, Александра Маринеско, Монастырское шоссе, добавили на предприятии.Ранее на предприятии сообщили об ограничении электроснабжения в Севастополе по ряду адресов до 17 вечера. Всего в Севастополе отключение света прошло более чем на 30 улицах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии

Часть Севастополя обесточена из-за реконструкции воздушной линии

17:49 25.10.2024
 
© РИА Новости КрымЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Часть Севастополя в пятницу вечером осталась без электроснабжения из-за неотложных работ по реконструкции воздушной линии 6 тысяч Ватт. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".

По данным предприятия, отключение электроэнергии запланировано в районе Юхарина балка в садовых товариществах "Сатурн-2", "Ямал", "Чайка-89", "Ветерок", "Слип", "Орбита", "Жемчужина", "Гранат", "Троллейбусник-1", "Дружба", "Бриг", "Строитель-3", "Автомобилист", "Малахит", "Огонек", "Кипарис", "Интеграл", "Скиф", "Таврия", "Икар-2", "Оптимист", "Клеры-3", "Торпеда".

Кроме того, 26 октября для устранения дефекта оборудования и предотвращения аварийной ситуации с 9 до 18 часов будет ограничена подача электроэнергии по улицам: Фиолентовское шоссе, Комбрига Потапова, Готская, Камышовое шоссе, Молодых Строителей, Александра Маринеско, Монастырское шоссе, добавили на предприятии.
Ранее на предприятии сообщили об ограничении электроснабжения в Севастополе по ряду адресов до 17 вечера. Всего в Севастополе отключение света прошло более чем на 30 улицах.
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