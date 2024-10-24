https://crimea.ria.ru/20241024/ukrainu-ispolzuyut-dlya-sozdaniya-kriticheskikh-ugroz-rossii---putin-1141311536.html

Украину используют для создания критических угроз России - Путин

Украину используют для создания критических угроз России - Путин - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Украину используют для создания критических угроз России - Путин

Запад использовал и продолжает использовать Украину для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом жизненные интересы РФ. Об этом заявил РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T11:26

2024-10-24T11:26

2024-10-24T11:26

владимир путин (политик)

саммит брикс в казани

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Запад использовал и продолжает использовать Украину для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом жизненные интересы РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин в Казани на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Путин также подчеркнул, что сейчас Запад не скрывает цели нанести России стратегическое поражение."Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками силу духа и сплоченность ее народа", - указал глава государства.В столице Татарстана проходит пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Во встрече принимают участие лидеры стран СНГ, делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций.18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состояться исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО - ответ ПутинаЧто позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваИз любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), саммит брикс в казани, брикс, украина, политика, россия, новости, безопасность