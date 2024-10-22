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СБУ задержала главу медкомиссии Николаевщины за взятки от уклонистов - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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СБУ задержала главу медкомиссии Николаевщины за взятки от уклонистов
СБУ задержала главу медкомиссии Николаевщины за взятки от уклонистов - РИА Новости Крым, 22.10.2024
СБУ задержала главу медкомиссии Николаевщины за взятки от уклонистов
Служба безопасности Украины задержала руководителя отделения медико-социальной экспертизы (МСЭК) Николаевской области по подозрению в нелегальной выдаче справок РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T11:09
2024-10-22T11:10
украина
сбу (служба безопасности украины)
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины задержала руководителя отделения медико-социальной экспертизы (МСЭК) Николаевской области по подозрению в нелегальной выдаче справок для уклонистов от мобилизации. У женщины изъяли более 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.По данным СБУ, большую часть изъятых денег и драгоценностей нашли в доме ее сына – интерна медицинского вуза.По версии следствия, в 2015-2023 годах глава МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные прибыли на общую сумму чуть более 2 млн гривен (порядка 48 тысяч долларов США).Кроме того, чиновница оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.Ранее Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о задержании главы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Хмельницкой области Татьяны Крупы и ее сына, занимающего руководящий пост в управлении Пенсионного фонда Украины.Во время обысков у них нашли наличные деньги в сумме 6 млн долларов в разной валюте. В кабинете самой Крупы следователи нашли 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.Ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха заявил, что украинцы призывного возраста ежегодно отдают от 700 тысяч до 2 миллиардов долларов взяток, чтобы не быть мобилизованным и не попасть на фронт. Размер одной такой взятки составляет в среднем от 10 до 17 тысяч долларов.С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Согласно документу, мобилизационный возраст снизился с 27 до 25 лет. Все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.При этом в Одесском областном военкомате ранее заявили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать: если мужчина прошел срочную службу в мирное время, закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность или имел статус "ограниченно годный".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизация на Украине по-новому: что меняетсяБез глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт
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украина, сбу (служба безопасности украины), мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), новости
СБУ задержала главу медкомиссии Николаевщины за взятки от уклонистов

У главы медкомиссии Николаевской области изъяли полмиллиона долларов и коллекцию ювелирки

11:09 22.10.2024 (обновлено: 11:10 22.10.2024)
 
© Служба безопасности УкраиныСБУ задержала главу медкомиссии Николаевщины за взятки от уклонистов
СБУ задержала главу медкомиссии Николаевщины за взятки от уклонистов
© Служба безопасности Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины задержала руководителя отделения медико-социальной экспертизы (МСЭК) Николаевской области по подозрению в нелегальной выдаче справок для уклонистов от мобилизации. У женщины изъяли более 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности разоблачила руководителя областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. Во время обысков у фигурантки обнаружено более 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий, которые она скрывала по разным адресам", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, большую часть изъятых денег и драгоценностей нашли в доме ее сына – интерна медицинского вуза.
По версии следствия, в 2015-2023 годах глава МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные прибыли на общую сумму чуть более 2 млн гривен (порядка 48 тысяч долларов США).
Кроме того, чиновница оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.
Ранее Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о задержании главы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Хмельницкой области Татьяны Крупы и ее сына, занимающего руководящий пост в управлении Пенсионного фонда Украины.
Во время обысков у них нашли наличные деньги в сумме 6 млн долларов в разной валюте. В кабинете самой Крупы следователи нашли 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
Ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха заявил, что украинцы призывного возраста ежегодно отдают от 700 тысяч до 2 миллиардов долларов взяток, чтобы не быть мобилизованным и не попасть на фронт. Размер одной такой взятки составляет в среднем от 10 до 17 тысяч долларов.
С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.
Согласно документу, мобилизационный возраст снизился с 27 до 25 лет. Все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
При этом в Одесском областном военкомате ранее заявили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать: если мужчина прошел срочную службу в мирное время, закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность или имел статус "ограниченно годный".
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