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СБУ задержала главу медкомиссии Николаевщины за взятки от уклонистов

СБУ задержала главу медкомиссии Николаевщины за взятки от уклонистов - РИА Новости Крым, 22.10.2024

СБУ задержала главу медкомиссии Николаевщины за взятки от уклонистов

Служба безопасности Украины задержала руководителя отделения медико-социальной экспертизы (МСЭК) Николаевской области по подозрению в нелегальной выдаче справок РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T11:09

2024-10-22T11:09

2024-10-22T11:10

украина

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины задержала руководителя отделения медико-социальной экспертизы (МСЭК) Николаевской области по подозрению в нелегальной выдаче справок для уклонистов от мобилизации. У женщины изъяли более 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.По данным СБУ, большую часть изъятых денег и драгоценностей нашли в доме ее сына – интерна медицинского вуза.По версии следствия, в 2015-2023 годах глава МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные прибыли на общую сумму чуть более 2 млн гривен (порядка 48 тысяч долларов США).Кроме того, чиновница оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.Ранее Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о задержании главы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Хмельницкой области Татьяны Крупы и ее сына, занимающего руководящий пост в управлении Пенсионного фонда Украины.Во время обысков у них нашли наличные деньги в сумме 6 млн долларов в разной валюте. В кабинете самой Крупы следователи нашли 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.Ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха заявил, что украинцы призывного возраста ежегодно отдают от 700 тысяч до 2 миллиардов долларов взяток, чтобы не быть мобилизованным и не попасть на фронт. Размер одной такой взятки составляет в среднем от 10 до 17 тысяч долларов.С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Согласно документу, мобилизационный возраст снизился с 27 до 25 лет. Все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.При этом в Одесском областном военкомате ранее заявили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать: если мужчина прошел срочную службу в мирное время, закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность или имел статус "ограниченно годный".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизация на Украине по-новому: что меняетсяБез глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт

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украина, сбу (служба безопасности украины), мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), новости