https://crimea.ria.ru/20241022/glavnoe-za-den-22-oktyabrya-1141273157.html

Главное за день: 22 октября

Главное за день: 22 октября - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Главное за день: 22 октября

Россия и Китай намерены наращивать координацию на всех международных площадках, заявил российский лидер Владимир Путин, а председатель КНР Си Цзиньпин дополнил, РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T22:55

2024-10-22T22:55

2024-10-22T22:55

главное за день

в мире

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28a4fc4cd6b1f47fc1f351f1b3bd7f2b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Россия и Китай намерены наращивать координацию на всех международных площадках, заявил российский лидер Владимир Путин, а председатель КНР Си Цзиньпин дополнил, что отношения РФ и КНР выдержали испытания и приобрели беспрецедентный характер. Индия готова помочь мирному урегулированию на Украине. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации свыше двух тысяч человек, а в Курской области Киев потерял больше 340 боевиков. Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 1 января 2025 года. В этом году эпидемия гриппа в России начнется ближе к зиме.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Беспрецедентные отношения России и КитаяРоссия намерена наращивать координацию с Китаем на всех международных площадках с целью обеспечения глобальной безопасности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани.При этом председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что отношения России и Китая за последние 10 лет выдержали испытания переменчивой международной ситуацией и приобрели беспрецедентный характер.Индия за мир на УкраинеИндия готова оказать любое возможное содействие мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани."По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем", - приводит РИА Новости слова Моди.Хроники СВО и ситуация на Курской линииВС РФ уничтожили еще 2040 украинских боевиков на всех направлениях специальной военной операции, а также разгромили вражескую технику и вооружения, в том числе западного образца.Кроме того, как сообщили в Минобороны, российская группировка войск "Запад" освободила Новосадовое в Донецкой Народной Республике.Также Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали сотни боевиков ВСУ и шестерых взяли в плен."За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, из них три БМП "Bradley" производства США, и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.МРОТ в России станет большеМинимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2025 года вырастет до 22 440 рублей в месяц. Соответствующий правительственный законопроект принят во вторник Госдумой России сразу во втором и третьем чтениях."Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей (рост 16,6%). Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Когда в России разгуляется гриппВсплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" заявила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко."В этом году мы ожидаем сезонную эпидемию гриппа. Нет никаких оснований предполагать, что ее не будет. Но сейчас пока рано об этом говорить. Наверное, она будет преимущественно связана с вирусами гриппа А, подтипа H1N1 и вирусами гриппа B", - сказала она.

https://crimea.ria.ru/20241022/raschety-v-natsvalyutakh-stran-briks-snizhayut-geopoliticheskie-riski--putin-1141266100.html

https://crimea.ria.ru/20241022/g7-na-99-soglasovala-zaym-ukraine-s-pogasheniem-ot-rossiyskikh-aktivov-1141274120.html

https://crimea.ria.ru/20241022/genprokuror-ukrainy-uvolilsya-na-fone-skandala-s-lipovymi-invalidnostyami-1141272978.html

https://crimea.ria.ru/20241022/ukraina-obidelas-na-genseka-oon-iz-za-vizita-na-sammit-briks-1141266273.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, новости, общество