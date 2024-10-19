https://crimea.ria.ru/20241019/zakharova-prokommentirovala-datskoe-rassledovanie-po-severnym-potokam-1141206256.html

Захарова прокомментировала датское расследование по "Северным потокам"

Захарова прокомментировала датское расследование по "Северным потокам" - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Захарова прокомментировала датское расследование по "Северным потокам"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила слова капитана датского порта о том, что он видел американские военные корабли в экономической зоне... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T11:09

2024-10-19T11:09

2024-10-19T11:09

северный поток

северный поток - 2

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила слова капитана датского порта о том, что он видел американские военные корабли в экономической зоне Дании меньше, чем за неделю до взрыва, и адресовала вопрос западным следователям о том, допрашивали ли они его в ходе следствия.Официальный представитель МИД обратила внимание на опубликованное 26 сентября расследование датских журналистов о причинах взрыва на "Северных потоках". По ее словам, капитан островного порта Кристиансе (расположен на одноименном архипелаге в 18 км к северо-востоку от Борнхольма) Йон Анкер Нильсен заявил, что "последние два года его заставляли молчать о том, что он видел накануне подрыва", а именно американские военные корабли с выключенными транспондерами."Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы. Интересно, опрашивали ли его шведские, немецкие и датские следователи? Есть ли его слова в архивах расследования? Или там так зацепились за версию о польско-украинском водолазе "Владимире З.", что все в нее не укладывающееся решили вычеркнуть?" - написала Захарова в своем ТГ-канале.Она добавила, что позже на фоне заявлений этого капитана "Кремль был в очередной раз обвинен датскими СМИ в осуществлении "кампании дезинформации" и пропаганде". "В этой связи вопрос: а угрозы Байдена уничтожить "Северный поток 2"? А обещания Виктории Нуланд прекратить его работу?" - написала Захарова.Взрывы сразу на двух газопроводах из России в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Россия обратилась к Генсеку ООН с просьбой возглавить расследование. Совбез ООН не поддержал принятие российско-китайской резолюции о терактах на "Северных потоках". Дания отказала России в расследовании, а Швеция закрыла дело, не найдя обвиняемых.В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв "Серверных потоков": СМИ назвали роль Зеленского и ЗалужногоНе сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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