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Главные новости Крыма: 16 октября

Главные новости Крыма: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Главные новости Крыма: 16 октября

В парке львов "Тайган" сотрудница погибла в результате нападения львов – возбуждено уголовное дело. Полсотни нелегалов выявили на одном из строительных объектов РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T22:51

2024-10-16T22:51

2024-10-16T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В парке львов "Тайган" сотрудница погибла в результате нападения львов – возбуждено уголовное дело. Полсотни нелегалов выявили на одном из строительных объектов в Ялте. В Алуште главой администрации города вновь выбрали Галину Огневу. В ближайшее время на социальных объектах в городах Крыма включат отопление. Турпоток в Крым вырос на 6% по сравнению с прошлым годом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В парке "Тайган" львы напали на сотрудницуВ результате нападения хищников в парке львов "Тайган" в Белогорском районе погибла сотрудница, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал, что при нападении хищников погибла старейшая сотрудница, управляющая парком и директор зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадия Перевалова.Полсотни незаконных мигрантов на стройкеНа одном из строительных объектов в Ялте выявлены 55 незаконных трудовых мигрантов, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.В отношении иностранцев составлено 99 административных материалов за уклонение от выезда за территорию России, неисполнение обязанностей по прохождению обязательной дактилоскопической регистрации, незаконную трудовую деятельность на территории Крыма и неоформление полиса добровольного медицинского страхования."33 иностранным гражданам, грубо нарушившим законодательство Российской Федерации в сфере миграции, закрыт въезд на территорию страны", - сказано в сообщении.Назначена глава администрации АлуштыВ Алуште на новый срок в должности главы администрации города избрана Галина Огнева. Такое решение принято на внеочередной сессии городского совета в среду.На голосование были представлены две кандидатуры – Галина Огнева и Александр Дубчак. Они одержали победу по итогам прошедшего ранее конкурса на замещение соответствующей должности. Депутаты городского совета единогласно поддержали кандидатуру действующего градоначальника.Когда включат отопление в городах КрымаВ Крыму на объектах социальной сферы отопление должны включить в ближайшее время. При этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий и температурного режима. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Поручил главам администраций принять соответствующие постановления в ближайшее время. В первую очередь теплоснабжение должно быть запущено на объектах социальной сферы, в том числе в детских садах, школах, в учреждениях здравоохранения", – написал он в своем Telegram-канале.В Симферополе отопительный сезон начнется 17 октября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации крымской столицы.Турпоток в Крым вырос – ЧернышенкоРеспублика Крым вошла в список приоритетных направлений внутреннего туризма. За время курортного сезона турпоток на крымские курорты вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в среду."Самые популярные направления - Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург. Крым, несмотря на временные ограничения, подрос почти на 6%", - сказал Чернышенко.

https://crimea.ria.ru/20241016/park-taygan-posle-chp-chto-izvestno-o-tragedii-1141136278.html

https://crimea.ria.ru/20241016/bolshe-48-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-na-yugo-vostoke-kryma-1141138905.html

https://crimea.ria.ru/20241016/krymchane-vpervye-zaplatyat-nalogi-za-dokhody-ot-bankovskikh-vkladov-1141135729.html

https://crimea.ria.ru/20241016/kholodnyy-shtormovoy-veter-nadvigaetsya-na-krym-1141130220.html

https://crimea.ria.ru/20241016/kak-dozhdi-otrazyatsya-na-seve-ozimykh-kultur-v-krymu-1141120470.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, общество