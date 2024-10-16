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Главные новости Крыма: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Главные новости Крыма: 16 октября
Главные новости Крыма: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Главные новости Крыма: 16 октября
В парке львов "Тайган" сотрудница погибла в результате нападения львов – возбуждено уголовное дело. Полсотни нелегалов выявили на одном из строительных объектов РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T22:51
2024-10-16T22:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В парке львов "Тайган" сотрудница погибла в результате нападения львов – возбуждено уголовное дело. Полсотни нелегалов выявили на одном из строительных объектов в Ялте. В Алуште главой администрации города вновь выбрали Галину Огневу. В ближайшее время на социальных объектах в городах Крыма включат отопление. Турпоток в Крым вырос на 6% по сравнению с прошлым годом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В парке "Тайган" львы напали на сотрудницуВ результате нападения хищников в парке львов "Тайган" в Белогорском районе погибла сотрудница, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал, что при нападении хищников погибла старейшая сотрудница, управляющая парком и директор зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадия Перевалова.Полсотни незаконных мигрантов на стройкеНа одном из строительных объектов в Ялте выявлены 55 незаконных трудовых мигрантов, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.В отношении иностранцев составлено 99 административных материалов за уклонение от выезда за территорию России, неисполнение обязанностей по прохождению обязательной дактилоскопической регистрации, незаконную трудовую деятельность на территории Крыма и неоформление полиса добровольного медицинского страхования."33 иностранным гражданам, грубо нарушившим законодательство Российской Федерации в сфере миграции, закрыт въезд на территорию страны", - сказано в сообщении.Назначена глава администрации АлуштыВ Алуште на новый срок в должности главы администрации города избрана Галина Огнева. Такое решение принято на внеочередной сессии городского совета в среду.На голосование были представлены две кандидатуры – Галина Огнева и Александр Дубчак. Они одержали победу по итогам прошедшего ранее конкурса на замещение соответствующей должности. Депутаты городского совета единогласно поддержали кандидатуру действующего градоначальника.Когда включат отопление в городах КрымаВ Крыму на объектах социальной сферы отопление должны включить в ближайшее время. При этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий и температурного режима. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Поручил главам администраций принять соответствующие постановления в ближайшее время. В первую очередь теплоснабжение должно быть запущено на объектах социальной сферы, в том числе в детских садах, школах, в учреждениях здравоохранения", – написал он в своем Telegram-канале.В Симферополе отопительный сезон начнется 17 октября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации крымской столицы.Турпоток в Крым вырос – ЧернышенкоРеспублика Крым вошла в список приоритетных направлений внутреннего туризма. За время курортного сезона турпоток на крымские курорты вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в среду."Самые популярные направления - Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург. Крым, несмотря на временные ограничения, подрос почти на 6%", - сказал Чернышенко.
https://crimea.ria.ru/20241016/park-taygan-posle-chp-chto-izvestno-o-tragedii-1141136278.html
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главное за день, новости крыма, крым, общество
Главные новости Крыма: 16 октября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 16 октября

22:51 16.10.2024
 
Тайган парк львов весна
Тайган парк львов весна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В парке львов "Тайган" сотрудница погибла в результате нападения львов – возбуждено уголовное дело. Полсотни нелегалов выявили на одном из строительных объектов в Ялте. В Алуште главой администрации города вновь выбрали Галину Огневу. В ближайшее время на социальных объектах в городах Крыма включат отопление. Турпоток в Крым вырос на 6% по сравнению с прошлым годом.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В парке "Тайган" львы напали на сотрудницу

В результате нападения хищников в парке львов "Тайган" в Белогорском районе погибла сотрудница, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.

"Сегодня днем сотрудница парка львов "Тайган", которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы", - говорится в сообщении.

Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал, что при нападении хищников погибла старейшая сотрудница, управляющая парком и директор зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадия Перевалова.
Парк львов Тайган. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Парк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии

Полсотни незаконных мигрантов на стройке

На одном из строительных объектов в Ялте выявлены 55 незаконных трудовых мигрантов, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
В отношении иностранцев составлено 99 административных материалов за уклонение от выезда за территорию России, неисполнение обязанностей по прохождению обязательной дактилоскопической регистрации, незаконную трудовую деятельность на территории Крыма и неоформление полиса добровольного медицинского страхования.
"33 иностранным гражданам, грубо нарушившим законодательство Российской Федерации в сфере миграции, закрыт въезд на территорию страны", - сказано в сообщении.
Судак - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Назначена глава администрации Алушты

В Алуште на новый срок в должности главы администрации города избрана Галина Огнева. Такое решение принято на внеочередной сессии городского совета в среду.
На голосование были представлены две кандидатуры – Галина Огнева и Александр Дубчак. Они одержали победу по итогам прошедшего ранее конкурса на замещение соответствующей должности. Депутаты городского совета единогласно поддержали кандидатуру действующего градоначальника.
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Когда включат отопление в городах Крыма

В Крыму на объектах социальной сферы отопление должны включить в ближайшее время. При этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий и температурного режима. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Поручил главам администраций принять соответствующие постановления в ближайшее время. В первую очередь теплоснабжение должно быть запущено на объектах социальной сферы, в том числе в детских садах, школах, в учреждениях здравоохранения", – написал он в своем Telegram-канале.
В Симферополе отопительный сезон начнется 17 октября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации крымской столицы.
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Турпоток в Крым вырос – Чернышенко

Республика Крым вошла в список приоритетных направлений внутреннего туризма. За время курортного сезона турпоток на крымские курорты вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в среду.
"Самые популярные направления - Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург. Крым, несмотря на временные ограничения, подрос почти на 6%", - сказал Чернышенко.
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