https://crimea.ria.ru/20241014/situatsiya-s-koronavirusom-v-krymu-i-sevastopole--dannye-rospotrebnadzora-1141073389.html

Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора

Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора

Специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю на минувшей неделе зафиксировали снижение уровня заболеваемости новой... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T16:48

2024-10-14T16:48

2024-10-14T16:48

роспотребнадзор

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

новости

новости крыма

крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111807/61/1118076137_0:0:2738:1541_1920x0_80_0_0_ec701858a4081fffb8167c47e0d0e6dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю на минувшей неделе зафиксировали снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 11%.По факту регистрации новых случаев COVID-19 Роспотребнадзор обеспечивает комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, добавили в ведомстве.При этом людям из группы риска – пожилым и с хроническими заболеваниями – рекомендуется использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты.Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 15 групп в 13 детских садах и девять классов в девяти школах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразуВ России разработали вакцину от лихорадки МарбургКак Россия спасла Крым от эпидемий гриппа

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости, новости крыма, крым, севастополь