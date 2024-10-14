https://crimea.ria.ru/20241014/situatsiya-s-koronavirusom-v-krymu-i-sevastopole--dannye-rospotrebnadzora-1141073389.html
Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
Специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю на минувшей неделе зафиксировали снижение уровня заболеваемости новой... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T16:48
2024-10-14T16:48
2024-10-14T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю на минувшей неделе зафиксировали снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 11%.По факту регистрации новых случаев COVID-19 Роспотребнадзор обеспечивает комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, добавили в ведомстве.При этом людям из группы риска – пожилым и с хроническими заболеваниями – рекомендуется использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты.Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 15 групп в 13 детских садах и девять классов в девяти школах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразуВ России разработали вакцину от лихорадки МарбургКак Россия спасла Крым от эпидемий гриппа
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роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости, новости крыма, крым, севастополь
Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
Заболеваемость COVID-19 в Крыму и Севастополе за неделю снизилась на 11% – Роспотребнадзор