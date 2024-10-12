В Крыму из-за ОРВИ закрывают школы и детские сады
В Крыму карантин по ОРВИ объявлен в 9 классах школ и 15 группах детских садов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму в ряде районов остаются закрытыми на карантин по причине распространения ОРВИ школьные классы и группы в детских садах. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.
В начале октября в межрегиональном управлении Роспотребнадзора рапортовали, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за последнюю неделю выросла на 17%, значительный рост случаев наблюдается среди детей школьного возраста.
"В 13 дошкольных образовательных учреждениях закрыто 15 групп и в 9 школах закрыто 9 классов. Районов много. Но в основном это Симферополь, Ялта и Алушта, Феодосия и Керчь, Нижнегорский район", - сказала специалист.
Почти неделю назад количество закрытых на карантин групп и классов было больше. Речь шла о 12 детских садах, где были закрыты 17 групп и 15 школах, где по домам временно распустили учащихся 26 классов.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте на полуострове уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, с 23 по 30 сентября в Крыму и Севастополе количество зарегистрированных случаев COVID-19 составило 259 случаев и 360 случаев соответственно.
В России ранее выявили семь случаев коронавируса варианта XEC. Этот вид впервые был обнаружен в Германии в июне 2024 года, после чего о его появлении сообщили еще в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
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