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В Крыму из-за ОРВИ закрывают школы и детские сады

В Крыму из-за ОРВИ закрывают школы и детские сады - РИА Новости Крым, 12.10.2024

В Крыму из-за ОРВИ закрывают школы и детские сады

В Крыму в ряде районов остаются закрытыми на карантин по причине распространения ОРВИ школьные классы и группы в детских садах. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T07:01

2024-10-12T07:01

2024-10-12T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму в ряде районов остаются закрытыми на карантин по причине распространения ОРВИ школьные классы и группы в детских садах. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.В начале октября в межрегиональном управлении Роспотребнадзора рапортовали, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за последнюю неделю выросла на 17%, значительный рост случаев наблюдается среди детей школьного возраста.Почти неделю назад количество закрытых на карантин групп и классов было больше. Речь шла о 12 детских садах, где были закрыты 17 групп и 15 школах, где по домам временно распустили учащихся 26 классов.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте на полуострове уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, с 23 по 30 сентября в Крыму и Севастополе количество зарегистрированных случаев COVID-19 составило 259 случаев и 360 случаев соответственно.В России ранее выявили семь случаев коронавируса варианта XEC. Этот вид впервые был обнаружен в Германии в июне 2024 года, после чего о его появлении сообщили еще в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразуВ России разработали вакцину от лихорадки МарбургCOVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, роспотребнадзор, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе