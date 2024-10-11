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"Уже привыкли к обстрелам": как живут люди в прифронтовой Васильевке - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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"Уже привыкли к обстрелам": как живут люди в прифронтовой Васильевке
"Уже привыкли к обстрелам": как живут люди в прифронтовой Васильевке - РИА Новости Крым, 11.10.2024
"Уже привыкли к обстрелам": как живут люди в прифронтовой Васильевке
Жители села Васильевка в Запорожской области уже привыкли к постоянным обстрелам, но даже в такой ситуации стремятся жить, работать и развивать свое село. О... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T21:54
2024-10-11T21:54
эксклюзивы риа новости крым
васильевка
запорожская область
новости
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Жители села Васильевка в Запорожской области уже привыкли к постоянным обстрелам, но даже в такой ситуации стремятся жить, работать и развивать свое село. О том, как им это удается, РИА Новости Крым рассказала глава администрации Васильевки Наталья Романиченко.Недавно молодежь в селе собралась и установила рекорд области по массовому отжиманию. Спорт – это возможность эмоциональной разгрузки, сказала Наталья Романиченко:"Чтобы была мотивация для молодежи, я отжимаюсь вместе с ними, на зарядку хожу вместе с ними. Спорт – это разгрузка эмоциональная, поэтому мы это делаем на регулярной основе".Жители села не жалуются на мелкие бытовые неурядицы – например, когда из-за обстрелов отключается электричество, нет газа или воды. Они понимают, что есть гораздо более серьезные проблемы."Буквально недавно у нас погиб парень 27 лет. Семья ехала в автомобиле, у девчонки беременной контузия, а парень погиб. И когда я слышу от людей в тыловых регионах какие-то жалобы, я вспоминаю, каким было это утро для мамы, потерявшей единственного сына", - говорит глава администрации.В таких условиях люди стараются реализовывать проекты по развитию своего села, хотя это очень сложно.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что на восстановление спортивной инфраструктуры в новых регионах федеральный центр в 2025 году выделит 2,5 миллиарда рублей.Президент России Владимир Путин гарантировал государственную поддержку аграриям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Они получат субсидии для проведения посевной кампании, а также для развития переработки и хранения продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали "кассетами" критическую инфраструктуру Запорожской областиДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе РоссииАграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекции
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РИА Новости Крым
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4.7
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васильевка, запорожская область, новости, новые регионы россии, общество
"Уже привыкли к обстрелам": как живут люди в прифронтовой Васильевке

Глава сельского поселения в Запорожской области рассказала о жизни под обстрелами

21:54 11.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Васильевка Запорожской области
Город Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Жители села Васильевка в Запорожской области уже привыкли к постоянным обстрелам, но даже в такой ситуации стремятся жить, работать и развивать свое село. О том, как им это удается, РИА Новости Крым рассказала глава администрации Васильевки Наталья Романиченко.

"Человек привыкает ко всему, как бы это грустно ни звучало. И жители наши уже привыкли к обстрелам, они понимают, что ВСУ целенаправленно их обстреливает. Но мы стараемся, насколько это возможно, жить полной жизнью", - говорит она.

Недавно молодежь в селе собралась и установила рекорд области по массовому отжиманию. Спорт – это возможность эмоциональной разгрузки, сказала Наталья Романиченко:
"Чтобы была мотивация для молодежи, я отжимаюсь вместе с ними, на зарядку хожу вместе с ними. Спорт – это разгрузка эмоциональная, поэтому мы это делаем на регулярной основе".
Жители села не жалуются на мелкие бытовые неурядицы – например, когда из-за обстрелов отключается электричество, нет газа или воды. Они понимают, что есть гораздо более серьезные проблемы.
"Буквально недавно у нас погиб парень 27 лет. Семья ехала в автомобиле, у девчонки беременной контузия, а парень погиб. И когда я слышу от людей в тыловых регионах какие-то жалобы, я вспоминаю, каким было это утро для мамы, потерявшей единственного сына", - говорит глава администрации.
В таких условиях люди стараются реализовывать проекты по развитию своего села, хотя это очень сложно.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что на восстановление спортивной инфраструктуры в новых регионах федеральный центр в 2025 году выделит 2,5 миллиарда рублей.
Президент России Владимир Путин гарантировал государственную поддержку аграриям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Они получат субсидии для проведения посевной кампании, а также для развития переработки и хранения продукции.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВасильевкаЗапорожская областьНовостиНовые регионы РоссииОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
22:24Главные новости Крыма: 11 октября
21:54"Уже привыкли к обстрелам": как живут люди в прифронтовой Васильевке
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