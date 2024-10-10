https://crimea.ria.ru/20241010/krymskiy-most-seychas-ochered-prodolzhaet-rasti-1140990096.html
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
Очередь на Крымском мосту продолжает расти – количество автомобилей со стороны Керчи выросло в четыре раза. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T15:31
2024-10-10T15:31
2024-10-10T15:40
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_67d886760d1c3bbf5444cd09ff71388a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти – количество автомобилей со стороны Керчи выросло в четыре раза. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на Крымском мосту.По состоянию на 10:00 в очереди к транспортному переходу проезда ждали 95 автомобилей.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_d14c98ba2a9c6b6b8ce16e66b337d439.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Керчи
15:31 10.10.2024 (обновлено: 15:40 10.10.2024)