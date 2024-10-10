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Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
Очередь на Крымском мосту продолжает расти – количество автомобилей со стороны Керчи выросло в четыре раза. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T15:31
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крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти – количество автомобилей со стороны Керчи выросло в четыре раза. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на Крымском мосту.По состоянию на 10:00 в очереди к транспортному переходу проезда ждали 95 автомобилей.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
крымский мост
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4.7
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти

На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Керчи

15:31 10.10.2024 (обновлено: 15:40 10.10.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти – количество автомобилей со стороны Керчи выросло в четыре раза. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на Крымском мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа", – говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 в очереди к транспортному переходу проезда ждали 95 автомобилей.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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