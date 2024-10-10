https://crimea.ria.ru/20241010/krymskiy-most-seychas-ochered-prodolzhaet-rasti-1140990096.html

Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти

Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти

Очередь на Крымском мосту продолжает расти – количество автомобилей со стороны Керчи выросло в четыре раза. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T15:31

2024-10-10T15:31

2024-10-10T15:40

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти – количество автомобилей со стороны Керчи выросло в четыре раза. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на Крымском мосту.По состоянию на 10:00 в очереди к транспортному переходу проезда ждали 95 автомобилей.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКрымский мост: информация об очередях и полезные советы

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт