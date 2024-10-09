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Главные новости Крыма: 9 октября

Главные новости Крыма: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Главные новости Крыма: 9 октября

Третий день после пожара на нефтебазе в Феодосии: актуальные данные. Более половины второго этапа работ по строительству объездной дороги Донское – Перевальное... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T22:37

2024-10-09T22:37

2024-10-09T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Третий день после пожара на нефтебазе в Феодосии: актуальные данные. Более половины второго этапа работ по строительству объездной дороги Донское – Перевальное в Крыму выполнено. "Екатерининский сад" в Симферополе открыли после благоустройства. В ходе внеочередного заседания городского совета избран мэр Керчи. В Красногвардейском районе в связи с учениями в пятницу ограничат движение транспорта.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар в Феодосии: актуальные данныеНачальник республиканского главка МЧС России Аркадий Ожигин сообщил, что угрозы жизни и здоровью жителей Феодосии из-за пожара на нефтебазе нет. По его данным, работа по тушению пожара продолжается, сил и средств достаточно.Строительство дороги Донское – ПеревальноеСлужба автомобильных дорог Крыма сообщила, что в рамках второго этапа строительства объездной дороги Донское-Перевальное в Крыму выполнено больше половины второго этапа работ.На более чем девяти километрах участка дороги построят четыре искусственных сооружения, транспортную развязку, три пересечения, а также устроят 22 водопропускных трубы, уточнили в ведомстве."Екатерининский сад" открыли после ремонтаВ Симферополе открыли "Екатерининский сад" после благоустройства. В парке обустроили поле для спортивных игр, заасфальтировали подъездные пути, уложили плитку и установили новую ротонду. Также на территории оборудовали систему видеонаблюдения и уличное освещение.В Керчи избрали нового мэраНовым главой администрации Керчи стал Олег Каторгин, сообщили в пресс-службе администрации города. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания городского совета.Всего в конкурсе на замещение должности главы администрации принимали участие три кандидата.Учения в Красногвардейском районеГлава администрации Красногвардейского района Василий Грабован сообщил, что 11 октября в районе будут проводиться учения. В связи с этим на въезде и выезде села Ближнее в пятницу ограничат движение транспорта. Уточняется, что учения будут проводиться с 9 до 18 часов.

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https://crimea.ria.ru/20241009/v-alushte-otremontiruyut-beregoukrepitelnye-sooruzheniya-1140950883.html

https://crimea.ria.ru/20241009/glava-kooperativa-v-sevastopole-obmanul-byudzhet-na-30-millionov-rubley-1140958817.html

https://crimea.ria.ru/20241009/v-simferopole-vybrali-glavu-administratsii-1140952740.html

https://crimea.ria.ru/20241009/bumazhnye-pisma-i-otkrytki-kakie-uslugi-pochty-populyarny-v-krymu--opros-1140960900.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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