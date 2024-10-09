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Главные новости Крыма: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Главные новости Крыма: 9 октября
Главные новости Крыма: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Главные новости Крыма: 9 октября
Третий день после пожара на нефтебазе в Феодосии: актуальные данные. Более половины второго этапа работ по строительству объездной дороги Донское – Перевальное... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T22:37
2024-10-09T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Третий день после пожара на нефтебазе в Феодосии: актуальные данные. Более половины второго этапа работ по строительству объездной дороги Донское – Перевальное в Крыму выполнено. "Екатерининский сад" в Симферополе открыли после благоустройства. В ходе внеочередного заседания городского совета избран мэр Керчи. В Красногвардейском районе в связи с учениями в пятницу ограничат движение транспорта.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар в Феодосии: актуальные данныеНачальник республиканского главка МЧС России Аркадий Ожигин сообщил, что угрозы жизни и здоровью жителей Феодосии из-за пожара на нефтебазе нет. По его данным, работа по тушению пожара продолжается, сил и средств достаточно.Строительство дороги Донское – ПеревальноеСлужба автомобильных дорог Крыма сообщила, что в рамках второго этапа строительства объездной дороги Донское-Перевальное в Крыму выполнено больше половины второго этапа работ.На более чем девяти километрах участка дороги построят четыре искусственных сооружения, транспортную развязку, три пересечения, а также устроят 22 водопропускных трубы, уточнили в ведомстве."Екатерининский сад" открыли после ремонтаВ Симферополе открыли "Екатерининский сад" после благоустройства. В парке обустроили поле для спортивных игр, заасфальтировали подъездные пути, уложили плитку и установили новую ротонду. Также на территории оборудовали систему видеонаблюдения и уличное освещение.В Керчи избрали нового мэраНовым главой администрации Керчи стал Олег Каторгин, сообщили в пресс-службе администрации города. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания городского совета.Всего в конкурсе на замещение должности главы администрации принимали участие три кандидата.Учения в Красногвардейском районеГлава администрации Красногвардейского района Василий Грабован сообщил, что 11 октября в районе будут проводиться учения. В связи с этим на въезде и выезде села Ближнее в пятницу ограничат движение транспорта. Уточняется, что учения будут проводиться с 9 до 18 часов.
https://crimea.ria.ru/20241009/v-nikitskom-sadu-startuet-bal-khrizantem-2025-1140932795.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Главные новости Крыма: 9 октября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 9 октября

22:37 09.10.2024
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Третий день после пожара на нефтебазе в Феодосии: актуальные данные. Более половины второго этапа работ по строительству объездной дороги Донское – Перевальное в Крыму выполнено. "Екатерининский сад" в Симферополе открыли после благоустройства. В ходе внеочередного заседания городского совета избран мэр Керчи. В Красногвардейском районе в связи с учениями в пятницу ограничат движение транспорта.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Пожар в Феодосии: актуальные данные

Начальник республиканского главка МЧС России Аркадий Ожигин сообщил, что угрозы жизни и здоровью жителей Феодосии из-за пожара на нефтебазе нет. По его данным, работа по тушению пожара продолжается, сил и средств достаточно.
В Никитском саду стартует Бал хризантем-2025
07:10
В Никитском саду стартует Бал хризантем-2025

Строительство дороги Донское – Перевальное

Служба автомобильных дорог Крыма сообщила, что в рамках второго этапа строительства объездной дороги Донское-Перевальное в Крыму выполнено больше половины второго этапа работ.
На более чем девяти километрах участка дороги построят четыре искусственных сооружения, транспортную развязку, три пересечения, а также устроят 22 водопропускных трубы, уточнили в ведомстве.
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"Екатерининский сад" открыли после ремонта

В Симферополе открыли "Екатерининский сад" после благоустройства. В парке обустроили поле для спортивных игр, заасфальтировали подъездные пути, уложили плитку и установили новую ротонду. Также на территории оборудовали систему видеонаблюдения и уличное освещение.
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Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублей

В Керчи избрали нового мэра

Новым главой администрации Керчи стал Олег Каторгин, сообщили в пресс-службе администрации города. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания городского совета.
Всего в конкурсе на замещение должности главы администрации принимали участие три кандидата.
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12:23
В Симферополе выбрали главу администрации

Учения в Красногвардейском районе

Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован сообщил, что 11 октября в районе будут проводиться учения. В связи с этим на въезде и выезде села Ближнее в пятницу ограничат движение транспорта. Уточняется, что учения будут проводиться с 9 до 18 часов.
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