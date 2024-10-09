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В Крыму ограничат въезд и выезд в одном из сел Красногвардейского района
В Крыму ограничат въезд и выезд в одном из сел Красногвардейского района - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Крыму ограничат въезд и выезд в одном из сел Красногвардейского района
На въезде в село Ближнее Красногвардейского района Крыма в пятницу ограничат движение из-за учений. Об этом сообщил глава районной администрации Василий... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T11:54
2024-10-09T11:54
2024-10-09T11:54
учения
красногвардейский район
ограничение движения
василий грабован
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На въезде в село Ближнее Красногвардейского района Крыма в пятницу ограничат движение из-за учений. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован."11 октября на территории села Ближнее по улице Пролетарская, Петровское культурно-досуговое объединение, будут проводиться учения", - написал он в своем ТГ-канале.Местных жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.Учения военных и силовиков в Крыму проходят регулярно. Власти и МЧС предупреждают об этом заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантовВ Феодосии на дороги выведут спецтехнику - где и зачемСтрельба днем и ночью будет слышна в Красноперекопском районе Крыма
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учения, красногвардейский район, ограничение движения, василий грабован, новости крыма, крым
В Крыму ограничат въезд и выезд в одном из сел Красногвардейского района
В Крыму из-за учений ограничат въезд и выезд в селе Ближнее Красногвардейского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На въезде в село Ближнее Красногвардейского района Крыма в пятницу ограничат движение из-за учений. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.
"11 октября на территории села Ближнее по улице Пролетарская, Петровское культурно-досуговое объединение, будут проводиться учения", - написал он в своем ТГ-канале.
Уточняется, что учения будут проводиться с 9 до 18 часов. В это время сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение транспорта на въезде и выезде из села.
Местных жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.
Учения военных и силовиков в Крыму проходят регулярно. Власти и МЧС предупреждают об этом заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.
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