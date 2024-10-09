https://crimea.ria.ru/20241009/v-krymu-ogranichat-vezd-i-vyezd-v-odnom-iz-sel-krasnogvardeyskogo-rayona-1140951076.html

В Крыму ограничат въезд и выезд в одном из сел Красногвардейского района

В Крыму ограничат въезд и выезд в одном из сел Красногвардейского района - РИА Новости Крым, 09.10.2024

В Крыму ограничат въезд и выезд в одном из сел Красногвардейского района

На въезде в село Ближнее Красногвардейского района Крыма в пятницу ограничат движение из-за учений. Об этом сообщил глава районной администрации Василий... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T11:54

2024-10-09T11:54

2024-10-09T11:54

учения

красногвардейский район

ограничение движения

василий грабован

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На въезде в село Ближнее Красногвардейского района Крыма в пятницу ограничат движение из-за учений. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован."11 октября на территории села Ближнее по улице Пролетарская, Петровское культурно-досуговое объединение, будут проводиться учения", - написал он в своем ТГ-канале.Местных жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.Учения военных и силовиков в Крыму проходят регулярно. Власти и МЧС предупреждают об этом заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантовВ Феодосии на дороги выведут спецтехнику - где и зачемСтрельба днем и ночью будет слышна в Красноперекопском районе Крыма

красногвардейский район

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, красногвардейский район, ограничение движения, василий грабован, новости крыма, крым