https://crimea.ria.ru/20241007/glavnye-novosti-kryma-7-oktyabrya-1140911319.html

Главные новости Крыма: 7 октября

Главные новости Крыма: 7 октября - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Главные новости Крыма: 7 октября

В Феодосии произошел пожар на нефтебазе – в городе введен режим ЧС техногенного характера. Над Крымом за ночь сбили 12 украинских беспилотников. Крымский мост... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T22:15

2024-10-07T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии произошел пожар на нефтебазе – в городе введен режим ЧС техногенного характера. Над Крымом за ночь сбили 12 украинских беспилотников. Крымский мост остается приоритетной целью для украинских ракет, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В Ялте избили участника СВО – возбуждено уголовное дело. Организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму приговорили к шести годам заключения. В день рождения президента России Владимира Путина РИА Новости Крым вспомнили обо всех его знаковых визитах на полуостров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар на нефтебазе в ФеодосииВ Феодосии продолжается работа по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник рано утром. Превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено, ситуация в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме. Открыты два эвакуационных пункта – на базе общеобразовательных школ № 9 и 12, в одном из них днем находились около десяти человек."В 4.25 утра проснулись и услышали: "Эвакуация! Эвакуация!" Работники МЧС бегали, стучали по окнам и просили людей собираться и выходить на улицу. Мы вышли. Нам предложили пройти к остановке "Заготзерно" – там нас ждал автобус. Мы все сели и приехали в девятую школу", – рассказала местная жительница в пункте временного размещения.На данный момент в городе введен режим техногенной ЧС муниципального характера.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>12 бепилотников сбиты в небе над Крымом12 украинских беспилотников сбили российские силы ПВО над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат. Двенадцать БПЛА сбиты над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.Крымский мост – приоритетная цель для КиеваОн остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Комитете по разведке Сената США прямо говорил о том, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать – цитирую – "наносить ощутимый урон России", включая "проникающие удары по Крыму", – сказал глава ведомства на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.По словам Нарышкина, Бернс таким образом озвучил старую англосаксонскую максиму – во что бы то ни стало отрезать России выход к "теплым морям".В Ялте избили участника СВОВ Ялте задержан местный житель, подозреваемый в избиении участника специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым."Установлено, что накануне между потерпевшим и задержанным возник конфликт из-за парковочного места, который перерос в драку. В результате 40-летнему мужчине нанесены травмы, потерпевший доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.В больнице мужчину посетил председатель Ялтинского горисполкома Константин Шимановский. Он подтвердил ранее опубликованную в соцсетях информацию, что пострадавший является ветераном СВО. Пострадавшему проведена операция, на данный момент его жизни ничего не угрожает.В Крыму осудили лидеров ячейки "Свидетелей Иеговы"*Двое жителей Красногвардейского района Крыма осуждены за организацию территориальной ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю."С апреля 2017 по сентябрь 2022 года 51-летний мужчина выполнял роль председателя и идейного лидера, а его 44-летний соратник активно содействовал в организации", – говорится в сообщении.* запрещенная в России экстремистская организацияПрезидент Владимир Путин в Крыму: знаковые визитыПрезидент РФ Владимир Путин седьмого октября отмечает день рождения. В связи с этой знаменательной датой РИА Новости Крым вспомнили все знаковые визиты российского лидера на полуостров.Так, 9 мая 2014 года впервые после вхождения Крыма в состав РФ Путин совершил поездку в Севастополь. Глава государства принял участие в торжествах, посвященных 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.15 мая 2018 года Владимир Путин торжественно открыл движение по автодорожной части Крымского моста. 23 декабря 2019 года президент России открыл железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России по Крымскому мосту, а 27 августа 2020 года проехал по трассе "Таврида", открыв главную магистраль полуострова.

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https://crimea.ria.ru/20241007/verkhovnyy-sud-kryma-rassmotrel-isk-o-kompensatsii-iz-za-energoblokady-1140892601.html

https://crimea.ria.ru/20241007/vse-sluzhby-simferopolya-priveli-v-povyshennuyu-gotovnost-1140903964.html

https://crimea.ria.ru/20241007/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-dobrovoltsem-igorem-klochkovym-1140907345.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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