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Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами
Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами
В Новгородской области столкнулись три фуры с бревнами, один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T19:21
2024-10-03T19:21
2024-10-03T19:21
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новости
нижний новгород
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Новгородской области столкнулись три фуры с бревнами, один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.На месте аварии организовали реверсивное движение, добавили в МЧС.Накануне в Сочи легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали три человека, в том числе двое детей.Ранее в Краснодаре в аварии с двумя автомобилями скорой помощи и автобусом пострадали шесть человек – четыре пассажира автобуса и два сотрудника скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилямиРейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвыАвария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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дтп, новости, нижний новгород, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами
В Новгородской области столкнулись три фуры с бревнами – зажало человека