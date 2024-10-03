Рейтинг@Mail.ru
Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241003/punkt-naznacheniya-v-realnosti-na-trasse-stolknulis-fury-s-brevnami-1140834591.html
Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами
Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами
В Новгородской области столкнулись три фуры с бревнами, один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T19:21
2024-10-03T19:21
дтп
новости
нижний новгород
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/03/1140834468_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_5529a3dfe2db3e7b5493fdb350a565fd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Новгородской области столкнулись три фуры с бревнами, один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.На месте аварии организовали реверсивное движение, добавили в МЧС.Накануне в Сочи легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали три человека, в том числе двое детей.Ранее в Краснодаре в аварии с двумя автомобилями скорой помощи и автобусом пострадали шесть человек – четыре пассажира автобуса и два сотрудника скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилямиРейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвыАвария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие
нижний новгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/03/1140834468_0:3:1280:963_1920x0_80_0_0_dbc2f1319a146abd32a1a7865459b4e0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, новости, нижний новгород, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами

В Новгородской области столкнулись три фуры с бревнами – зажало человека

19:21 03.10.2024
 
© МЧС РоссииДТП с тремя грузовиками
ДТП с тремя грузовиками
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Новгородской области столкнулись три фуры с бревнами, один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Новгородской области, вблизи деревни Кушеверы, столкнулись три грузовика. Один человек оказался зажат. Спасатели МЧС России деблокировали пострадавшего и передали его врачам", - говорится в сообщении.
На месте аварии организовали реверсивное движение, добавили в МЧС.
Накануне в Сочи легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали три человека, в том числе двое детей.
Ранее в Краснодаре в аварии с двумя автомобилями скорой помощи и автобусом пострадали шесть человек – четыре пассажира автобуса и два сотрудника скорой помощи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилями
Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы
Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие
 
ДТПНовостиНижний НовгородПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир
20:05Когда в Севастополе снимут особый противопожарный режим
19:46В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус
19:33Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты
19:21Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами
19:12Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и Донбассе
18:56Что взорвалось возле Курской АЭС
18:45Наиболее крупный взрыв c 2017 года произошел на Солнце - чего ждать
18:36В Севастополе простились с защитником Курской области Калашниковым
18:21Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга
18:17Жителям Крыма доступна вся линейка автокредитов ВТБ
18:01В Екатеринбурге сгорела исправительная колония
17:54Что происходит на Курской АЭС - заявление станции
17:47Путин обозначил задачи образования в России
17:32"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине
17:12Армия России освободила Угледар
17:05Фотовыставка "Два года вместе с Россией" открылась на медиафоруме в Крыму
16:54Почти 2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов Израиля
16:41Опасный вирус Марбург - может ли он прийти в Крым и каковы симптомы
16:2711-летний мальчик спас утопающего пенсионера в Феодосии
Лента новостейМолния