https://crimea.ria.ru/20241003/punkt-naznacheniya-v-realnosti-na-trasse-stolknulis-fury-s-brevnami-1140834591.html

Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами

Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами

В Новгородской области столкнулись три фуры с бревнами, один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T19:21

2024-10-03T19:21

2024-10-03T19:21

дтп

новости

нижний новгород

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/03/1140834468_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_5529a3dfe2db3e7b5493fdb350a565fd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Новгородской области столкнулись три фуры с бревнами, один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.На месте аварии организовали реверсивное движение, добавили в МЧС.Накануне в Сочи легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали три человека, в том числе двое детей.Ранее в Краснодаре в аварии с двумя автомобилями скорой помощи и автобусом пострадали шесть человек – четыре пассажира автобуса и два сотрудника скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилямиРейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвыАвария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие

нижний новгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, новости, нижний новгород, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)