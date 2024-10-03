https://crimea.ria.ru/20241003/glavnoe-za-den-3-oktyabrya-1140837229.html
Главное за день: 3 октября
Главное за день: 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Главное за день: 3 октября
Армия России освободила Угледар в ДНР. В Калининграде задержали украинских шпионов при попытке попасть в РФ. В Екатеринбурге сгорела исправительная колония... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T22:22
2024-10-03T22:22
2024-10-03T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Армия России освободила Угледар в ДНР. В Калининграде задержали украинских шпионов при попытке попасть в РФ. В Екатеринбурге сгорела исправительная колония. Почти 2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов Израиля. В Госдуме предложили запретить "квадробинг". На Солнце произошла наибольшая вспышка c 2017 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России освободила УгледарПодразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, сообщили в Минобороны России.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал РИА Новости Крым мнение, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.В Калининграде задержали украинских шпионовВ Калининграде сотрудники ФСБ задержали двух украинских агентов за шпионаж и попытку выкрасть ребенка. По данным ведомства, ГУР Украины поставило агентам задачу собирать сведения о защищенности российско-литовского участка границы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории России. После сбора необходимых материалов украинские агенты попытались незаконного проникнуть на территорию России из Литвы, но были задержаны органами безопасности.Пожар в исправительной колонии ЕкатеринбургаВ исправительной колонии Екатеринбурга выгорело 400 "квадратов" кровли, сообщили в МЧС. По данным ведомства, административное здание загорелось в четверг вечером. Спасатели ликвидировали открытое горение, пострадавших нет. На месте пожара находились 14 единиц спецтехники и 46 спасателей.2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов ИзраиляС начала эскалации ближневосточного конфликта в Ливане погибли 1974 человека от израильских ударов. По данным министра здравоохранения арабской страны Фираса Абдъяда, в числе пострадавших от атак со стороны ЦАХАЛ 127 детей, 261 женщина и 97 человек из медицинских и аварийных бригад.Госдума предложила запретить "квадробинг" в РоссииДепутат Госдумы Сергей Колунов предложил разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности, соответствующее обращение он направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка.По словам парламентария, в России наблюдается резкий рост случаев "квадробинга". Колунов обратился к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой с просьбой оказать содействие в запрете движения "квадробинг".Крупнейшая вспышка c 2017 года произошла на СолнцеНаиболее крупная вспышка c 2017 года зарегистрирована на Солнце в четверг около 15 часов по московскому времени. По данным ученых, вспышка произошла в центре солнечного диска, непосредственно на линии Солнце-Земля. Учитывая тот факт, что сутками ранее на Солнце уже фиксировали взрыв уровня X7.1 и последствия этого взрыва подойдут к Земле к пятнице, повторное мощное солнечное событие может увеличить продолжительность мощных магнитных бурь до 3-4 суток.
https://crimea.ria.ru/20241003/chto-vzorvalos-vozle-kurskoy-aes--gubernator-1140834743.html
https://crimea.ria.ru/20241003/kubyshka-pusteet-zapad-planiruet-sokratit-pomosch-ukraine-1140831482.html
https://crimea.ria.ru/20241003/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-obektam-energetiki-na-ukraine-1140823106.html
https://crimea.ria.ru/20241003/pozhar-v-4000-kvadratov-tushat-v-khabarovskom-teatre--zdanie-rushitsya-1140811737.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, новости, общество, в мире, россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Армия России освободила Угледар в ДНР. В Калининграде задержали украинских шпионов при попытке попасть в РФ. В Екатеринбурге сгорела исправительная колония. Почти 2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов Израиля. В Госдуме предложили запретить "квадробинг". На Солнце произошла наибольшая вспышка c 2017 года.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Армия России освободила Угледар
Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар
в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал РИА Новости Крым
мнение, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь
протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.
В Калининграде задержали украинских шпионов
В Калининграде сотрудники ФСБ задержали двух украинских агентов за шпионаж и попытку выкрасть ребенка
. По данным ведомства, ГУР Украины поставило агентам задачу собирать сведения о защищенности российско-литовского участка границы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории России. После сбора необходимых материалов украинские агенты попытались незаконного проникнуть на территорию России из Литвы, но были задержаны органами безопасности.
Пожар в исправительной колонии Екатеринбурга
В исправительной колонии Екатеринбурга выгорело 400 "квадратов" кровли
, сообщили в МЧС. По данным ведомства, административное здание загорелось в четверг вечером. Спасатели ликвидировали открытое горение, пострадавших нет. На месте пожара находились 14 единиц спецтехники и 46 спасателей.
2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов Израиля
С начала эскалации ближневосточного конфликта в Ливане погибли 1974 человека
от израильских ударов. По данным министра здравоохранения арабской страны Фираса Абдъяда, в числе пострадавших от атак со стороны ЦАХАЛ 127 детей, 261 женщина и 97 человек из медицинских и аварийных бригад.
Госдума предложила запретить "квадробинг" в России
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил
разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности, соответствующее обращение он направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
По словам парламентария, в России наблюдается резкий рост случаев "квадробинга". Колунов обратился к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой с просьбой оказать содействие в запрете движения "квадробинг".
Крупнейшая вспышка c 2017 года произошла на Солнце
Наиболее крупная вспышка c 2017 года
зарегистрирована на Солнце в четверг около 15 часов по московскому времени. По данным ученых, вспышка произошла в центре солнечного диска, непосредственно на линии Солнце-Земля. Учитывая тот факт, что сутками ранее на Солнце уже фиксировали взрыв уровня X7.1 и последствия этого взрыва подойдут к Земле к пятнице, повторное мощное солнечное событие может увеличить продолжительность мощных магнитных бурь до 3-4 суток.