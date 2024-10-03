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Главное за день: 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Главное за день: 3 октября
Главное за день: 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Главное за день: 3 октября
Армия России освободила Угледар в ДНР. В Калининграде задержали украинских шпионов при попытке попасть в РФ. В Екатеринбурге сгорела исправительная колония... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Армия России освободила Угледар в ДНР. В Калининграде задержали украинских шпионов при попытке попасть в РФ. В Екатеринбурге сгорела исправительная колония. Почти 2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов Израиля. В Госдуме предложили запретить "квадробинг". На Солнце произошла наибольшая вспышка c 2017 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России освободила УгледарПодразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, сообщили в Минобороны России.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал РИА Новости Крым мнение, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.В Калининграде задержали украинских шпионовВ Калининграде сотрудники ФСБ задержали двух украинских агентов за шпионаж и попытку выкрасть ребенка. По данным ведомства, ГУР Украины поставило агентам задачу собирать сведения о защищенности российско-литовского участка границы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории России. После сбора необходимых материалов украинские агенты попытались незаконного проникнуть на территорию России из Литвы, но были задержаны органами безопасности.Пожар в исправительной колонии ЕкатеринбургаВ исправительной колонии Екатеринбурга выгорело 400 "квадратов" кровли, сообщили в МЧС. По данным ведомства, административное здание загорелось в четверг вечером. Спасатели ликвидировали открытое горение, пострадавших нет. На месте пожара находились 14 единиц спецтехники и 46 спасателей.2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов ИзраиляС начала эскалации ближневосточного конфликта в Ливане погибли 1974 человека от израильских ударов. По данным министра здравоохранения арабской страны Фираса Абдъяда, в числе пострадавших от атак со стороны ЦАХАЛ 127 детей, 261 женщина и 97 человек из медицинских и аварийных бригад.Госдума предложила запретить "квадробинг" в РоссииДепутат Госдумы Сергей Колунов предложил разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности, соответствующее обращение он направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка.По словам парламентария, в России наблюдается резкий рост случаев "квадробинга". Колунов обратился к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой с просьбой оказать содействие в запрете движения "квадробинг".Крупнейшая вспышка c 2017 года произошла на СолнцеНаиболее крупная вспышка c 2017 года зарегистрирована на Солнце в четверг около 15 часов по московскому времени. По данным ученых, вспышка произошла в центре солнечного диска, непосредственно на линии Солнце-Земля. Учитывая тот факт, что сутками ранее на Солнце уже фиксировали взрыв уровня X7.1 и последствия этого взрыва подойдут к Земле к пятнице, повторное мощное солнечное событие может увеличить продолжительность мощных магнитных бурь до 3-4 суток.
https://crimea.ria.ru/20241003/chto-vzorvalos-vozle-kurskoy-aes--gubernator-1140834743.html
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главное за день, новости, общество, в мире, россия
Главное за день: 3 октября

Главные события и заявления четверга, 3 октября

22:22 03.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Армия России освободила Угледар в ДНР. В Калининграде задержали украинских шпионов при попытке попасть в РФ. В Екатеринбурге сгорела исправительная колония. Почти 2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов Израиля. В Госдуме предложили запретить "квадробинг". На Солнце произошла наибольшая вспышка c 2017 года.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Армия России освободила Угледар

Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал РИА Новости Крым мнение, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.
Курская АЭС
Вчера, 18:56
Что взорвалось возле Курской АЭС

В Калининграде задержали украинских шпионов

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали двух украинских агентов за шпионаж и попытку выкрасть ребенка. По данным ведомства, ГУР Украины поставило агентам задачу собирать сведения о защищенности российско-литовского участка границы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории России. После сбора необходимых материалов украинские агенты попытались незаконного проникнуть на территорию России из Литвы, но были задержаны органами безопасности.
Разбитый танк ВСУ на улице города в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Вчера, 17:32
"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине

Пожар в исправительной колонии Екатеринбурга

В исправительной колонии Екатеринбурга выгорело 400 "квадратов" кровли, сообщили в МЧС. По данным ведомства, административное здание загорелось в четверг вечером. Спасатели ликвидировали открытое горение, пострадавших нет. На месте пожара находились 14 единиц спецтехники и 46 спасателей.
Расчет РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Вчера, 12:52
Российские войска нанесли удар по объектам энергетики на Украине

2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов Израиля

С начала эскалации ближневосточного конфликта в Ливане погибли 1974 человека от израильских ударов. По данным министра здравоохранения арабской страны Фираса Абдъяда, в числе пострадавших от атак со стороны ЦАХАЛ 127 детей, 261 женщина и 97 человек из медицинских и аварийных бригад.
Пожар в Хабаровске
Вчера, 06:22
Пожар в 4000 "квадратов" тушат в Хабаровском театре – здание рушится

Госдума предложила запретить "квадробинг" в России

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности, соответствующее обращение он направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
По словам парламентария, в России наблюдается резкий рост случаев "квадробинга". Колунов обратился к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой с просьбой оказать содействие в запрете движения "квадробинг".

Крупнейшая вспышка c 2017 года произошла на Солнце

Наиболее крупная вспышка c 2017 года зарегистрирована на Солнце в четверг около 15 часов по московскому времени. По данным ученых, вспышка произошла в центре солнечного диска, непосредственно на линии Солнце-Земля. Учитывая тот факт, что сутками ранее на Солнце уже фиксировали взрыв уровня X7.1 и последствия этого взрыва подойдут к Земле к пятнице, повторное мощное солнечное событие может увеличить продолжительность мощных магнитных бурь до 3-4 суток.
Антониу Гутерриш
Вчера, 20:41
Логичный абсурд: что доказал Израиль решением по генсеку ООН
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21:48Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей
21:3660 россиян эвакуированы из Ливана в Москву - МЧС
21:06На воинском кладбище под Керчью поисковики нашли останки 13 бойцов
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20:41Логичный абсурд: что доказал Израиль решением по генсеку ООН
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