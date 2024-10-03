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В Госдуме предложили запретить в России движение "квадробинг" - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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В Госдуме предложили запретить в России движение "квадробинг"
В Госдуме предложили запретить в России движение "квадробинг" - РИА Новости Крым, 03.10.2024
В Госдуме предложили запретить в России движение "квадробинг"
Разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности, предложил депутат Госдумы... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T08:39
2024-10-03T08:56
государственная дума рф
новости
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности, предложил депутат Госдумы Сергей Колунов. Соответствующее обращение он направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка, пишет РИА Новости.Ранее в сеть попало видео, на котором было снято, как женщина в Омске гуляла с мальчиком на поводке, ребенок бегал на четвереньках, воображая себя псом.По словам парламентария, в России наблюдается резкий рост случаев "квадробинга"."Значительного увеличилось и число запросов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Так, в августе 2023 года было зафиксировано всего 1184 запроса на слово "квадроберы", а в августе 2024 года это число выросло до 439 683", – привел цифры депутат."Квадробинг" – вид активности, где люди имитируют движения животных. Квадробика перекликается с субкультурой "фурри", представители которой ассоциируют себя с выдуманными и очеловеченными животными, сочетая элементы звериной и человеческой внешности. Фурри-квадроберы встают на четвереньки, надевают маски зверей, цепляют на себя хвосты и уши и издают звуки животных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Домино и лото помогут подготовить ребенка к школеУчиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от экспертаВ школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
государственная дума рф, новости, дети, мария львова-белова
В Госдуме предложили запретить в России движение "квадробинг"

Запретить в России движение "квадробинг" предложил депутат Госдумы

08:39 03.10.2024 (обновлено: 08:56 03.10.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушка в маске кошки играет с собакой
Девушка в маске кошки играет с собакой - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности, предложил депутат Госдумы Сергей Колунов. Соответствующее обращение он направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка, пишет РИА Новости.
Ранее в сеть попало видео, на котором было снято, как женщина в Омске гуляла с мальчиком на поводке, ребенок бегал на четвереньках, воображая себя псом.

"Прошу вас оказать содействие в запрете движения "квадробинг" и разработке мер ответственности по данному вопросу (видео, где мать держит сына на поводке – ред.), включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности", – написал депутат в обращении к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой.

По словам парламентария, в России наблюдается резкий рост случаев "квадробинга".
"Значительного увеличилось и число запросов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Так, в августе 2023 года было зафиксировано всего 1184 запроса на слово "квадроберы", а в августе 2024 года это число выросло до 439 683", – привел цифры депутат.
"Квадробинг" – вид активности, где люди имитируют движения животных. Квадробика перекликается с субкультурой "фурри", представители которой ассоциируют себя с выдуманными и очеловеченными животными, сочетая элементы звериной и человеческой внешности. Фурри-квадроберы встают на четвереньки, надевают маски зверей, цепляют на себя хвосты и уши и издают звуки животных.
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Государственная Дума РФНовостидетиМария Львова-Белова
 
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