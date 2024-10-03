https://crimea.ria.ru/20241003/v-gosdume-predlozhili-zapretit-dvizhenie-kvadrobing-1140813083.html

В Госдуме предложили запретить в России движение "квадробинг"

В Госдуме предложили запретить в России движение "квадробинг" - РИА Новости Крым, 03.10.2024

В Госдуме предложили запретить в России движение "квадробинг"

Разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности, предложил депутат Госдумы... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T08:39

2024-10-03T08:39

2024-10-03T08:56

государственная дума рф

новости

дети

мария львова-белова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140185635_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_f1aee8727b60db9991eb5ffbaa6266e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности, предложил депутат Госдумы Сергей Колунов. Соответствующее обращение он направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка, пишет РИА Новости.Ранее в сеть попало видео, на котором было снято, как женщина в Омске гуляла с мальчиком на поводке, ребенок бегал на четвереньках, воображая себя псом.По словам парламентария, в России наблюдается резкий рост случаев "квадробинга"."Значительного увеличилось и число запросов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Так, в августе 2023 года было зафиксировано всего 1184 запроса на слово "квадроберы", а в августе 2024 года это число выросло до 439 683", – привел цифры депутат."Квадробинг" – вид активности, где люди имитируют движения животных. Квадробика перекликается с субкультурой "фурри", представители которой ассоциируют себя с выдуманными и очеловеченными животными, сочетая элементы звериной и человеческой внешности. Фурри-квадроберы встают на четвереньки, надевают маски зверей, цепляют на себя хвосты и уши и издают звуки животных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Домино и лото помогут подготовить ребенка к школеУчиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от экспертаВ школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, новости, дети, мария львова-белова