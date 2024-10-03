https://crimea.ria.ru/20241003/v-ekaterinburge-sgorela-ispravitelnaya-koloniya-1140832780.html
В Екатеринбурге сгорела исправительная колония
В Екатеринбурге сгорела исправительная колония - РИА Новости Крым, 03.10.2024
В Екатеринбурге сгорела исправительная колония
Административное здание исправительной колонии загорелось в Екатеринбурге в четверг вечером. Огонь уничтожил 400 квадратных метров кровли. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T18:01
2024-10-03T18:01
2024-10-03T18:08
екатеринбург
свердловская область
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Административное здание исправительной колонии загорелось в Екатеринбурге в четверг вечером. Огонь уничтожил 400 квадратных метров кровли. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.Отмечается, что на данный момент спасатели ликвидировали открытое горение.К этому времени на месте происшествия продолжают работать 14 единиц спецтехники и 46 спасателей. В Хабаровске в ночь на четверг загорелось здание театра. По информации МЧС, загорелись обшивка и кровля здания, обрушился фасад и наружная стена, а также крыша над фойе. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом. Один человек госпитализирован.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина пострадал на пожаре в жилом доме в СевастополеМногоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасеныВ Краснодаре 19 единиц спецтехники тушат пожар на складах пластика
екатеринбург
свердловская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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екатеринбург, свердловская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
В Екатеринбурге сгорела исправительная колония
В исправительной колонии Екатеринбурга выгорело 400 "квадратов" кровли - МЧС
18:01 03.10.2024 (обновлено: 18:08 03.10.2024)