https://crimea.ria.ru/20241003/v-ekaterinburge-sgorela-ispravitelnaya-koloniya-1140832780.html

В Екатеринбурге сгорела исправительная колония

В Екатеринбурге сгорела исправительная колония - РИА Новости Крым, 03.10.2024

В Екатеринбурге сгорела исправительная колония

Административное здание исправительной колонии загорелось в Екатеринбурге в четверг вечером. Огонь уничтожил 400 квадратных метров кровли. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T18:01

2024-10-03T18:01

2024-10-03T18:08

екатеринбург

свердловская область

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Административное здание исправительной колонии загорелось в Екатеринбурге в четверг вечером. Огонь уничтожил 400 квадратных метров кровли. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.Отмечается, что на данный момент спасатели ликвидировали открытое горение.К этому времени на месте происшествия продолжают работать 14 единиц спецтехники и 46 спасателей. В Хабаровске в ночь на четверг загорелось здание театра. По информации МЧС, загорелись обшивка и кровля здания, обрушился фасад и наружная стена, а также крыша над фойе. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом. Один человек госпитализирован.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина пострадал на пожаре в жилом доме в СевастополеМногоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасеныВ Краснодаре 19 единиц спецтехники тушат пожар на складах пластика

екатеринбург

свердловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, свердловская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости