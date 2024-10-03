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В Екатеринбурге сгорела исправительная колония - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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В Екатеринбурге сгорела исправительная колония
В Екатеринбурге сгорела исправительная колония - РИА Новости Крым, 03.10.2024
В Екатеринбурге сгорела исправительная колония
Административное здание исправительной колонии загорелось в Екатеринбурге в четверг вечером. Огонь уничтожил 400 квадратных метров кровли. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T18:01
2024-10-03T18:08
екатеринбург
свердловская область
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Административное здание исправительной колонии загорелось в Екатеринбурге в четверг вечером. Огонь уничтожил 400 квадратных метров кровли. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.Отмечается, что на данный момент спасатели ликвидировали открытое горение.К этому времени на месте происшествия продолжают работать 14 единиц спецтехники и 46 спасателей. В Хабаровске в ночь на четверг загорелось здание театра. По информации МЧС, загорелись обшивка и кровля здания, обрушился фасад и наружная стена, а также крыша над фойе. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом. Один человек госпитализирован.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина пострадал на пожаре в жилом доме в СевастополеМногоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасеныВ Краснодаре 19 единиц спецтехники тушат пожар на складах пластика
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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екатеринбург, свердловская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
В Екатеринбурге сгорела исправительная колония

В исправительной колонии Екатеринбурга выгорело 400 "квадратов" кровли - МЧС

18:01 03.10.2024 (обновлено: 18:08 03.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Административное здание исправительной колонии загорелось в Екатеринбурге в четверг вечером. Огонь уничтожил 400 квадратных метров кровли. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.
Отмечается, что на данный момент спасатели ликвидировали открытое горение.
"В 19.18 (17.18 мск) пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, в 19.23 (17.23 мск) открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.
К этому времени на месте происшествия продолжают работать 14 единиц спецтехники и 46 спасателей.
В Хабаровске в ночь на четверг загорелось здание театра. По информации МЧС, загорелись обшивка и кровля здания, обрушился фасад и наружная стена, а также крыша над фойе. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом. Один человек госпитализирован.
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ЕкатеринбургСвердловская областьПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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