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Многоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасены - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Многоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасены
Многоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасены - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Многоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасены
Один человек погиб и 34 спасены на пожаре в одной из многоэтажек Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T09:18
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пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб и 34 спасены на пожаре в одной из многоэтажек Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По данным ведомства, пожар случился по улице Льва Толстого, в квартире на третьем этаже. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил 60 квадратных метров. К этом времени пожар ликвидирован. Сейчас на месте работают дознаватели ведомства.В Хабаровске в ночь на четверг загорелось здание театра, к тушению привлечено большое количество техники и десятки пожарных, при тушении возгорания слышны взрывы. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено делоНа пожаре в ЖК Москвы погиб человек и двое пострадалиПожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе
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РИА Новости Крым
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россия, новости, белгород, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия
Многоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасены

МЧС: один человек погиб и 34 спасены на пожаре в многоэтажке в Белгороде

09:18 03.10.2024 (обновлено: 09:19 03.10.2024)
 
© МЧС РоссииПожар в Белгороде
Пожар в Белгороде
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб и 34 спасены на пожаре в одной из многоэтажек Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, пожар случился по улице Льва Толстого, в квартире на третьем этаже. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил 60 квадратных метров.
"Огнеборцы по автолестнице спасли 34 человека, в том числе трое детей. По лестничным маршам эвакуировали еще 50 жильцов. К сожалению, погибла хозяйка горящей квартиры. Два человека пострадали, им оказывают помощь на месте", - сказано в сообщении.
К этом времени пожар ликвидирован. Сейчас на месте работают дознаватели ведомства.
В Хабаровске в ночь на четверг загорелось здание театра, к тушению привлечено большое количество техники и десятки пожарных, при тушении возгорания слышны взрывы.
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