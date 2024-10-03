https://crimea.ria.ru/20241003/mnogoetazhka-zagorelas-v-belgorode---odin-chelovek-pogib-i-34-spaseny-1140814723.html

Многоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасены

Многоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасены - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Многоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасены

Один человек погиб и 34 спасены на пожаре в одной из многоэтажек Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T09:18

2024-10-03T09:18

2024-10-03T09:19

россия

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб и 34 спасены на пожаре в одной из многоэтажек Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По данным ведомства, пожар случился по улице Льва Толстого, в квартире на третьем этаже. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил 60 квадратных метров. К этом времени пожар ликвидирован. Сейчас на месте работают дознаватели ведомства.В Хабаровске в ночь на четверг загорелось здание театра, к тушению привлечено большое количество техники и десятки пожарных, при тушении возгорания слышны взрывы. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено делоНа пожаре в ЖК Москвы погиб человек и двое пострадалиПожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, белгород, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия