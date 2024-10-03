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Многоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасены
Многоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасены - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Многоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасены
Один человек погиб и 34 спасены на пожаре в одной из многоэтажек Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T09:18
2024-10-03T09:18
2024-10-03T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб и 34 спасены на пожаре в одной из многоэтажек Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По данным ведомства, пожар случился по улице Льва Толстого, в квартире на третьем этаже. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил 60 квадратных метров. К этом времени пожар ликвидирован. Сейчас на месте работают дознаватели ведомства.В Хабаровске в ночь на четверг загорелось здание театра, к тушению привлечено большое количество техники и десятки пожарных, при тушении возгорания слышны взрывы. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено делоНа пожаре в ЖК Москвы погиб человек и двое пострадалиПожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе
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россия, новости, белгород, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия
Многоэтажка загорелась в Белгороде - один человек погиб и 34 спасены
МЧС: один человек погиб и 34 спасены на пожаре в многоэтажке в Белгороде
09:18 03.10.2024 (обновлено: 09:19 03.10.2024)