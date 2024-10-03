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Пожар в 4000 "квадратов" тушат в Хабаровском театре – здание рушится - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Пожар в 4000 "квадратов" тушат в Хабаровском театре – здание рушится
Пожар в 4000 "квадратов" тушат в Хабаровском театре – здание рушится - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Пожар в 4000 "квадратов" тушат в Хабаровском театре – здание рушится
В Хабаровске в ночь на четверг загорелось здание театра, к тушению привлечено большое количество техники и десятки пожарных, при тушении возгорания слышны... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T06:22
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хабаровск
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Хабаровске в ночь на четверг загорелось здание театра, к тушению привлечено большое количество техники и десятки пожарных, при тушении возгорания слышны взрывы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По информации МЧС, загорелись обшивка и кровля здания. Возгорание тушат с применением высотной техники. В здании обрушился фасад и наружная стена, а также кровля над фойе. При тушении произошел взрыв 4 баллонов с газом.К утру стало известно, что огонь локализован на площади в 4 000 квадратных метров. На месте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники, рассказали спасатели.В театре находились 3 человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали, уточнили в МЧС.Накануне здание театра загорелось в Екатеринбурге. Из здания были эвакуированы более 100 человек.30 сентября один человек погиб, два пострадали при пожаре в жилищном комплексе на Ильменском проезде в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре 19 единиц спецтехники тушат пожар на складах пластикаПо факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено делоЭлектроскутер едва не сжег гостиницу в Крыму
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РИА Новости Крым
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хабаровск, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, россия
Пожар в 4000 "квадратов" тушат в Хабаровском театре – здание рушится

При пожаре в 4000 "квадратов" в Хабаровском театре обрушились стены и кровля

06:22 03.10.2024 (обновлено: 06:26 03.10.2024)
 
© МЧС РоссииПожар в Хабаровске
Пожар в Хабаровске
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Хабаровске в ночь на четверг загорелось здание театра, к тушению привлечено большое количество техники и десятки пожарных, при тушении возгорания слышны взрывы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По информации МЧС, загорелись обшивка и кровля здания. Возгорание тушат с применением высотной техники. В здании обрушился фасад и наружная стена, а также кровля над фойе. При тушении произошел взрыв 4 баллонов с газом.
К утру стало известно, что огонь локализован на площади в 4 000 квадратных метров. На месте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники, рассказали спасатели.
В театре находились 3 человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали, уточнили в МЧС.
Накануне здание театра загорелось в Екатеринбурге. Из здания были эвакуированы более 100 человек.
30 сентября один человек погиб, два пострадали при пожаре в жилищном комплексе на Ильменском проезде в Москве.
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ХабаровскНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияРоссия
 
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