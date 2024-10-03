https://crimea.ria.ru/20241003/pozhar-v-4000-kvadratov-tushat-v-khabarovskom-teatre--zdanie-rushitsya-1140811737.html

Пожар в 4000 "квадратов" тушат в Хабаровском театре – здание рушится

Пожар в 4000 "квадратов" тушат в Хабаровском театре – здание рушится - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Пожар в 4000 "квадратов" тушат в Хабаровском театре – здание рушится

В Хабаровске в ночь на четверг загорелось здание театра, к тушению привлечено большое количество техники и десятки пожарных, при тушении возгорания слышны... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T06:22

2024-10-03T06:22

2024-10-03T06:26

хабаровск

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Хабаровске в ночь на четверг загорелось здание театра, к тушению привлечено большое количество техники и десятки пожарных, при тушении возгорания слышны взрывы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По информации МЧС, загорелись обшивка и кровля здания. Возгорание тушат с применением высотной техники. В здании обрушился фасад и наружная стена, а также кровля над фойе. При тушении произошел взрыв 4 баллонов с газом.К утру стало известно, что огонь локализован на площади в 4 000 квадратных метров. На месте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники, рассказали спасатели.В театре находились 3 человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали, уточнили в МЧС.Накануне здание театра загорелось в Екатеринбурге. Из здания были эвакуированы более 100 человек.30 сентября один человек погиб, два пострадали при пожаре в жилищном комплексе на Ильменском проезде в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре 19 единиц спецтехники тушат пожар на складах пластикаПо факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено делоЭлектроскутер едва не сжег гостиницу в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, россия