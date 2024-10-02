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Здание театра горит в Екатеринбурге - людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Здание театра горит в Екатеринбурге - людей эвакуируют
Здание театра горит в Екатеринбурге - людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Здание театра горит в Екатеринбурге - людей эвакуируют
В Екатеринбурге в среду загорелось здание театра, к тушению привлечены десятки пожарных и большое количество техники, людей эвакуируют. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T13:01
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екатеринбург
пожар
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Екатеринбурге в среду загорелось здание театра, к тушению привлечены десятки пожарных и большое количество техники, людей эвакуируют. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Уточняется, что речь идет о здании театра по улице Ленина. В помещении на четвертом этаже загорелись вещи на 15 квадратных метрах. Сейчас огнеборцы проводят разведку и эвакуируют людей. Всего на месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники.Позже в МЧС уточнили, что из здания спасены шесть человек - пятерых спустили по пожарной лестнице, еще одного - при помощи спасательного устройства. Эвакуированы 105 человек.30 сентября один человек погиб, два пострадали при пожаре в жилищном комплексе на Ильменском проезде в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре 19 единиц спецтехники тушат пожар на складах пластикаПо факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено делоЭлектроскутер едва не сжег гостиницу в Крыму
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РИА Новости Крым
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екатеринбург, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, россия
Здание театра горит в Екатеринбурге - людей эвакуируют

Десятки огнеборцев привлечены к тушению пожара в здании театра в Екатеринбурге - МЧС

13:01 02.10.2024 (обновлено: 13:06 02.10.2024)
 
© МЧС РоссииПожар в театре Екатеринбурга
Пожар в театре Екатеринбурга
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Екатеринбурге в среду загорелось здание театра, к тушению привлечены десятки пожарных и большое количество техники, людей эвакуируют. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание, пожар уже локализован, проводится эвакуация", - сообщили в МЧС.
Уточняется, что речь идет о здании театра по улице Ленина. В помещении на четвертом этаже загорелись вещи на 15 квадратных метрах. Сейчас огнеборцы проводят разведку и эвакуируют людей. Всего на месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники.
Позже в МЧС уточнили, что из здания спасены шесть человек - пятерых спустили по пожарной лестнице, еще одного - при помощи спасательного устройства. Эвакуированы 105 человек.
30 сентября один человек погиб, два пострадали при пожаре в жилищном комплексе на Ильменском проезде в Москве.
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ЕкатеринбургПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовостиРоссия
 
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