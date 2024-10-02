https://crimea.ria.ru/20241002/zdanie-teatra-gorit-v-ekaterinburge---lyudey-evakuiruyut-1140797913.html

Здание театра горит в Екатеринбурге - людей эвакуируют

Здание театра горит в Екатеринбурге - людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Здание театра горит в Екатеринбурге - людей эвакуируют

В Екатеринбурге в среду загорелось здание театра, к тушению привлечены десятки пожарных и большое количество техники, людей эвакуируют. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T13:01

2024-10-02T13:01

2024-10-02T13:06

екатеринбург

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Екатеринбурге в среду загорелось здание театра, к тушению привлечены десятки пожарных и большое количество техники, людей эвакуируют. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Уточняется, что речь идет о здании театра по улице Ленина. В помещении на четвертом этаже загорелись вещи на 15 квадратных метрах. Сейчас огнеборцы проводят разведку и эвакуируют людей. Всего на месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники.Позже в МЧС уточнили, что из здания спасены шесть человек - пятерых спустили по пожарной лестнице, еще одного - при помощи спасательного устройства. Эвакуированы 105 человек.30 сентября один человек погиб, два пострадали при пожаре в жилищном комплексе на Ильменском проезде в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре 19 единиц спецтехники тушат пожар на складах пластикаПо факту гибели человека на пожаре в ЖК Москвы заведено делоЭлектроскутер едва не сжег гостиницу в Крыму

екатеринбург

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, россия