https://crimea.ria.ru/20241003/dlya-raboty-v-novykh-kurortnykh-kompleksakh-kryma-privlekut-molodezh-1140747375.html

Для работы в новых курортных комплексах Крыма привлекут молодежь

Для работы в новых курортных комплексах Крыма привлекут молодежь - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Для работы в новых курортных комплексах Крыма привлекут молодежь

На фоне масштабного строительства новых курортных комплексов в Крыму необходимо уже сейчас создавать привлекательные для местной молодежи условия работы на... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T06:01

2024-10-03T06:01

2024-10-03T06:40

радио "спутник в крыму"

крым

"крымская ривьера"

"пять морей и озеро байкал"

"золотые пески россии"

роман тихончук

государственный совет рк (госсовет)

туризм в крыму

внутренний туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111399/64/1113996482_0:494:2382:1834_1920x0_80_0_0_082c44aa6160a9de263cfcde47f7f2f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На фоне масштабного строительства новых курортных комплексов в Крыму необходимо уже сейчас создавать привлекательные для местной молодежи условия работы на законодательном уровне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, в туротрасли республики сегодня задействовано не менее 150 тысяч крымчан. При этом строятся новые курортные комплексы, для которых потребуются тысячи сотрудников.По его словам, крымские отельеры заинтересованы в привлечении местной молодежи. Для этого они активно взаимодействуют с вузами, колледжами, училищами. А в ведомственных санаториях строят общежития для персонала и налажен трансфер для сотрудников, работающих вахтовым методом.Однако проблему нехватки кадров нужно решать не точечно, а на уровне законов уже сейчас, то есть одновременно со строительством крупных курортов и проведением реновации имеющихся комплексов, считает Тихончук.Он подчеркнул, что современные новые объекты – это не просто номерной фонд и вид на море из окна, а термальные источники, спортивная инфраструктура и многое другое, что имеет спрос у туриста, в том числе с высокими запросами.В июне 2024 года глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму началась практическая реализация проектов новых круглогодичных курортов "Золотые пески" и "Крымская ривьера" в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Согласно плану, "Золотые пески" примет первых отдыхающих в 2030-м году, а "Крымская ривьера" - в 2028-м. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелетаЧто тормозит принятие закона о гостевых домах в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, "крымская ривьера", "пять морей и озеро байкал", "золотые пески россии", роман тихончук, государственный совет рк (госсовет), туризм в крыму, внутренний туризм, туризм, отдых в крыму