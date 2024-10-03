https://crimea.ria.ru/20241003/dlya-raboty-v-novykh-kurortnykh-kompleksakh-kryma-privlekut-molodezh-1140747375.html
Для работы в новых курортных комплексах Крыма привлекут молодежь
Для работы в новых курортных комплексах Крыма привлекут молодежь - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Для работы в новых курортных комплексах Крыма привлекут молодежь
На фоне масштабного строительства новых курортных комплексов в Крыму необходимо уже сейчас создавать привлекательные для местной молодежи условия работы на... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T06:01
2024-10-03T06:01
2024-10-03T06:40
радио "спутник в крыму"
крым
"крымская ривьера"
"пять морей и озеро байкал"
"золотые пески россии"
роман тихончук
государственный совет рк (госсовет)
туризм в крыму
внутренний туризм
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На фоне масштабного строительства новых курортных комплексов в Крыму необходимо уже сейчас создавать привлекательные для местной молодежи условия работы на законодательном уровне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, в туротрасли республики сегодня задействовано не менее 150 тысяч крымчан. При этом строятся новые курортные комплексы, для которых потребуются тысячи сотрудников.По его словам, крымские отельеры заинтересованы в привлечении местной молодежи. Для этого они активно взаимодействуют с вузами, колледжами, училищами. А в ведомственных санаториях строят общежития для персонала и налажен трансфер для сотрудников, работающих вахтовым методом.Однако проблему нехватки кадров нужно решать не точечно, а на уровне законов уже сейчас, то есть одновременно со строительством крупных курортов и проведением реновации имеющихся комплексов, считает Тихончук.Он подчеркнул, что современные новые объекты – это не просто номерной фонд и вид на море из окна, а термальные источники, спортивная инфраструктура и многое другое, что имеет спрос у туриста, в том числе с высокими запросами.В июне 2024 года глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму началась практическая реализация проектов новых круглогодичных курортов "Золотые пески" и "Крымская ривьера" в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Согласно плану, "Золотые пески" примет первых отдыхающих в 2030-м году, а "Крымская ривьера" - в 2028-м. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелетаЧто тормозит принятие закона о гостевых домах в Крыму
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крым, "крымская ривьера", "пять морей и озеро байкал", "золотые пески россии", роман тихончук, государственный совет рк (госсовет), туризм в крыму, внутренний туризм, туризм, отдых в крыму
Для работы в новых курортных комплексах Крыма привлекут молодежь
Крыму нужны новые законы для привлечения молодежи в туристическую отрасль – депутат
06:01 03.10.2024 (обновлено: 06:40 03.10.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым
. На фоне масштабного строительства новых курортных комплексов в Крыму необходимо уже сейчас создавать привлекательные для местной молодежи условия работы на законодательном уровне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму
" заявил председатель комитета Госсовета по курортам и туризму Роман Тихончук.
По его словам, в туротрасли республики сегодня задействовано не менее 150 тысяч крымчан. При этом строятся новые курортные комплексы, для которых потребуются тысячи сотрудников.
"Очень много построим номерного фонда. Если говорить, например, о комплексе "Золотые пески", то это порядка 5,5 тысяч номеров. И, по логике, мы должны создать порядка пяти тысяч рабочих мест. Но уже сейчас каждый руководитель санаторно-курортного учреждения поднимает вопрос кадров", – сказал Тихончук.
По его словам, крымские отельеры заинтересованы в привлечении местной молодежи. Для этого они активно взаимодействуют с вузами, колледжами, училищами. А в ведомственных санаториях строят общежития для персонала и налажен трансфер для сотрудников, работающих вахтовым методом.
Однако проблему нехватки кадров нужно решать не точечно, а на уровне законов уже сейчас, то есть одновременно со строительством крупных курортов и проведением реновации имеющихся комплексов, считает Тихончук.
"Должно быть так: создаем круглогодичный курорт – все с работой так же круглогодично. Мы должны решать вопрос с людьми, которые будут там работать. Для этого надо создавать якоря – условия, начиная от льготных ипотек для молодых семей и условий труда. И об этом надо думать на законодательном уровне", – говорит он.
Он подчеркнул, что современные новые объекты – это не просто номерной фонд и вид на море из окна, а термальные источники, спортивная инфраструктура и многое другое, что имеет спрос у туриста, в том числе с высокими запросами.
"У нас сегодня созданы такие условия и создаются такие объекты, что Турция и ее Анталия уже просто не нужны. Потому что весь тот набор услуг, к которому, может быть, привыкли россияне, можно получать сегодня в нашей республике – в новых созданных базах", – заключил он.
В июне 2024 года глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил
, что в Крыму началась практическая реализация проектов новых круглогодичных курортов "Золотые пески" и "Крымская ривьера" в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Согласно плану, "Золотые пески" примет первых отдыхающих в 2030-м году, а "Крымская ривьера" - в 2028-м.
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