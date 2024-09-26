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Обесточены два поселка в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Обесточены два поселка в Большой Ялте
Обесточены два поселка в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Обесточены два поселка в Большой Ялте
Жители поселков Кореиз и Гаспра в Большой Ялте в четверг остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Жители поселков Кореиз и Гаспра в Большой Ялте в четверг остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".На месте работает аварийная бригада энергетиков. В сентябре замначальника управления по электрическим сетям и защите от перенапряжений "Крымэнерго" Андрей Фомин заявил, что причиной частых аварий на сетях полуострова стал выход из строя оборудования из-за жары, которая пришлась на масштабные работы по реконструкции подстанций и модернизации сетей, но ситуация изменится уже к концу текущего года.В этом году в Крыму построят порядка 370 новых электроподстанций в Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском районах. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, и на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблемуНа Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии МинобороныВ Крыму участки для бойцов СВО подключают к электросетям
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РИА Новости Крым
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Обесточены два поселка в Большой Ялте

Поселки Кореиз и Гаспра в Большой Ялте остались без света из-за аварии на сетях

10:37 26.09.2024 (обновлено: 10:45 26.09.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Виноградов / Перейти в фотобанкБольшая Ялта
Большая Ялта - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Игорь Виноградов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Жители поселков Кореиз и Гаспра в Большой Ялте в четверг остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
На месте работает аварийная бригада энергетиков.
"Планируемое время восстановления – три часа", - отмечается в сообщении.
В сентябре замначальника управления по электрическим сетям и защите от перенапряжений "Крымэнерго" Андрей Фомин заявил, что причиной частых аварий на сетях полуострова стал выход из строя оборудования из-за жары, которая пришлась на масштабные работы по реконструкции подстанций и модернизации сетей, но ситуация изменится уже к концу текущего года.
В этом году в Крыму построят порядка 370 новых электроподстанций в Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском районах. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, и на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей.
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