https://crimea.ria.ru/20240926/obestocheny-dva-poselka-v-bolshoy-yalte--1140637798.html
Обесточены два поселка в Большой Ялте
Обесточены два поселка в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Обесточены два поселка в Большой Ялте
Жители поселков Кореиз и Гаспра в Большой Ялте в четверг остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T10:37
2024-09-26T10:37
2024-09-26T10:45
крым
ялта
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110136/58/1101365863_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7fd0e712251792d56dab43763366ec3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Жители поселков Кореиз и Гаспра в Большой Ялте в четверг остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".На месте работает аварийная бригада энергетиков. В сентябре замначальника управления по электрическим сетям и защите от перенапряжений "Крымэнерго" Андрей Фомин заявил, что причиной частых аварий на сетях полуострова стал выход из строя оборудования из-за жары, которая пришлась на масштабные работы по реконструкции подстанций и модернизации сетей, но ситуация изменится уже к концу текущего года.В этом году в Крыму построят порядка 370 новых электроподстанций в Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском районах. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, и на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблемуНа Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии МинобороныВ Крыму участки для бойцов СВО подключают к электросетям
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110136/58/1101365863_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_2680d53e2b208f9814b86c3ddc5820f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Обесточены два поселка в Большой Ялте
Поселки Кореиз и Гаспра в Большой Ялте остались без света из-за аварии на сетях
10:37 26.09.2024 (обновлено: 10:45 26.09.2024)