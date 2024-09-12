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Громкие звуки в Феодосии - что происходит

Громкие звуки в Феодосии - что происходит - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Громкие звуки в Феодосии - что происходит

В Феодосии в четверг пройдут военные учения со стрельбой. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T09:38

2024-09-12T09:38

2024-09-12T10:15

крым

феодосия

игорь ткаченко

новости крыма

учения

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг пройдут военные учения со стрельбой. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По данным мэра, также в этот же день военные будут тренироваться с 19.00 до 21.00. Глава города обратился к гостям и жителям Феодосии с просьбой соблюдать спокойствие и доверять официальной информации.Накануне в Феодосии прошли антитеррористические учения со стрельбой - для этого в центре города перекрывали движение. Учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях граждан предупреждают власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма в среду будут слышны взрывыВ Феодосии будут стрелятьНочью под Евпаторией будет громко

крым

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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крым, феодосия, игорь ткаченко, новости крыма, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя