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В Ленинском районе Крыма в среду будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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В Ленинском районе Крыма в среду будут слышны взрывы
В Ленинском районе Крыма в среду будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 11.09.2024
В Ленинском районе Крыма в среду будут слышны взрывы
В Ленинском районе Крыма в среду будут утилизировать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Работы проведут во второй половине дня в среду. Об этом со... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T11:01
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крым
ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду будут утилизировать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Работы проведут во второй половине дня в среду. Об этом со ссылкой на местную администрацию сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожили семь авиационных бомбКрымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войныУчения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет
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крым, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Ленинском районе Крыма в среду будут слышны взрывы

В Ленинском районе Крыма в среду будут утилизировать боеприпасы времен войны

11:01 11.09.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымУ мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
У мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду будут утилизировать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Работы проведут во второй половине дня в среду. Об этом со ссылкой на местную администрацию сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма.
"Во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее пгт Багерово, на Багеровском полигоне, а также на территории Войковского сельского поселения, в 4-х км севернее села Бондаренково специальными службами будут проведены работы по подрыву взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.
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КрымЛенинский районУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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