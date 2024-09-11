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В Ленинском районе Крыма в среду будут слышны взрывы
В Ленинском районе Крыма в среду будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 11.09.2024
В Ленинском районе Крыма в среду будут слышны взрывы
В Ленинском районе Крыма в среду будут утилизировать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Работы проведут во второй половине дня в среду. Об этом со... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T11:01
2024-09-11T11:01
2024-09-11T11:01
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду будут утилизировать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Работы проведут во второй половине дня в среду. Об этом со ссылкой на местную администрацию сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожили семь авиационных бомбКрымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войныУчения "Океан-2024" Путин назвал самыми масштабными за 30 лет
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Ленинском районе Крыма в среду будут слышны взрывы
В Ленинском районе Крыма в среду будут утилизировать боеприпасы времен войны