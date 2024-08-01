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Крымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Крымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны
Крымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Крымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны
В Ленинском районе Крыма местные жители во время прогулки наткнулись на арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T20:44
2024-08-01T20:44
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма местные жители во время прогулки наткнулись на арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский Главк МЧС России.Об опасной находке крымчане сообщили спасателям. К месту выехали специалисты пиротехнического подразделения Специального морского отряда.Отмечается, что все опасные находки были уничтожены на полигоне путем подрыва 10 кг тротилового заряда с соблюдением всех правил безопасности.Всего с начала года специалисты-пиротехники обнаружили и уничтожили около 1430 взрывоопасных предметов, добавили спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войныНа мысе Фиолент уничтожают боеприпасыПушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя
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РИА Новости Крым
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ленинский район, крым, гу мчс рф по республике крым, общество, происшествия, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма
Крымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны

Схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли жители в Ленинском районе Крыма

20:44 01.08.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымАртиллерийские снаряды нашли в земле жители Ленинского района Крыма
Артиллерийские снаряды нашли в земле жители Ленинского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма местные жители во время прогулки наткнулись на арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский Главк МЧС России.
Об опасной находке крымчане сообщили спасателям. К месту выехали специалисты пиротехнического подразделения Специального морского отряда.
"Жители села Бондаренково Ленинского района во время прогулки по окрестностям заметили металлический край снаряда из земли. Всего было найдено 10 артиллерийских снарядов, девять минометных мин, четыре авиационные бомбы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все опасные находки были уничтожены на полигоне путем подрыва 10 кг тротилового заряда с соблюдением всех правил безопасности.
Всего с начала года специалисты-пиротехники обнаружили и уничтожили около 1430 взрывоопасных предметов, добавили спасатели.
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