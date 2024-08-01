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Крымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны
Крымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Крымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны
В Ленинском районе Крыма местные жители во время прогулки наткнулись на арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T20:44
2024-08-01T20:44
2024-08-01T20:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма местные жители во время прогулки наткнулись на арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский Главк МЧС России.Об опасной находке крымчане сообщили спасателям. К месту выехали специалисты пиротехнического подразделения Специального морского отряда.Отмечается, что все опасные находки были уничтожены на полигоне путем подрыва 10 кг тротилового заряда с соблюдением всех правил безопасности.Всего с начала года специалисты-пиротехники обнаружили и уничтожили около 1430 взрывоопасных предметов, добавили спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войныНа мысе Фиолент уничтожают боеприпасыПушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Крымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны
Схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли жители в Ленинском районе Крыма