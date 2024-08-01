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Крымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны

Крымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Крымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны

В Ленинском районе Крыма местные жители во время прогулки наткнулись на арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T20:44

2024-08-01T20:44

2024-08-01T20:44

ленинский район

крым

гу мчс рф по республике крым

общество

происшествия

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма местные жители во время прогулки наткнулись на арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский Главк МЧС России.Об опасной находке крымчане сообщили спасателям. К месту выехали специалисты пиротехнического подразделения Специального морского отряда.Отмечается, что все опасные находки были уничтожены на полигоне путем подрыва 10 кг тротилового заряда с соблюдением всех правил безопасности.Всего с начала года специалисты-пиротехники обнаружили и уничтожили около 1430 взрывоопасных предметов, добавили спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войныНа мысе Фиолент уничтожают боеприпасыПушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя

ленинский район

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2024

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