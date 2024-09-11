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Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города
Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города
В Феодосии проходят антитеррористические учения со стрельбой. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T10:01
2024-09-11T10:01
феодосия
новости крыма
игорь ткаченко
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии проходят антитеррористические учения со стрельбой. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По его словам, на время проведения учений в городе перекроют движение автотранспорта в районе улицы Дружбы. Мэр обратился к гостям и жителям города с просьбой сохранять спокойствие, а также исключить посещение района проведения учений, их фото- или видеосъемку.Военные учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях граждан предупреждают власти.
https://crimea.ria.ru/20240801/v-minoborony-rasskazali-o-khode-ucheniya-nestrategicheskikh-yadernykh-sil-1139277213.html
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феодосия, новости крыма, игорь ткаченко, учения, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города

Антитеррористические учения проходят в Феодосии

10:01 11.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии проходят антитеррористические учения со стрельбой. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

"11 сентября с 10 часов будут проводиться антитеррористические учения. Могут быть слышны звуки взрывов и стрельбы" — предупредил Ткаченко в своем Telegram-канале.

По его словам, на время проведения учений в городе перекроют движение автотранспорта в районе улицы Дружбы. Мэр обратился к гостям и жителям города с просьбой сохранять спокойствие, а также исключить посещение района проведения учений, их фото- или видеосъемку.
Военные учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях граждан предупреждают власти.
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ФеодосияНовости КрымаИгорь ТкаченкоУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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