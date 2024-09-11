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Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города
Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города
В Феодосии проходят антитеррористические учения со стрельбой. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T10:01
2024-09-11T10:01
2024-09-11T10:01
феодосия
новости крыма
игорь ткаченко
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии проходят антитеррористические учения со стрельбой. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По его словам, на время проведения учений в городе перекроют движение автотранспорта в районе улицы Дружбы. Мэр обратился к гостям и жителям города с просьбой сохранять спокойствие, а также исключить посещение района проведения учений, их фото- или видеосъемку.Военные учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях граждан предупреждают власти.
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РИА Новости Крым
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феодосия, новости крыма, игорь ткаченко, учения, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города
Антитеррористические учения проходят в Феодосии