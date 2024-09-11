https://crimea.ria.ru/20240911/vzryvy-i-strelba-v-feodosii--perekryta-ulitsa-v-tsentre-goroda-1140236917.html

Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города

Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города

В Феодосии проходят антитеррористические учения со стрельбой. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T10:01

2024-09-11T10:01

2024-09-11T10:01

феодосия

новости крыма

игорь ткаченко

учения

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131378957_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8819bc8de793c57597c1788f8f115a12.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии проходят антитеррористические учения со стрельбой. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По его словам, на время проведения учений в городе перекроют движение автотранспорта в районе улицы Дружбы. Мэр обратился к гостям и жителям города с просьбой сохранять спокойствие, а также исключить посещение района проведения учений, их фото- или видеосъемку.Военные учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях граждан предупреждают власти.

https://crimea.ria.ru/20240801/v-minoborony-rasskazali-o-khode-ucheniya-nestrategicheskikh-yadernykh-sil-1139277213.html

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, игорь ткаченко, учения, безопасность республики крым и севастополя