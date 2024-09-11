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Ливни с градом три дня будут заливать Кубань - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Ливни с градом три дня будут заливать Кубань
Ливни с градом три дня будут заливать Кубань - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Ливни с градом три дня будут заливать Кубань
Сильные ливни с градом и шквалистым ветром ожидаются в ближайшие несколько дней в Краснодарском крае. Об этом предупреждает МЧС по региону. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T19:06
2024-09-11T19:06
краснодарский край
кубань
новости
погода
мчс краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром ожидаются в ближайшие несколько дней в Краснодарском крае. Об этом предупреждает МЧС по региону.Сотрудники МЧС России простят жителей и гостей региона соблюдать простые правила безопасности: не стоять возле ЛЭП, держаться подальше от рекламных щитов и баннеров. А по возможности – не выбираться из дома в непогоду.Ранее смерчи и ливни с градом уже прошли на Кубани.По мнению зампредседателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрея Артова, в Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее.4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов. На следующий день воду от домов отвели, но в Джанкойском и Красноперекопском районах была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера.В ночь на пятницу под удар стихии попал Первомайский район. Там из-за сильных ливней и схода воды с полей оказались подтоплены 47 частных домов и 67 приусадебных участков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длитьсяВ Крыму бархатный сезон продлится до декабряБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, кубань, новости, погода, мчс краснодарского края
Ливни с градом три дня будут заливать Кубань

Сильные ливни с градом ожидаются в Краснодарском крае в течение трех дней

19:06 11.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром ожидаются в ближайшие несколько дней в Краснодарском крае. Об этом предупреждает МЧС по региону.

"Во второй половине дня и до конца суток 12 сентября, 13 сентября, а также ночью и утром 14 сентября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России простят жителей и гостей региона соблюдать простые правила безопасности: не стоять возле ЛЭП, держаться подальше от рекламных щитов и баннеров. А по возможности – не выбираться из дома в непогоду.
Ранее смерчи и ливни с градом уже прошли на Кубани.
По мнению зампредседателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрея Артова, в Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее.
4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов. На следующий день воду от домов отвели, но в Джанкойском и Красноперекопском районах была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера.
В ночь на пятницу под удар стихии попал Первомайский район. Там из-за сильных ливней и схода воды с полей оказались подтоплены 47 частных домов и 67 приусадебных участков.
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