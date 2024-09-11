https://crimea.ria.ru/20240911/do-aysberga-15-minut-zakharova-sravnila-ssha-s-titanikom-1140270694.html

До айсберга 15 минут: Захарова сравнила США с "Титаником"

До айсберга 15 минут: Захарова сравнила США с "Титаником" - РИА Новости Крым, 11.09.2024

До айсберга 15 минут: Захарова сравнила США с "Титаником"

Президентские дебаты в США схожи с боксерским поединком на "Титанике", когда не важно, кто победит, потому что столкновение с айсбергом неизбежно. Такое мнение... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T10:48

2024-09-11T10:48

2024-09-11T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президентские дебаты в США схожи с боксерским поединком на "Титанике", когда не важно, кто победит, потому что столкновение с айсбергом неизбежно. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ночь на среду в США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Оппоненты встретились на площадке местного телеканала.Она предложила представить, что после окончания такого матча люди обсуждают, кто победил. "Это имеет какое-то значение? До айсберга осталось 15 минут", - уточнила она.Оценивая ситуацию, Захарова отметила, что Штаты все ближе к катастрофе, тогда как весь остальной мир пытается спастись. По ее мнению, следить за дебатами в Соединенных Штатах – пустое занятие, ведь американские политики не опираются на факты и безответственно относятся к своим словам.Ранее телеканал CNN со ссылкой на партийных функционеров сообщал, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента страны Камалы Харрис.Читайте также на РИА Новости Крым:Дебаты Трампа и Харрис: главные заявленияСнять угрозы для России с Запада: заявления Лаврова в Совбезе ООНБудет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, дональд трамп, камала харрис, политика, внешняя политика