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До айсберга 15 минут: Захарова сравнила США с "Титаником"
До айсберга 15 минут: Захарова сравнила США с "Титаником" - РИА Новости Крым, 11.09.2024
До айсберга 15 минут: Захарова сравнила США с "Титаником"
Президентские дебаты в США схожи с боксерским поединком на "Титанике", когда не важно, кто победит, потому что столкновение с айсбергом неизбежно. Такое мнение... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T10:48
2024-09-11T10:48
2024-09-11T10:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президентские дебаты в США схожи с боксерским поединком на "Титанике", когда не важно, кто победит, потому что столкновение с айсбергом неизбежно. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ночь на среду в США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Оппоненты встретились на площадке местного телеканала.Она предложила представить, что после окончания такого матча люди обсуждают, кто победил. "Это имеет какое-то значение? До айсберга осталось 15 минут", - уточнила она.Оценивая ситуацию, Захарова отметила, что Штаты все ближе к катастрофе, тогда как весь остальной мир пытается спастись. По ее мнению, следить за дебатами в Соединенных Штатах – пустое занятие, ведь американские политики не опираются на факты и безответственно относятся к своим словам.Ранее телеканал CNN со ссылкой на партийных функционеров сообщал, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента страны Камалы Харрис.Читайте также на РИА Новости Крым:Дебаты Трампа и Харрис: главные заявленияСнять угрозы для России с Запада: заявления Лаврова в Совбезе ООНБудет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США
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сша, новости, дональд трамп, камала харрис, политика, внешняя политика
До айсберга 15 минут: Захарова сравнила США с "Титаником"
Захарова сравнила дебаты в США с боксерским поединком на "Титанике"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президентские дебаты в США схожи с боксерским поединком на "Титанике", когда не важно, кто победит, потому что столкновение с айсбергом неизбежно. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ночь на среду в США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов
между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Оппоненты встретились на площадке местного телеканала.
"Сама постановка вопроса (кто победил на дебатах - ред.) - она какая-то диковатая. Давайте представим ситуацию по-другому, посмотрим на картину чуть шире. Вот "Титаник" - мощный, очень дорогой, раскрученный… На борту этого же "Титаника" происходит матч двух известных борцов, не знаю, боксеры, кикбоксеры или кто-то еще, джиу-джитсу", - рассуждала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она предложила представить, что после окончания такого матча люди обсуждают, кто победил.
"Это имеет какое-то значение? До айсберга осталось 15 минут", - уточнила она.
Оценивая ситуацию, Захарова отметила, что Штаты все ближе к катастрофе, тогда как весь остальной мир пытается спастись. По ее мнению, следить за дебатами в Соединенных Штатах – пустое занятие, ведь американские политики не опираются на факты и безответственно относятся к своим словам.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на партийных функционеров сообщал
, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента страны Камалы Харрис.
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