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Гладков: информация о захвате ВСУ села в Белгородской области - ложь - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Гладков: информация о захвате ВСУ села в Белгородской области - ложь
Гладков: информация о захвате ВСУ села в Белгородской области - ложь - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Гладков: информация о захвате ВСУ села в Белгородской области - ложь
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация о захвате ВСУ села Журавлевка Белгородского района является ложной, отметив, что... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T21:44
2024-09-10T21:57
вячеслав гладков
белгородская область
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация о захвате ВСУ села Журавлевка Белгородского района является ложной, отметив, что ситуация на границе не простая.Глава региона ответил на вопрос жителей по поводу ситуации в селе Журавлевка. Как подчеркнул Гладков, поступает много непроверенной информации по этому поводу."Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников. Информации поступает много, много непроверенной, много лживой. Поэтому Журавлевка - у нас то же самое, что и год, и полтора, и два года назад. Мы отселили всех жителей, и там не находится сейчас ни одного человека. Да, ситуация непростая, идут бои, но она как была, так и останется навсегда российской территорией. На ней нет врага, она под нашим контролем", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.ВСУ регулярно наносят удары по приграничным российским регионам – Белгородской, Брянской и Курской областям, а также по новым российским регионам. Так, 8 сентября ВСУ атаковали при помощи беспилотников в резервуары с топливом в Белгородской области, они загорелись. В этот же день ВСУ дважды атаковали село Никольское Белгородской области. Тогда по предварительным данным, были ранены три мирных жителя, в том числе двое детей. 7 сентября при атаке ВСУ на регионы России ранены семеро мирных жителей – шестеро в Горловке Донецкой Народной Республики и один – в Шебекинском округе Белгородской области, сообщают местные власти.Читайте также на РИА Новости Крым:В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской областиЖители Курской области получат выплаты за утраченное имуществоВ Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионер
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, обстрелы всу
Гладков: информация о захвате ВСУ села в Белгородской области - ложь

Гладков назвал информацию о захвате ВСУ приграничного села Журавлевка ложной

21:44 10.09.2024 (обновлено: 21:57 10.09.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация о захвате ВСУ села Журавлевка Белгородского района является ложной, отметив, что ситуация на границе не простая.
Глава региона ответил на вопрос жителей по поводу ситуации в селе Журавлевка. Как подчеркнул Гладков, поступает много непроверенной информации по этому поводу.
"Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников. Информации поступает много, много непроверенной, много лживой. Поэтому Журавлевка - у нас то же самое, что и год, и полтора, и два года назад. Мы отселили всех жителей, и там не находится сейчас ни одного человека. Да, ситуация непростая, идут бои, но она как была, так и останется навсегда российской территорией. На ней нет врага, она под нашим контролем", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
ВСУ регулярно наносят удары по приграничным российским регионам – Белгородской, Брянской и Курской областям, а также по новым российским регионам. Так, 8 сентября ВСУ атаковали при помощи беспилотников в резервуары с топливом в Белгородской области, они загорелись. В этот же день ВСУ дважды атаковали село Никольское Белгородской области. Тогда по предварительным данным, были ранены три мирных жителя, в том числе двое детей. 7 сентября при атаке ВСУ на регионы России ранены семеро мирных жителей – шестеро в Горловке Донецкой Народной Республики и один – в Шебекинском округе Белгородской области, сообщают местные власти.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиОбстрелы ВСУ
 
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22:22Главные новости Крыма: 10 сентября
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